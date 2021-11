Robert Gustafsson om Skandiamannen: Det går inte att komma runt den där Stig

Under den olycksaliga februarikväll 1986 som skulle sluta i ett nationellt trauma, satt Robert Gustafsson i samma biosalong som makarna Palme. Efter filmen, utanför biografen Grand på Sveavägen, noterade han hur män i skuggorna intensivt kommunicerade i walkie-talkie. Säkerhetsvakter? Nej.

Efter att statsministern kort därpå skjutits till döds blev Gustafsson ett av många vittnen i utredningen. Precis som en viss Stig Engström, den så kallade Skandiamannen som Palmeutredningen flera gånger hörde som vittne men slutligen skulle anse vara gärningsman.

Nu har Robert Gustafsson den intressanta uppgiften att spela just Stig Engström i Netflixserien ”Den osannolika mördaren”, som är baserad på Thomas Petterssons bok från 2018 med samma namn och som pekar ut just Skandiamannen.

– Man kan säga att jag hade en hel del dubier att ta mig an den här rollen, säger Robert Gustafsson med sitt patenterade sneda leende. Jag var där, jag har blivit hörd och inte lyssnad på, saker jag sagt i förhören har helt utelämnats i utskrifterna. Det har undanhållits saker. Jag ville inte dra i gång allt det där igen.

Robert Gustafsson som Stig Engström i ”Den osannolike mördaren” som har premiär på Netflix den 5 november. Foto: Johan Paulin

– Men så läste jag Thomas Petterssons bok och jag blev så oerhört fascinerad av Stig Engström som person, fortsätter han. Den här treudden av ett enormt självförtroende, en först ganska populär och välansedd person, och så en hopplös alkoholist som tekniken springer ifrån, som blir hånad, mobbad, utstött.

– Rollen blev en sorts förlikning med min egen Palmehistoria: ”Okej, låt mig försöka förstå den här teorin som åklagaren har fastnat för.” Och det gjorde jag. I min research fick jag tag i en massa för mig okänt material och… det går liksom inte att komma runt den här Stig.

Nu sitter Robert Gustafsson i ett av ädelträ inklätt direktionsrum på Hotell Nobis i Stockholm, central för intervjuerna om serien. Hotellet var en gång i tiden Kreditbanken, platsen för det efter Palmemordet näst mest uppmärksammade svenska brottet – Norrmalmstorgsdramat 1973. Han påpekar att en tv-serie av en teori just bara är det: en dramatiserad teori bland flera.

Robert Gustafsson på Hotell Nobis. Foto: Lisa Mattisson

Hans blick söker sig ut över det myllrande Norrmalmstorg och det är som om han får syn på något där ute, en möjlig grogrund för statsministermordet.

– Sverige i dag är väldigt mycket tofflor och vantar och ”ursäkta, förlåt, tycker du annorlunda?”. Alla är hänsynsfulla. Men 1980- och 90-talen var stenhårda. Det var rena elakheter gentemot varandra, bufflighet, sarkasm, ironi, mobbning. Det var hårt och kallt, inte minst i Stockholm. Jag var ju själv en del av det där som ung komiker.

– Stig var en produkt av det klimatet. När jag började sätta mig in i det här såg jag framför mig hur fem pojkar står och hetsar varandra på en skolgård. ”Den där rutan ska vi krossa!” Då tar den tysta lilla killen längst bak upp en sten och faktiskt gör det. Och de andra bara: ”Vad fan, vi skojade ju bara!” Det där är direkt överförbart på Engström. I hans närhet ältades att ”den där jäveln borde knäppas” om Palme, och han var i stort behov av respekt. Egentligen är hela skolgården överförbar på det svenska samhället. I dag har vuxenmobbningen och hetsandet flyttat över till internet i stället, men de skapar samma monster.

Robert Gustafsson och Eva Melander i ”Den osannolika mördaren”. Foto: Johan Paulin

”Den osannolika mördaren” Premiär på Netflix den 5 november. Serien, i fem delar, baseras på Thomas Petterssons bok ”Den osannolika mördaren: Skandiamannen och mordet på Olof Palme” Serien är en fiktiv tolkning av hur Stig Engström, den grafiska designern på Skandia som utpekades som den troliga gärningsmannen till mordet på statsminister Olof Palme, fram till sin död lyckades undkomma rättvisan. Regissörer: Charlotte Brändström och Simon Kaijser. I rollerna: Robert Gustafsson, Eva Melander, Mikael Persbrandt, Peter Andersson, Joel Spira, Shanti Roney, Emil Almén, , Torkel Petersson, Henrik Norlén, Lia Boysen, Magnus Krepper, Björn Bengtsson, Peter Viitanen, Cilla Thorell med flera. Visa mer

Serien är en nästan läskigt exakt återblick på 1980-talet; kläderna, bilarna, uniformerna, man nästan fryser till vinterbilderna på samma sätt man gjorde då i usla vinterjackor. Och Robert Gustafsson, under så mycket mask och kostym att man knappt känner igen honom, är lika övertygande: den liksom lillgamle Engström, som lever ett stilla villaliv med sin hustru Margareta i de uppåtsträvande delar av Täby som ständigt hade Danderyd i blick. Och ett umgänge späckat lika mycket av Stig Engström-häcklande som Palmehat. Han jobbar ofta över, sent hukar han vid sitt ritbord som grafisk formgivare på Skandia, den 28 februari 1986 så sent att han stämplar ut ungefär samtidigt som makarna Palme passerar utanför.

Det finns också en hel del ömhet, eller sympati, i Stig Engström-porträttet.

– Sympatin var viktig, medger Robert Gustafsson. Och den har växt. Visst var huvudmålet att förstå hur Palmegruppen har tänkt kring honom, men samtidigt känns det viktigt att om inte ta honom i försvar så i alla fall visa att om, OM, det nu var han så kanske den gradvisa förnedringen av honom drev honom att trilla över gränsen. Det är också kittlande att han vid några tillfällen, officiella och dokumenterade, tycks ha varit oerhört nära ett erkännande. Var det för att han faktiskt hade skjutit eller för att få vara den som gjorde det?

Du har gjort tusen roller vid det här laget, vad var speciellt med Stig?

– Ansvaret är ju enormt eftersom det är en verklig person som inte längre kan försvara sig. Och hans hustru Margareta är i livet. Det gör det svårt. Men den massiva masken har hjälpt mig att känna mig som Stig. Det fanns några tillfällen när jag faktiskt var tvungen att slita upp tröjan och titta på min egen mage för att se att det var jag där under.

– Och när jag/Stig ringer hem från Skandia den där natten, då hör jag att min röst inte är min längre … så nära kom jag honom att det blev rent obehagligt vid några tillfällen.

Hur har intresset kring inspelningarna varit från privatspanare och andra särskilt intresserade av fallet?

– Oj, säger Robert Gustafsson i en utandning. Alla möjliga har blandat sig i, dagligen. Även bidragit: ”Nej, Dekorimas skylt såg ut exakt så!”, eller ”Den där Saaben kan ni inte använda för den kom ut på marknaden först månaden efter mordet!”. Sådana saker. Men sedan är ju också vissa oroliga över att deras teori inte blir lika hållbar längre, att vi hjälper polisen att sprida ”den löjliga Engströmteorin”.

– Man skulle önska att de kunde få ta del av mitt researchmaterial. Jag trodde inte heller på Engström som mördaren, jag såg det jag såg där utanför bion. Men ju mer jag har plöjt materialet … Alltså, jag kan inte säga att det var han som tryckte av, jag kan inte heller säga att det inte var han … Men jag känner mig säker på att säga att han på något sätt var inblandad – det går liksom inte att komma runt den här Stig.