Robyn och First Aid Kit till Way Out West 2022

I början av maj kom beskedet att det inte blir någon festival i Slottsskogen i Göteborg denna sommar. Sedan tidigare hade flera stora sommarfestivaler, som Lollapalooza i Stockholm och Sweden Rock i Sölvesborg, också ställt in årets planer.

Nu släpper Way Out West 18 artister för nästa sommars festival som blir av 11-13 augusti. Svenska Robyn, First Aid Kit och Yung Lean är alla bokade till Way Out West 2022. Dessutom finns en rad utländska artister med; Burna Boy, Nick Cave & The Bad Seeds, Girl in Red, Michael Kiwanuka och Bikini Kill.

– Det känns grymt att kunna gå ut starkt och presentera ett gäng riktigt bra artister så här tidigt. Det gäller att vara snabb och inte snooza här, vi förväntar oss ett jättetryck på biljetter, säger Way Out West-grundaren Ola Broquist i pressmeddelandet.

Läs mer: Way Out West 2021 ställs in