Robert Bly – en amerikansk poet med norskt hjärta

Robert Bly är död. Den store amerikanske poe­ten, översättaren, essä­isten, förläggaren, tidskriftsredaktören och samhälls­debattören blev 94 år. Bly avled söndagen den 21 november i sitt hem i Minneapolis, han led sedan flera år tillbaka av alzheimer. Bly var en av två enande och betydande krafter inom modern amerikansk poesi. (Den andra, Lawrence Ferlinghetti, avled i februari, 101 år gammal.)

Robert Blys efternamn kommer från den norska byn Bleie vid Hardangerfjorden varifrån hans släkt härstammar. En Fulbright-vistelse i Oslo åren 1956–57, för att översätta norsk lyrik till engelska, stärkte hans band till Norge. På universitets­biblioteket fann Bly för honom okända diktböcker – av chilenaren Pablo Neruda, tysken Georg Trakl och svensken Gunnar Ekelöf. Det var en typ av poesi som saknades i USA, där modernism à la Eliot och Pound var förhärskande. Bly efterlyste en lyrik som var annorlunda, mer jordnära.

Han startade tidskriften The Fifties (som senare blev The Sixties och The Seventies) där han publicerade essäer om nya amerikanska poeter som Louis Simpson, Robert Creeley, WS Mervin, Gary Snyder, James Wright och Denis Levertov.

Där fanns också översättningar av utländska poeter från hela världen – Jimenez från Spanien, Eluard från Frankrike, Rilke från Tyskland, Montale från Italien, Martinez från Mexiko, bland många andra. Samlingen ”The winged energy of delight” (2004) bjuder på ett brett urval av dessa översättningar.

Robert Bly gav också ut dikter av norrmännen Rolf Jacobsen och Olav H Hauge. Tillsammans med Rolf Jacobsen deltog han i diktuppläsningar i Minnesota på 70-talet. Bly besökte flera gånger den äppel­odlande Olav H Hauge i hans hem i Ulvik i Norge. Bly tillägnade honom en dikt ur vilken denna strof är hämtad:

He has lived his whole life on three acres

Of apple trees, chopping wood, visiting

The madhouse, throwing plates against the wall,

Translating, packing apples, writing poems.

Robert Bly samlade sina synpunkter på amerikansk poesi mellan pärmarna i ”American poetry. Wildness and domesticity” (1990). Han anbefaller i boken att lyriken ska vara mer vild och mindre väluppfostrad, att poeterna ska söka människans inre liv – som Yeats, Rilke och Lorca. I ”Friends, you drank some darkness” (1970), presenterar han översättningar av svenskarna Martinson, Ekelöf och Tranströmer.

Samtidigt framstår Bly som en krigare och provokatör. Han var redaktör för antologin ”A poetry reading against the Vietnam war” (1966). För sin diktsamling året därpå, den politiska ”The light around the body” fick han ett prestigefyllt litteraturpris. Poeten tackade för äran genom att skänka prispengarna till antikrigsrörelsen. En av Blys sista böcker var ”The insanity of empire: A book of poems against the Iraq war” (2004).

Totalt skrev Robert Bly närmare 30 diktböcker varav den sista, med ett urval dikter, ”Like the new moon, I will live my life” kom 2015. Andra samlingsverk är ”Stealing suger from the castle” (2013), ”What have I ever lost by dying” (prosadikter, 1992) och ”Selected poems” (1986).

En viktig essäsamling är ”A little book on the human shadow” (1986) där han utforskar människans mörka sidor. Robert Blys mest sålda bok ”Iron John: A book about men” (1990) (”Järn-Hans”) är inspirerad av jungianska tankegångar och låg på bästsäljarlistan i över ett år. Uppföljaren ”The sibling society” (”Syskonsamhället”) kom 1996.

Till svenska översattes Robert Bly av Tomas Tranströmer, Lasse Söderberg, Lars Gustafsson, Göran Sonnevi, Bo Gustavsson och Magnus Ringgren. ”Air mail” kallades brevväxlingen 1964–1990 mellan Bly och Tranströmer när den gavs ut i bokform 2001, (red Torbjörn Schmidt).

Så finns det till sist bara utrymme kvar att nämna debutsamlingen ”Silence in the snowy fields (1962) som anger den norska tonen hos Bly – här är min favorit ”Driving to town to mail a letter”:



It is a cold and snowy night.

The main street is deserted.

The only things moving are swirls of snow.

As I lift the mailbox door, I feel its cold iron.

There is a privacy I love in this snowy night.

Driving around, I will waste more time.