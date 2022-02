Rockarna i Foo fighters gör bort sig i genomusla ”Studio 666”

Skräckkomedi ”Studio 666” Regi: BJ Mcdonnell Manus: Dave Grohl, Jeff Buhler. I rollerna: Dave Grohl, Foo Fighters, Whitney Cummings, Jeff Garlin, m. fl Längd: 1 tim, 49 min (från 15 år) Språk: Engelska. Biopremiär. Visa mer

”Det är meningen att vara dåligt” brukar man säga om skräckfilmer som frossar i billiga effekter och igenkännbara troper. Eller, på komedisidan, filmer där huvudpersonernas humor är på apnivå. Vissa går vidare till att bli klassiker. Betyder det att upphovsmännen misslyckades med föresatsen att göra en dålig film? Eller är ”så dåligt så att det blir bra”, en hederligare brasklapp? Ingen vill göra en dålig film.

Poängen är väl att det ska vara avspänt, att allt är tillåtet och att det ska vara kul. En attityd som stämmer bra med rocklegendaren David Grohls framtoning i allmänhet. Sist jag såg Foo Fighters frontfigur och den tidigare Nirvana-medlemmen var i dokumentären ”Världens största rockband”, där tusen italienska amatörmusiker tillsammans spelade ”Learn to fly” i ett vilt försök att få favoritbandet att besöka den lilla kuststaden Cesena. Grohl kom dit och spelade. För sådan är han. En härlig kille.

Nu har han koncipierat och spelar huvudrollen i skräckkomedin ”Studio 666”. Den är så avspänd att man somnar. Så dålig att den är dålig. Huvuden klipps av, tarmar ringlar, röda ögon lyser i mörkret kring den förfallna villan i Encino, Los Angeles, där Foo Fighters söker inspiration till sin nya platta och där Grohl söker botemedlet mot sin ”kreativa förstoppning”. Han finner det i ett fiktivt gammalt metal-band vars medlemmar alla har blivit mördade i huset.

Foo Fighters manager spelas, klumpigt, av Jeff Garlin (som därmed drar en skugga över sin eviga roll som manager i ”Curb your enthusiasm). Det finns också en granne/groupie som försöker rädda dem från förbannelsen men möter ett brutalt groupie-öde i filmens visionära höjdpunkt, filmens enda lite inspirerade slasher-ögonblick.

Resten av rollerna innehas olyckligt nog av bandmedlemmarna själva. De är inga stjärnskådisar. Regissören BJ Mcdonnell har tidigare regisserat musikvideos för Slayer och jobbat som b-fotograf på många andra filmer. Den erfarenheten ser man inget av i ”Studio 666”, som är filmad i hårt tv-ljus utan några finesser. Det enda han fångar bra är det grå diset i en hoptorkad, trasslig Los Angeles-trädgård där han går totalvilse långt innan bandmedlemmarna en efter en möter sin undergång. Bandet släpper en åttiotalsinspirerad metal-platta i samband med premiären. Den verkar däremot lovande. Sedan kanske det blir solokarriär? Det är i alla fall ett sätt att tolka filmens handling.

