Rockoperan ”Annette” en kärlekshistoria mellan en skönhet och ett odjur

Drama ”Annette” Regi: Leos Carax. Manus: Ron Mael, Russell Mael. I rollerna: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Devyn McDowell m fl. Längd: 2 tim 21 min (från 11 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

När Leos Carax vaknade upp i inledningen av ”Holy motors” klev han rätt genom en fondtapet och kom in i en biosalong med sovande åskådare. Den spritt språngande fortsättningen, där skådespelaren Denis Lavant åkte omkring i vit limousine och utförde avancerade rollspel, följde med andra ord en tydligt aviserad drömlogik.

I sin återkomst till vita duken efter ett knappt decennium markerar den franske regissören än en gång sin närvaro i en iögonfallande vinjett. I öppningsnumret till den tragiska musikalen ”Annette” lämnar Carax en musikstudio i sällskap av rockduon Sparks och ensemblen med Adam Driver och Marion Cotillard i spetsen, medan alla sjunger ”So may we start” under sin framfart på trottoaren. Filmföreställningen kan börja, efter följande publikinformation: ”We've fashioned a world, a world built just for you / A tale of songs and fury with no taboo.”

Marion Cotillard Foto: Landmark Media / Alamy Stock Photo

Kalla det inte för en triggervarning, även om filmen säkert kan upplevas som utmanande med sin egenartade blandning av mollstämd romantik, toxisk maskulinitet och destruktiv kändiskultur. Däremot är det en inledning som sätter tonen för den här märkvärdiga rockoperan, där rollfigurerna ständigt sjunger ut undertexten, och dessutom understryker det självklara men ändå vidunderliga fiktionskontraktet. I ”Annette” etableras genast känslan av ett parallellt filmuniversum. Rätt få regissörer besitter den förmågan, men Leos Carax gör det obestridligen.

”Annette” är en kärlekshistoria i fotoblixtarnas sken, mellan en skönhet och ett odjur. Operasångerskan Ann (Cotillard) är åtminstone mer förfinad än den lagom provokative underhållaren Henry (Driver). När några kvinnor senare träder fram och vittnar om hans våldsamma beteende framgår det att hans oborstade manér går igen utanför scenen.

En kommentar till debatten om cancelkultur? Nja, men uppenbarligen hamnar Henry i filmens centrum, utan att den ställer sig på hans sida. När paret tidigt framför ”We love each other so much”, och samma textrad sjungs för sjuttonde gången förstår man att den är lika mycket en besvärjelse som en kärleksförklaring. I Carax och Sparks filmvärld finns mörkret aldrig långt borta, även rent visuellt. Caroline Champetiers bilder har en särskild känsla för grönt, en färg som exempelvis speglas hotfullt i parets utomhuspool.

Foto: Landmark Media / Alamy Stock Photo

”Annette” är inte en film som blinkar till operatraditionen utan pekar med hela dirigentpinnen, bland annat genom att vara trogen förkärleken för kvinnooffer. Eller som Ann sjunger på scenen varje kväll: ”And now I'm dying, dying, dying.” Filmens tematik och uttryck gör den därför både olustig och tilldragande, med molande musik och malande texter. Det är sånger som ackompanjerar en nedåtgående spiral, snarare än någon upplyftande koreografi à la klassisk Hollywoodmusikal.

Stirra inte ner i avgrunden, varnar Henry själv parets dotter som givit namn åt filmen. Och här kommer ett annat inslag som Carax får att kännas självklart: Annette porträtteras, med undantag för en mirakulös slutscen, av en docka. Det är ett lika överrumplande som övertygande val, särskilt i dessa tider av digital effektmättnad. För att inte tala om att det passar kusligt perfekt i en film om fördömda liv där någon annan hela tiden verkar dra i trådarna.

Se mer. Tre andra filmer av Leos Carax: ”Boy meets girl” (1984), ”Ont blod” (1986), ”De älskande på Pont-Neuf” (1991).

