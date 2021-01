Robin DiAngelo: Att kallas för rasist verkar vara vitas motsvarighet till att bli kallad för n-ordet

Om man ska tro författaren Robin DiAngelo är mönstret alltid likadant. Hon står framför en grupp medarbetare. Företaget har bett henne komma dit, och det kan vara för att man vill förbättra arbetsmiljön eller ha en dialog om mångfald. Det slutar sällan väl. Och efter att ha sett det sluta illa på samma sätt varje gång, så tröttnade DiAngelo.

På videosamtal från Seattle berättar hon om vad som brukar hända och vilket begrepp hon numera myntat för att beskriva det som inträffade. En av de svarta i personalen hade – varsamt, enligt DiAngelo – berättat om hur hon kände efter några saker som en vit person hade sagt på arbetsplatsen. Och då hände det som brukar hända: den vita personen fick ett bryt.

– En vit kvinna fick feedback av en svart kvinna och då gick den vita kvinnan i väg, tillbaka till sitt skrivbord, berättar DiAngelo. Några följde efter henne, som det brukar vara när det blir den sortens drama. Och hela rummet är nu fokuserat på den vita kvinnans reaktion.

Foto: Stuart Isett

Den här förflyttningen av fokus, från den som blottat sig till den som känner sig anklagad, återkommer ständigt. Och den här gången fortsatte det.

– Hennes kollegor kollade hur det var med henne och kom tillbaka och sa: vi tror hon håller på att få en hjärtinfarkt. Och jag sa: en riktig hjärtinfarkt? Och hennes vänner sa: ja, hon kan dö nu, för att hon fick den här feedbacken.

Efter att ha berättat om det som hänt och det som återkommande händer på hennes föreläsningar om rasism eller mångkultur så utbrister Robin DiAngelo:

– Alltså herregud, den här vita skörheten är bara för mycket.

Det är så lätt för oss vita att bli upprörda

Och för den som nu är oroad och undrar hur det gick för kvinnan så fick hon inte en hjärtinfarkt. Efter att ha sett samma sak utspelas år ut och år in, var DiAngelo aldrig orolig.

Hon använder det engelska uttrycket white fragility vilket betyder ”vit ömtålighet”, eller, som den svenska titeln på hennes bok, ”Vit skörhet.” Här i Sverige fick begreppet ”vita kränkta män” fäste och det skildrar ett liknande fenomen, även om DiAngelo också riktar sig till vita kvinnor.

Foto: Stuart Isett

Robin DiAngelo hade covid för ett tag sedan, mår bättre nu, men hennes make blev svårt sjuk. Hon är 64 år och framstår som en vänlig, men tydlig, akademiker och det är lite svårt att tänka sig att en så mild person kan reta upp så många.

Tills man hör vad hon säger.

– Det är så lätt för oss vita att bli upprörda. Det kommer säkert vara folk som läser den här artikeln, vita, som blir upprörda över att jag generaliserar och tycker mig kunna säga något om en person bara för att den är vit.

Om jag säger att det finns några undantag kommer många vita tänka att just de är det undantaget

Hon använder en amerikansk vokabulär, naturligtvis. Det är till exempel en självklarhet att tala om ras. Och med det amerikanska ”ras” kan man jämföra det svenska ”rasifierad” – där det svenska uttrycket lägger betoningen på att dela upp människor i olika raser är något som görs mot någon – av någon annan. Skriver man ett högskoleprov i USA behöver man fylla i vilken ras man tillhör och den som har flugit till USA har behövt uppge sin ras.

DiAngelo har sällskap av historikern Ibram X Kendi som intervjuades i DN häromveckan och författaren Ta-Nehisi Coates i sin syn på rasbegreppet. Rasbegreppet, när det handlar om människor, är en effekt av slaveriet, anser de. Inte dess orsak. För att kunna behandla människor som handelsvaror, stjäla deras naturtillgångar och massmörda dem måste ett hierarkiskt system införas. Och om man då pekar ut en grupp som biologiskt avskild och underlägsna, avhumaniserar dem, då blir det inte lika svårt att fortsätta med sina förbrytelser.

Foto: Stuart Isett

Det förrädiska med den vita skörheten är att den bara finns på ytan, menar DiAngelo. För under ytan finns ett samhälle som skyddar vita. Så den vita skörheten blir ett sätt att ta över samtalet, att förhindra att det kommer framåt och göra det så jobbigt att ens påtala rasism att de flesta hellre avstår.

DiAngelos bok har varit en vattendelare, den har inte bara hyllats utan också fått svidande kritik. Den generaliserar om vita människor; den talar nedvärderande om svarta människor, är några av invändningarna. Och nog är den generaliserande.

Men hon vill inte göra några undantag från sina oförsonliga beskrivningar av vita:

– Om jag säger att det finns några undantag kommer många vita tänka att just de är det undantaget.

Tror du att en svart fattig person bemöts på samma sätt som en vit fattig?

Hon fortsätter, resonerar högt med sig själv, huruvida det finns något sätt som inte alla vita skulle vara präglade av sin vithet. Robin DiAngelo är själv arbetarklass, hennes mamma dog när hon var liten och de var mycket fattiga. Hon återkommer till det i boken och i intervjun. Det var svårt, säger hon. Men hade hon varit svart hade det varit ännu svårare. Och det är sådant som den som är vit behöver förstå. Hur ens vithet präglar hela ens liv.

– Om jag är gay och vit, hur ser rasismen ut i min grupp av vita som är gay? Hur formar livet som vit gay hur jag upplever att vara gay? Tror du att du hade blivit bemött på samma sätt om du var svart och gay? Och svart och fattig? Tror du att en svart fattig person bemöts på samma sätt som en vit fattig? Allvarligt?

Foto: Stuart Isett

Samtidigt låter det som om hon snarare menar att det är nyttigt att tänka så, att alla behöver fundera hur deras utseende påverkat hur de bemöts genom livet, och hur de bemöter andra. Men när hon resonerat klart så landar hon ändå i detta:

– Slutligen, ja, jag menar verkligen alla vita.

Hon beskriver en annan vanlig reaktion i sin bok: Hon står tillsammans med en svart kvinna för att föreläsa för en arbetsplats om rasism. Företaget hon besöker har hyrt in henne för att hjälpa de som arbetar där att ha en dialog om rasism. Hon har just definierat rasism som att vita har social och institutionell makt över icke-vita. En vit man dunkar näven i bordet och ropar ”Vita kan inte längre få jobb!”. DiAngelo beskriver hur hon tittar sig omkring och ser 40 anställda, varav 38 är vita. Och hon undrar varför mannen är så arg. Ur hennes perspektiv har han just proklamerat att han tycker att vita diskrimineras, trots att rummet visar att det är tvärtom. Och varför ser han inte hur de två som inte är vita påverkas av att han så ilsket försvarar att de diskrimineras? Och varför säger de andra vita ingenting?

Frågan är hur mycket det här har med Sverige att göra. En av de vanligaste invändningarna mot Black lives matter-demonstrationerna i Sverige i somras var att det är ett försök att översätta ett amerikanskt problem som inte finns på samma sätt i Sverige. Tar man på sig DiAngelos glasögon och betraktar Sverige dyker mönstren upp: Vita kulturskribenter som tycker att icke-vita skribenter har frikort till kulturspalterna, trots att kulturredaktionerna generellt hör till de vitare i mediebranschen.

Demonstranter protesterar mot polisvåld under parollen "Aktion i solidaritet med Black Lives Matter” i Malmö under sommaren 2020. Foto: Johan Nilsson/TT

Eller vad sägs om bråket om den tecknade barnfiguren ”Lilla Hjärtat” för snart tio år sedan? En uppskattad tecknare ritade en barnboksfigur som såg ut som en rasistisk stereotyp – inte med flit, utan med ett antirasistiskt uppsåt, det verkade de flesta i debatten vara hyfsat överens om. En svart skribent tyckte inte att barn skulle behöva mötas av rasistiska stereotyper och sedan bröt debatten ut. Även efteråt beror det på vilken sida debattörerna tillhörde hur de beskriver vad debatten handlade om. Men om DiAngelo hade läst ett antal skribenter är det ingen långsökt gissning att hon hade konstaterat flera av de mönster hon ständigt påtalar. Först diskussionen om det verkligen är så att rasism har förekommit och om det inte i själva verket handlade om överkänslighet. Och sedan mönstret att eftersom det inte fanns en rasistisk avsikt så kan det inte vara rasism.

Och så finns förstås Rummet från 2014. Fyra unga som beskrev sig som rasifierade startade ett samtalsforum och det retade skribenter som menade att de blev exkluderade och dessutom att alltihop var en form av rasism. Rummets resonemang var ungefär att det var nödvändigt med ett eget rum eftersom så fort de som betraktade sig som rasifierade försökte föra ett samtal om rasism så dök det alltid upp någon vit person som sa att rasism inte existerade eller var överdriven. Och om man hela tiden är upptagen med att diskutera om ett problem existerar eller inte är det kanske svårt att börja diskutera vad man ska göra åt det.

Foto: Stuart Isett

Så långt den svenska verkligheten tolkad utifrån DiAngelos teorier. Men kanske är de här exemplen undantag. Rasismen genomsyrar kanske inte det svenska samhället på samma sätt som i USA. Inte heller där finns någon pardon från DiAngelo. Hon berättar om hur hon reser runt i Europa och föreläser.

– De vita européerna säger ”Vi har inte rasism här. Det är ett amerikanskt problem. Du känner inte till vår kultur”.

Att kallas för rasist verkar vara vitas motsvarighet till att bli kallad för n-ordet

Det är första delen av mönstret. Andra delen av mönstret är att på de ställen hon besöker kommer svarta personer fram till henne och tar henne åt sidan.

– Och de säger: Tack gode gud för att du är här, snälla, hjälp oss med de här vita människorna.

Och kanske är det inte så konstigt att vita slår ifrån sig. Vi lever i en kultur, säger DiAngelo, som ständigt bombarderar oss med att det är bättre att vara vit än svart. Till och med små barn förstår att vita dockor är finare än svarta när de tillfrågats i vetenskapliga studier.

Foto: Stuart Isett

Ändå verkar det vara svårt att tala om rasismen för vita människor och inte oväntat har DiAngelo en teori även om detta.

– Att kallas för rasist verkar vara vitas motsvarighet till att bli kallad för n-ordet, säger hon.

Så här resonerar hon: Vägran att acceptera rasism, eller att inse att man själv har betett sig rasistiskt, kommer från den felaktiga uppfattningen att enbart onda människor är rasister. Och då blir det självklart att den som anklagas för att vara rasist slår ifrån sig. Om man förstår att rasism kan vara ett resultat av bristande kunskap eller bristande insikt i konsekvenser av en viss politik, då är det en annan sak än att vara ond.

Antirasisten Ibram X. Kendi, som DiAngelo citerar återkommande i sin bok, har liknande funderingar – det viktiga är att systemet som gör rasism möjlig behöver ändras. Och det här är en del av det som drev Black lives matter-demonstrationerna i somras: Det amerikanska polissystemet gör det möjligt för poliser att döda svarta och resonerar man som DiAngelo eller Kendi blir stöttandet av den sortens polisarbete en rasistisk handling. Därifrån är steget inte långt till slagordet ”defund the police” - ”ta bort polisens resurser” som ropades under demonstrationstågen.

Foto: Stuart Isett

Så om man tycker att DiAngelos idéer verkar rimliga och vill göra något åt rasismen, även sin egen, vad ska man göra då? Det finns långa listor i DiAngelos bok. Ta till exempel den här listan på försvar som vita personer kommer med:

Jag känner icke-vita personer.

Det verkliga förtrycket handlar om klass [eller kön, eller vad som helst förutom ras].

Du är elitistisk.

Jag sa bara en liten oskyldig sak.

Vissa människor ser kränkningar överallt.

Du gör inte det här på rätt sätt.

Du spelar raskortet.

Du är rasistisk mot mig.

Problemet är din ton.

Jag har också lidit.

Så om man vill idka självkritik i DiAngelos anda, kan man fundera över varför man vill säga den här sortens saker om man blir anklagad för någon form av rasism. Och DiAngelo menar att det bygger på vissa grundantaganden. Det finns en lista på dem också:

Rasism är bara individuella fördomar.

Jag är fri från rasism.

Jag avgör om det har förekommit rasism.

Rasism kan bara vara avsiktlig; att jag inte har rasistiska avsikter upphäver effekterna av mitt beteende.

Mitt eget lidande friskriver mig från rasism och rasprivilegier.

Vita personer som upplever andra former av förtryck kan inte ha rasprivilegier.

Om jag är en god person kan jag inte vara rasist.

Om du kände mig eller förstod mig skulle du veta att jag inte kan vara rasist.

Jag har icke-vita vänner, så jag kan inte vara rasist.

Och om du blev provocerad av att läsa den här texten och av Robin DiAngelos generaliseringar, då kommer det mer framöver för DiAngelo berättar glatt att hon just avslutat sin nya bok. Den heter ”Trevlig rasism”. Och den kommer att handla om hur den vita välmenande vänstern orsakar de mesta dagliga problemen för icke-vita.



