Rockbandet Kansas Robby Steinhardt är död

Robby Steinhardt avled efter en akut bukspottkörtelinflammation, enligt musikmagasinet Louder.

Han var en av grundarna till rockbandet Kansas och var i omgångar dess violinist och en av bandets sångare.

”Hans fiol och sång i ’Dust in the wind’, ’Point of no return’ och ’Carry on wayward son’ har etsat sig fast på en plats i rockhistorien”, säger Steinhardts familj i ett uttalande, enligt Louder.

Steinhardt hade precis spelat in ett nytt album med producenten Michael Franklin. Albumet skulle utgöra en comeback för Robby Steinhardt och flera kända musiker gästar på skivan.

”Han kommer att vara djupt saknad av alla som kände honom och hans musik kommer att finnas för evigt”, säger familjen.

Även tidigare och nuvarande medlemmar i Kansas har uttryckt sitt deltagande:

”Vi vill uttrycka vår djupaste sorg över vår bandkollega och väns bortgång. Robby kommer alltid att vara i våra tankar och i vår musik.”

Steinhardt var Kansas sångare tillsammans med keyboardisten Steve Walsh under åren 1973–1982 och 1997–2006. Han blev senare ersatt av Dave Ragsdale.