Rockbandet Panic! at the Disco lägger ner

I ett inlägg på bandets Instragramkonto skriver frontmannen Brendon Urie att bandet kommer att läggas ner efter deras kommande Europaturné, som inleds i Wien i februari och avslutas i Manchester i mars.

”Ibland måste en resa ta slut för att ny ska börja”, skriver 35-årige Brendon Urie i inlägget.

Anledningen, skriver han, är att han och hans partner Sarah väntar barn och att han därför vill fokusera på sin familj och fortsätter:

”Och med det så kommer inte Panic! at the Disco att finnas längre”.

Panic! at the Disco grundades i Las Vegas för nästan 20 år sedan av high school-eleverna Brendon Urie, Ryan Ross, Spencer Smith och Brent Wilson och släppte sitt första album ”A fever you can't sweat out” året därpå.



Bandet har släppt totalt sju album men med tiden har det gradvis blivit mer eller mindre ett soloprojekt för frontmannen Brendon Urie, som är den enda konstanta medlemmen kvar.

