Rod Stewart ringde in till direktsänt tv-program: ”Byt ut den jäkla regeringen”

Under torsdagseftermiddagen stod Rod Stewart i sitt hem och pillade med en modelljärnväg. Samtidigt tittade han på tv-programmet ”Your Say” i Sky News där tittarna får ringa in med sina åsikter, ungefär som svenska radioprogrammet ”Ring P1”.

Efter att ha tagit del av flera personers vittnesmål från det brittiska statliga vårdsystemet NHS, reagerade den 78-åriga rocksångaren starkt. Så pass att han själv lyfte på luren och ringde in.

I samtalet kallade han situationen inom den brittiska sjukvården för ”löjlig”.

Han jämförde med sin egen sits, där han har tillgång till privat sjukvård med obefintliga köer, medan patienter hos NHS ”dör i väntan på att undersökas”.

Han erbjöd sig också att bekosta upp till 20 medicinska undersökningar för de som står i kö till NHS, och uppmanade fler att göra detsamma.

Sedan gick stjärnan bakom hitlåtar som ”Maggie May” och ”Sailing” till hård attack mot det brittiska konservativa Torypartiet, som styrt landet sedan 2010.

I samband med att Stewart och programledaren diskuterade de strejker som genomförts av sjukvårdspersonal krävde han ett regeringsskifte vänsterut.

”Jag har personligen länge varit en konservativ, men jag tycker att regeringen borde avgå och ge Labour en chans. Det här är hjärtslitande”, sa han i programmet.

”Jag har aldrig sett landet i så här dåligt skick. Byt ut den jäkla regeringen.”

Sir Rod Stewarts spontana samtal har under fredagen blivit en stor snackis i Storbritannien och tidningen The Mirror prydde omslaget med ”Rod: We are failing”.

Torypartiet har ännu inte velat kommentera Stewarts utspel, enligt BBC.

Rod Stewart slog igenom i banden The Jeff Beck Group och The Faces på 60-talet och har efter det haft en lång framgångsrik solokarriär.

Läs mer om musik här.