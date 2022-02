Robyn hoppar av Way Out West

”Vi hoppades alla på att få dansa tillsammans med Robyn i sommar, men sorgligt nog är det inte möjligt på grund av förändrade omständigheter för artisten”, skriver man.

Way Out West äger rum 11–13 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Bland övriga dragplåster finns Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy och First Aid Kit.

”Jag är så ledsen över detta. Men det kommer mycket spännande framöver, även om det tar lite längre tid, jag ser så mycket fram emot att återförenas med er när mitt nya album är klart”, skriver Robyn i inlägget.

