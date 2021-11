Rökstenens gåta kan vara löst

Sakprosa Henrik Williams ”Rökstenen och världens undergång” Kaunitz-Olsson, 398 sidor Visa mer

Sedan urminnes tider har den stått där, i Rök socken i Östergötland, som ett landmärke för resande. En högrest, platt och lätt böjd sten på högkant, Sveriges mest kända runsten. Den kallas Rökstenen – en tautologi, eftersom det nog är platsen som är uppkallad efter stenen snarare än tvärtom.

Rök som i ”rauk”.

Den är fullklottrad med långa, gåtfulla runrader och daterad till 800-talet, vilket med rätt god marginal gör den till Sveriges äldsta litteratur. Min familj hade en släkting i trakten så vi brukade svänga förbi där på 50-talet och pappa – själv litteraturhistoriker – höll någon liten föreläsning som vi ägnade ett förstrött intresse. Efter oss har gissningsvis några miljoner turister passerat förbi, stannat till, anat forntidens vingslag och hastat vidare. Liksom jag själv, då och då.

Rökstenen. Jaha.

För i all sin monumentala, hedniska uttrycksfullhet är den också ganska sluten. Innehållet är till stora delar komplett obegripligt.

Rökstenens inskrift anses med sina 760 tecken vara världens längsta runinskrift. Foto: Anders Good/TT

Texten börjar visserligen på det vanliga sättet, med en far som rest stenen över någon död son. Men sedan blir det svårare, runorna löper i rad efter rad i oklar ordning och är i långa stycken till och med krypterade, orden saknar både mellanrum och skiljetecken och är skrivna på en bara delvis känd fornnordiska.

Tolkningsrymden blir närmast svindlande, och utmaningen att knäcka Rökstenens innersta betydelse har i alla tider varit ungefär lika lockande som avskräckande; kryptologerna som knäckte tyska koder under andra världskriget hade en lätt uppgift i jämförelse.

Men förra året slog en bomb ner i runologiska kretsar, och ekot nådde ut i medierna. En grupp forskare – de kallade sig de fyras gäng – hade gjort en sensationell nytolkning av Rökstenen.

Enligt den tidigare vedertagna bilden syftar texten tillbaka på en kungs krigiska bragder någon gång på 500-talet. Nu tyckte sig forskarna urskilja något helt annat: en hänsyftning på en stor klimatkatastrof som inträffat ungefär samma tid.

En läsning som vid ett hastigt påseende kändes lite väl tidsanpassad. En runsten över vikingatida klimatångest?

Men historien är både mycket bättre och mer övertygande än så, förstår man av den nya boken ”Rökstenen och världens undergång” av Henrik Williams, runolog och en av forskarna i gänget. De nya rönen utgår från en helt ny idé om vad denna mystiska sten egentligen haft för funktion och syfte. Enligt dem är den mer än ett äreminne över någon krigare – den är i sig ett slags ceremoniell bön.

De tycker sig se att runraderna består av den sorts mytologiska gåtor som är vanlig i Eddan och den vikingatida diktningen. Vändningar och begrepp går till exempel att känna igen från ”Völvans spådom”, den som beskriver Ragnarök och jordens undergång.

Den vikingatida Rökstenen i Rök i Östergötland. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Och på just den punkten går gängets tolkning tillbaka på mycket handfasta naturvetenskapliga rön: sentida fynd har visat att en väldig klimatkatastrof inträffade år 536. Våldsamma vulkanutbrott kom att förmörka himlen och skymma solen i många år, det drabbade särskilt Norden och det oundvikliga resultatet blev flera år av svår kyla, missväxt och hungersnöd.

Det är en upptäckt som redan tidigare har fått forskningen att förstå Ragnarök, den nordiska apokalypsen, på ett helt nytt sätt: berättelsen om isvintern och om Fenrisulven som äter upp solen tycks i själva verket vara en uttrycksfull skildring av hur järnålderns nordbor uppfattade den stora katastrofen.

Med sina dunkla formuleringar kan framställningen på Rökstenen därmed på en gång peka framåt mot tidens slut och bakåt mot händelser som 800-talets människor bör ha burit på traderade minnen av: solens förfärliga död – och återuppståndelse. Mödosamt stavar sig Williams igenom runorna, rad för rad, vrider och vänder på olika uttydningar för att passa in dem i den nya förståelseramen.

Det är inte lätt – inte heller för läsaren vars tålamod ibland prövas hårt medan författaren sida upp och sida ner ger en uppsjö av referenser till fornnordisk och fornengelsk litteratur.

Har han ens rätt? En runföljd som SIULUNTI, till exempel, kan betyda ”skog i Sya” (som ligger i trakten) men det kan också uppfattas som ”Själland”, eller möjligen ”skepp”. Williams fastnar till sist för betydelsen ”gnistlund”, vilket han med hänvisning till nordbornas väldokumenterade förkärlek för högtravande omskrivningar till sist vill förstå som ”slagfält”.

Tja.

Men trägen vinner. Ur alla detaljer, och trots invändningar och frågetecken, växer sakta en både trovärdig och suggestiv bild fram. Man ser för sig hur fadern Varin efter en storslagen begravningsritual reser stenen där han låtit rista in all den tro och allt det hopp som fått följa den döde sonen Våmod in i döden.

Först och främst: att han i tidernas slut ska få den stora äran att rida till strid vid Odens sida mot ondskans makter. På sitt sätt alltså inte så olikt den önskan om evigt liv i Guds rike som kommer till uttryck i vår tids kristna begravningar.

Rökstenen restes på 800-talet. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Rauken som ett slags dödsmässa med andra ord, ett requiem hugget i sten. En mäktig besvärjelse över livet, döden och världarnas ordning, framlagd i tunga, retoriska upprepningar: SAKUMUKMINI – ”Det säger jag er för det andra…”

Fortfarande djupt hemlighetsfullt, förstås, men det var det sannolikt redan då. Runor förstods inte av alla, de här är dessutom avsiktligt fördunklade; reserverade för invigda uttolkare – lite som när kyrkans prelater förr läste Bibeln på latin. Men allt texten syftar på, Oden, slutstriden, vargen och solen, var välkänt för samtiden.

Och när man kommit så långt är det som om den gamla stenen börjar mumla och tala. Man skymtar offerrök och hör en hednisk präst ropa ut de magiska ord som sedan ristas till runor.

Det är riktigt storslaget.

Henrik Williams är en aning för forskarnärsynt för att också vara en riktigt bra popularisator, men hans upptäckariver smittar och som helhet ger boken en både spännande och ovanlig inblick i runologin, den långsammaste av vetenskaper.

Ett gott skäl att passa på. För vanligtvis, konstaterar han, släpper runvetenskapen bara ifrån sig en pusselbit i taget, och de svåraste problemen kan ta hundratals år eller mer att lösa. Sett i det ljuset är ”Rökstenen och världens undergång” ett tillfälle som inte lär återkomma så många gånger i en intresserad läsares liv.

Själv inser jag att jag snart måste avlägga visit i Rök igen, kanske inte för att försöka begripa mer av stenen så mycket som för att bara lägga örat till, och lyssna.

