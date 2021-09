Ringo Starr: ”Snart kommer vi inte att kunna andas”

Vad vill du säga med låten ”Let’s change the world”?

– Hälften av världen brinner, andra hälften är under vatten. Snart kommer vi inte kunna andas. Jag tror vi behöver göra mycket, och jag vill förändra världen för barnens skull. Har politikerna barn? Har deras barn egna barn? Är inte det anledning nog att låta folk andas och dricka vatten?

Vad har du för förhoppningar?

– Jag vill att människor ska vara snälla, omtänksamma, förstående, kärleksfulla – i frid med världen. Alla vet att jag stöttar Water aid. Om man bor på den här planeten, även om man inte har något annat, så ska man åtminstone ha tillgång till vatten. Det är nödvändigt. Folk dricker skitvatten, det är förorenat. Och om några år kommer det att vara svårt att andas på grund av luftföroreningarna. Var snäll mot din granne, personen i porten bredvid. Förstå vad de går igenom. Jag är inte politisk, men regeringarna måste ta hand om det här. Inte bara om sina egna länder, utan även om länderna som verkligen lider.

Du har bett oss att välja peace and music i 50 år nu. Det verkar inte fungera?

– Jag tycker att du har fel. När jag startade ”The peace and love moment” på min födelsedag år 2008 på Chicagos gator var vi ungefär 100 personer. Nu har vi årliga peace and love moments i 28 länder. Man kan bara göra det man gör, och det är det jag gör – peace and love.

Vad kommer du att minnas av bortgångne Stonestrummisen Charlie Watts?

– Han var kul, och hade ett svårare band att hålla ihop än jag. Jag hade en fest på 70-talet. Både Charlie och John Bonham var uppe i en lokal jag hade på vinden. Bonham satte sig vid ett trumset, men bastrumman var inte förankrad i golvet. Så Charlie Watts och Ringo Starr sitter på golvet och håller emot när John Bonham spelar på bastrumman. Hade någon tagit ett foto eller en Tiktok på det då hade det spridits över hela världen – men jag tillät inte fotografier på mina fester.

Varför har du med en cover av ”Rock around the Clock” på ep:n?

– På min fjortonde födelsedag låg jag på sjukhus. Jag ville inte tillbringa min femtonde där också, och doktorn släppte ut mig. Min farfar tog mig till Isle of Man, och jag såg filmen ”Rock around the clock” på bio. Det var en massa galna människor där. De förstörde hela salongen, drog loss stolarna, och jag tänkte: ”Det här är underbart!” Så jag gjorde en cover på låten. Det är min ep, jag får göra vad jag vill.