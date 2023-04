Roland Paulsen: Hur är det att demonstrera för ett arbetarparti som svikit arbetarna?

Logga in

”Första maj har alltid varit din röda dag”

När jag var ung hände det att jag följde med för att demonstrera på första maj. Jag skulle tro att det för de flesta av oss var en solidaritetshandling, ett sätt att meddela sina sympatier. Kanske också för att träffa vänner. Få av oss gick nog dit för att hedra minnet av Haymarketmassakern 1886 i Chicago då arbetare som demonstrerade för åtta timmars arbetsdag sköts till döds.

Eller så fanns där några som kände till att första maj från början firades till åminnelse av denna händelse. Vissa skanderade i vilket fall med en väldig inlevelse. Själv fann jag det nästan omöjligt att sjunga med. Det var samma sak varje år. En märklig skam kom i kapp. Jag kunde inte göra mig kvitt känslan av att inget av detta var på riktigt. Att vi alla var fast i en simulakrisk Truman-show. Att första maj var ett enda stort lajv.

”Andra maj så skriver du en arbetsstrejkarlag”

Det är inte många sångtexter som har åldrats så väl som Gudibrallans gamla proggdänga från 1970 med den rättframma refrängen ”fy på sig sosse, vad det luktar skit”. År 2019 antog sången en profetisk dimension då den socialdemokratiska regeringen var snubblande nära att lägga fram sin proposition om ”fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal” på just andra maj (datumet fick ändras).

Foto: Alexander Mahmoud

Denna arbetsstrejkarlag var en klar inskränkning av strejkrätten, en omöjlighet för ett arbetareparti värt namnet, enkom utformad för att få autonoma fackföreningar som Hamnarbetarförbundet att rätta in sig i LO-leden. Arbetsrättsjurister och även en del socialdemokrater och LO-förbund varnade för avtalsshopping. Ändå genomfördes lagen.

Det är en rolig tanke att något sådant skulle höras från Sveavägen 68

Så hur gick det med Gudibrallans övriga prediktioner?

”Tredje maj så kallar du dig verklig socialist”

Det är en rolig tanke att något sådant skulle höras från Sveavägen 68, men tack och lov är få socialdemokrater i dag fräcka nog att ta så stora ord som socialist i mun.

”Fjärde maj så upptäcker vi att du är folkpartist”

Här däremot ger sig åter Gudibrallans synska förmågor till känna. För hur många hade 1970 kunnat föreställa sig att privatiseringen av Arbetsförmedlingen och avskaffandet av värnskatten var något annat än folkpartistiska reformer?

Hade någon i sin trippigaste lsd-fantasi kunnat föreställa sig att det var Socialdemokraterna som skulle upplösa turordningsreglerna och revidera lagen om anställningsskydd så att den lämnar öppet för att hyvla ner de anställdas löner (som nyligen på H&M)? Partiet som en gång skapades av fackföreningsrörelsen för att vinna politiskt inflytande?'

Jag har ofta undrat hur det är att gå i Socialdemokraternas första maj-tåg – jag föreställer mig det som något alldeles overkligt och ogripbart mörkt

Eller att samma parti som stred så hårt för åtta timmars arbetsdag och andra arbetstidsförkortningar, skulle bli drivande i att förlänga arbetstiden genom höjd pensionsålder – trots att Sverige redan hade högst pensionsålder i Europa?

Jag har ofta undrat hur det är att gå i Socialdemokraternas första maj-tåg. Jag föreställer mig det som något alldeles overkligt och ogripbart mörkt. Jag har svårt att tänka mig att någon som inte är partifunktionär frivilligt skulle utsätta sig för det.

Visserligen är det över lag mörkt i den svenska arbetarrörelsen. Mycket viktigt arbete görs förstås på gräsrotsnivå. I boken ”Något har hänt. 100 berättelser från den nya arbetsmarknaden” som nyligen kom ut på Federativs förlag, ges flera exempel. Här kan man läsa om hur grovt migrantarbetare i dag utnyttjas i de ”enkla jobb” som regeringen Löfven banade väg för, men också om hur effektivt en autonom fackförening kan hjälpa arbetsmarknadens mest osynliga från att förtryckas mer än vad lagen tillåter.

Foto: Adam Ihse/TT

Hur viktiga dessa insatser än är kan ingen förneka att det gångna året går i förlustens tecken med elimineringen av ett decenniums reallöneökningar. Låt vara att LO:s ledning är vid gott mod och beskriver det nyligen undertecknade industriavtalet som en historisk bedrift. Av den tidigare vice riksbankchefen Thomas Franzén lär vi oss tvärtom att ”fackföreningarnas lönekrav har anpassats till företagens mål om hög avkastning” och att lönernas andel måste öka jämfört med vinsterna (DN Debatt 2/4). Och på Nordea säger makrochefen Susanne Spector, med bakgrund i Svenskt Näringsliv, att facken borde ha krävt mer och att lönespiralskräcken inte är grundad i empirisk forskning eftersom ”lönetillväxt är en dålig indikator på framtida inflation” (DI, 29/3).

Medan fackpamparna klappar händer är det med andra ord bankfolket som varnar om alltför låga löner.

Vem hade kunnat föreställa sig?

I ett så förvirrat läge är det lätt att famla efter kompass och fasta orienteringspunkter. Tur då att de borgerliga ledarsidorna bistår med fingervisningar. Om ledarsidorna exempelvis berömmer fackledningarna för att ta ansvar och ha rimliga anspråk, då kan vi vara säkra på att arbetare kommer att bli fattigare.

Omvänt bör vi betrakta det som ett gott tecken när ledarsidorna tycker att arbetare uppför sig dåligt och är oansvariga. Upprördheten gentemot den vilda strejk som ett sjuttiotal lokförare genomförde – sossarnas arbetsstrejkarlag till trots – var ett sådant tecken.

Allmänheten verkade i huvudsak ha sympatiserat med strejkarna och insamlingen till strejkkassa nådde snabbt upp i 1,5 miljoner kronor

Med upp till 90 procent av den planerade pendeltågstrafiken indragen hade man kunnat förvänta sig mycken ilska riktad mot lokförarna. I stället verkar allmänheten mestadels ha sympatiserat med strejkarna och insamlingen till strejkkassa nådde snabbt upp i 1,5 miljoner kronor. Något hände. Någon sa ifrån. Arbetarkampen blev på riktigt.

Här fanns en nerv, en möjlighet till att skapa engagemang för något verkligare än Twitterhögerns brottsfixering och trålfiske efter identitetspolitiska förseelser. Som jag ser det kan inget i dag vara viktigare än denna nerv. Arbetarklassens öde, ja faktiskt hela ekonomins framtid, hänger på den.

Jämför med diskussionen om ChatGPT och idén att artificiell intelligens kommer att befria oss från lönearbete. Även om vi bortser från att ChatGPT, som Noam Chomsky och andra påpekat, bygger på basal maskininlärning som inte på något vis kan anses intelligent, spelar det inte så stor roll hur många jobb denna typ av teknologi potentiellt skulle kunna ersätta. Teknologin har genom historien trollat bort halva arbetskraften i flera omgångar. Bara sedan 1970-talet har produktiviteten i Sverige mer än fördubblats, men det betyder inte att vi halverat arbetstiden sedan dess.

Skälet är att teknologin inte dikterar samhällsutvecklingen. Ingen teknologi, ingen motsättning inom kapitalismen, ingen klimatkatastrof eller atombomb kommer någonsin tvinga fram ett nytt samhälle. Människan kan fortsätta uppfinna nya jobb så länge hon själv finns till.

Kanske hade även den franska filosofen Simone Weil rätt i att blotta medlemskapet i partiliknande strukturer korrumperar

Det enda som avgör hur mycket arbetets ok tynger oss är arbetarrörelsens förmåga till handling. För detta krävs nerv, eller mer exakt: en akut medvetenhet om den egna agensen.

Varför denna nerv gått så förlorad i dag är svårt att säga. Ett svar kan finnas i det som den tyske sociologen Robert Michels för lite mer än ett sekel sedan kallade ”oligarkins järnlag”. Michels konstaterade att alla rörelser, även de som springer ur arbetarrörelsen, med tiden blir toppstyrda och frånvända sina ursprung eftersom all makt korrumperar. Kanske hade även den franska filosofen Simone Weil rätt i att blotta medlemskapet i partiliknande strukturer korrumperar.

Det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att vi i dag vet att de som har makt i svensk arbetarrörelse nästan alla är köpta och att våra fack i huvudsak är gula i så måtto att de har som mål att förhindra strejker och klasskamp.

Förhoppningsvis uppmuntrar denna vetskap till fler vilda strejker och medlemsstyrda fack framöver. Att Sverige på något vis skulle ha en så enastående arbetsmarknadsmodell att strejker blivit överflödiga – vilket ibland föreslås som förklaring till att så lite här händer medan strejkvågor sköljer över Europa – är en av vår tids mest oförskämda lögner. Under den tid då det fortfarande fanns en svensk modell att tala om var strejker vanliga i Sverige, och allra vanligast var de vilda strejkerna. Bara 1975 utfördes över 250 vilda strejker vilket är långt fler än vad vi har haft under de senaste 30 åren. Som av en händelse är det under dessa 30 år som ojämlikheten i Sverige har skenat i väg.

Vad skulle hända om 120 000 sjuksköterskor, 20 000 bönder, 70 000 lokalvårdare eller 40 000 elektriker på liknande sätt sa ifrån?

Att strejka kan vara en metod för att förbättra arbetsvillkor och löner, men i ett större perspektiv är dessa vinster bara delmål i den större kampen som handlar om att tydliggöra vilka som bär samhället. Vilka klarar vi oss utan och vilka avgör vår existens?

Strejken är pedagogiskt överlägsen i att klargöra detta. Det är därför som finansekonomerna, byråkraterna, politikerna och alla vi i det högljudda kommentariatet aldrig kommer gå ut i strejk. Samhället klarar sig bra, för att inte säga bättre, utan oss.

Blir vi 70 lokförare korta har vi däremot att göra med en förlust som gör livet svårare. Vad skulle hända om 120 000 sjuksköterskor, 20 000 bönder, 70 000 lokalvårdare eller 40 000 elektriker på liknande sätt sa ifrån?

Arbetarrörelsens maktlöshet är i grunden en chimär. Att rå över andra människors överlevnad är den ultimata makten. Den dagen arbetare förmår mobilisera denna makt kommer första maj gå från lajv till en högtidsdag då vi minns de många strider som krävdes för att arbetarna skulle lösgöra sig från sin förnedring.

