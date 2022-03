Risk att även ryska Putinkritiker drabbas av kulturbojkott

Poeten och översättaren Ida Börjel har arbetat med litterär aktivism i förhållande till folkresningen i Belarus, och är just nu i dialog med ryska och ukrainska kollegor.

– Jag är emot ett tystande av oppositionella röster som höjs mot kriget, mot Putins och Lukasjenkas terror. Däremot borde inga samarbeten ske med kulturinstitutioner som innehar statliga anslag, säger hon.

Samtidigt som flera svenska arrangörer och kulturutövare har valt att ställa in evenemang med koppling till Ryssland, ser Ida Börjel en risk för att de ryska kulturutövarna utsätts för ett slags dubbel censur.

– Å ena sidan kan man se en logik i att kulturområdet inte ska stå fritt från reaktioner från omvärlden. Det är lätt att förstå sanktionerna. Men de stänger också in människor i ett gigantiskt fängelse. Det bästa vore att formulera dem så att de inte drabbar yttrandefriheten och de oppositionella. Annars kan man få vanföreställningar om en tyst massa i Ryssland, och den typen av tystnad är lätt att misstolka som medhåll.

Ida Börjel. Foto: Dirk Skiba

Ida Börjel menar att ett alternativ till en total blockad är att låta ett evenemangs samtliga intäkter gå till offren i Ukraina. Hon ska själv delta i ett samtal med den ryska författaren Maria Stepanova på Uppsala internationella litteraturfestival i slutet av mars.

– Hon är öppet kritisk mot regimen och jag kommer att prata med både henne och festivalledningen om hur vi tar oss an det här. Kontakten och samtalen får inte brytas, det vore att ställa sig i propagandamaskinens tjänst. Vi behöver höra rösterna inifrån.

Den 17 mars invigs litteraturfestivalen Umeå littfest. Bland deltagarna finns nätverket Globala torget, som bland annat anordnar ett samtal om det fria ordets begränsningar i Ryssland med den ryska, Putinkritiska författaren Ljudmila Ulitskaja.

Projektledaren Patrik Desthon ser fram emot samtalet och hoppas att det ska bidra till ökad förståelse för den rådande situationen. Han har svårt att se att Globala torget, som också arrangerar en scen på Bokmässan i Göteborg i september, skulle välja att inte bjuda in ryska författare som är kritiska mot regimen.

– Globala torget är en plats för demokrati och mänskliga rättigheter och författare som har mod och lust att stå upp för detta och uttrycka kritik mot motsatsen kommer alltid att vara välkomna oavsett nationalitet, säger han.

Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll är inne på samma linje.

– Vi kan givetvis inte ha med Putinvänliga kulturutövare att göra, säger hon. Men vi har under lång tid byggt upp ett kontaktnätverk med författare och översättare i Ryssland och Belarus som vi vet är modiga, självständiga människor som är emot kriget och för ett öppet samhälle. Det är en självklarhet att vi måste värna dem och bjuda in dem, även om vi just nu i första hand tänker på våra kollegor i Ukraina.

Grethe Rottböll, ordförande för Författarförbundet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Tidigare i veckan gick Stockholms filmfestival ut med att man inte kommer att visa ryska filmer så länge kriget pågår. På Tempo dokumentärfestival, som inleds den 7 mars, har man inte behövt ta ställning eftersom programmet inte innehåller ryska filmer. Däremot visar man filmen ”Courage” av den belarusiska regissören Aliaksei Paluyan.

– Det kan man förstås fundera kring, men det är en film som tar upp förutsättningar för kulturarbetare och är väldigt kritisk till den rådande regimen, så jag är jättestolt över att vi har möjlighet att visa den. Det är viktigt att budskapet i filmen når ut till en bred publik, säger Lisa Taube, verksamhetsledare på Tempo dokumentärfestival, och fortsätter:

– Det är svårt att vara absolut i de här sammanhangen. Det är jätteviktigt att markera, men också att titta på de enskilda verken.

Lisa Taube, verksamhetsledare på Tempo dokumentärfestival. Foto: Anna Ronja Jönis

På konsertarrangören FKP Scorpio har man ännu inte behövt ta ett aktivt beslut kring hur kriget påverkar bokningen av ryska artister.

– Det är klart att det som händer påverkar oss och hur vi tänker. Men om artister är för en bra sak ska de väl få visa det trots att en galen person sitter vid makten i deras hemland, säger Niklas Westergren, marknadschef på FKP Scorpio.

I augusti arrangerar FKP Scorpio en konsert med det ryska bandet Tatu på Liseberg i Göteborg, något som GP tidigare uppmärksammat.

– Men det är bara den ena medlemmen som ska spela, säger Niklas Westergren. Hon är öppet kritisk till lagar mot homosexuella och en anti-Putinperson. Det är bokat sedan länge men vi har så klart en öppen dialog. Vi vill helst att kulturen ska leva vidare och att den ska verka förenande. Den ska vara en motreaktion på all skit som händer.

Lucifer. Foto: Nicklas Thegerström

Samtidigt har flera svenska band valt att ställa in konserter i Ryssland. Ett av dem är hårdrocksbandet Lucifer, som skulle ha spelat i Moskva och St Peterburg senare i mars.

”Vi debatterade i veckor om vi skulle spela eller inte”, skriver bandmedlemmen Johanna Sadonis i ett uttalande till DN.

”Vi sade att så länge inga bomber fälls och ingen dör kommer vi att åka till Ryssland, eftersom musik är fantastisk på att ena ... Vi ville inte ta våra konserter ifrån dem som såg fram emot dem. Men nu är det tyvärr omöjligt för oss att resa, även om vi skulle vilja. Jag hoppas verkligen, med hela mitt hjärta, att det här kriget tar slut.”

