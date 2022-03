Robert Pattinson perfekt som splittrad emo-vigilante i ”The Batman”

Actionäventyr ”The Batman” Regi: Matt Reeves. Manus: Matt Reeves, Peter Craig. I rollerna: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis, med flera. Längd: 2 tim 55 min (15 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Vad mer finns att säga om DC Comics sönderfilmade dysterkvist?

Regissören Matt Reeves försöker med ”The Batman” bryta ny mark genom att växla ner och blicka bakåt på dammiga Batman-serietidningar, film noir, grunge-mixtapes och David Finchers samlade verk. Det får man i alla fall känslan av.

När den ”Zodiac”-inspirerade seriemördaren The Riddler (Paul Dano) ger sig på Gotham Citys korrupta maktelit måste Batman gnugga geniknölarna. Slagsmål bryter ut ibland, men främst förs handlingen framåt av långsamma utredningsscener och chiffer med oväntat ordvitsiga lösningar (som när ett USB-minne – en ”thumb drive” – låses upp med en avklippt tumme).

Med hjälp av konstapel Jim Gordon (Jeffrey Wright) och mystiska Selina Kyle (Zoë Kravitz) försöker Batman rädda staden, men invånarna ser på honom med rädsla i ögonen. Och vem kan klandra dem? Vem skulle inte bli rädd för en mumlande emo-vigilante i läderdräkt?

Figurens trasiga dubbelhet passar Robert Pattinson perfekt. Sedan genombrottet som glittrande ögongodis i ”Twilight”-filmerna har den brittiske skådespelaren blivit en experimentlysten auteurdarling med partners som David Cronenberg, Claire Denis och Werner Herzog. Här slits han mellan mask och människa i ett verk som är både popcorn- och sparrisfilm.

I superhjältefilmsstudien ”The contemporary superhero film: Projections of power and identity” (2020) intresserar sig filmvetaren Terence McSweeney för splittringarna. Han menar att 2000-talets Batman personifierar det amerikanska psyket efter 11 september. De inre konflikterna, de moraliska gråzonerna – sådant som ”The Batman” vältrar i.

Under sitt andra år som brottsbekämpare försöker Bruce Wayne, miljardären bakom masken, få perspektiv på sig själv. ”Du är inte min far”, säger han till butlern Alfred (Andy Serkis) som en vresig tonåring. Håret är stripigt, blicken död, ögonskuggan tung. Han för dagbok och analyserar videoinspelningar från fältet. Hans självtvivlande sida framhävs med Nirvanas ”Something in the way” som ledmotiv.

När det nalkas närstrid träder han långsamt fram ur skuggorna, endast avslöjad av sina läderkängors sporrliknande ljud. Ihop med Pattinsons kantigt stiliserade spel förs tankarna till spagettiwesterns revolvermän. En sammanbiten hjältetyp vars tysta stillhet kan övergå i våldsam vrede.

När mysteriets pusselbitar på plats blottar sig en rätt banal helhetsbild. Själva berättelsen är inte lika attraktiv som berättandet, som även det blir en aning entonigt i längden. Klart är att stämningen står i centrum – från Michael Giacchinos dova pianoklink och sinistra thrillerstråkar till Greig Frasers sepiatoner och klärobskyr. Så här uppslukande har inte Gotham City varit på film sedan animerade ”Batman möter mörkrets hämnare” (1993).

Skeptiker avfärdar gärna superhjältevågen som barnfilm. Just dennas 15-årsgräns säger något annat, men vore det så tokigt att betrakta ”The Batman” med dess grungebubblande tonårsilska som en ungdomsfilm? En coming of age-berättelse om en identitetssökare som inte längre är ett föräldralöst barn, men ännu inte en fullmogen hjälte.

Att man ens undrar vad det ska bli av den här killen tyder ändå på en lyckad reboot.

