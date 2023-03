Robbie Williams persona är större än musiken på Avicii arena

Konsert Robbie Williams Scen: Avicii arena, Stockholm. Visa mer

Som i de flesta överklasser har artister i arenarocksegmentet nått en nivå där de inte längre behöver prestera för att behålla sin status. År 2023 ligger Robbie Williams största hittar långt bakom honom. Hans senaste album var en lättglömd julskiva 2019.

Att det inte spelar roll varken för hans popularitet eller för den här konserten beror dock på andra saker än när Rolling Stones eller Springsteen – artister som i forntiden var högst relevanta och stilbildande – ställer sig på en jättescen. Williams framskjutna position handlar ju inte om verken, utan personen. På så sätt är han, trots allt, inte bara en väldigt samtida popstjärna, utan närmast en pionjär och föregångare.

Med den utgångspunkten blir den här konserten också spegelvänd mot en genomsnittlig spelning. Låtarna blir mest transportsträckor till Williams övergripande mellansnacksberättelse om uppgång och fall och uppgång igen. Med undantag för en dramatiskt mäktig ”No regrets” och allsången i nämnda ”Angels” sätter den här konserten inga djupare musikaliska spår. Helt enkelt för att Williams verktyg inte främst är popmusik, utan närmast maniskt självmedveten totalunderhållning. ”Tonight will be therapy for me, entertainment for you” som han snyggt sammanfattar det.

Ingen känner heller sina svagheter och eventuella föredettingstatus mer ingående än stjärnan själv. På många sätt och vis är det utgångspunkten för hela hans artistskap. Självironi behöver oftast ta spjärn mot en kärna, men i Williams fall, som det barn av nittiotalet han är, är distansen själva personligheten eller scenpersonan. Han skämtar om sin ålder, sitt knarkande, sin rehab, sin tonåriga röv i Take Thats första video ”Do what you like”, sin självömkan, sin musikaliska enkelhet.

Samtidigt märker man ändå hur den ständigt smilande maskens snören lossats en aning, att garden sänkts någon centimeter. När han precis innan avslutningen håller ett öppenhjärtigt tal om hur hans familj och publik har varit de två saker som till slut fått honom att inse att han inte är helt värdelös är det lätt att ta honom på allvar.

