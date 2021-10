Roland Paulsen: Läkarna har tvingats bli ofrivilliga aktivister i kampen mot Försäkringskassan

För de flesta märks det knappt förrän vi själva blir sjuka. Vi tänker att livet är nådigt och att vi ju faktiskt lever i ett välfärdssamhälle. Världens bästa väl?

Andra måste dagligen konfrontera en verklighet där sjukdom inte är ett hinder för att tvingas till arbete. En grupp med stor insyn i denna verklighet är de läkare som i allt högre grad får sina sjukintyg underkända av Försäkringskassan. Ibland hör vi om deras vedermödor, om krympande patienttid och tilltagande förpappring.

Tänk att en så aktad profession också kan vara så hunsad, har jag funderat när jag tagit del av deras berättelser. Gör de allt som de blir tillsagda? Finns där inget motvärn? Ingen upprorisk list?

Det skulle behövas. När det nyligen rapporterades att antalet överklagade sjukpenningärenden mer än fördubblats sedan 2016 kom jag att minnas en kvinna.

Hon var svårt sjuk i myalgisk encefalomyelit (ME), en neurologisk sjukdom som bland annat kommer till uttryck i extrem fysisk och mental utmattning. Hon hade varit sjukskriven i flera år. Hennes läkarintyg sa att hon var för sjuk för att arbeta, men efter att Försäkringskassan började tillämpa nya bedömningsgrunder fick hon avslag år 2017.

I sin motivering skrev Försäkringskassans handläggare att ”det inte i underlaget framkommer några objektiva observerade fynd som beskriver nedsättningar och begränsningar. Det framkommer endast subjektiva upplevelser och beskrivningar”.

Hon blev nedslagen och hennes hälsa förvärrades. Hon tvingades tillbringa alltmer tid i ett nedsläckt rum, stressad över sin ekonomi, förödmjukad över att inte bli tagen på allvar. Med sin mans hjälp överklagade hon. Förvaltningsrättens domslut dröjde två år.

Hon fick rätt. Det går inte alltid att kräva ”objektiva fynd” för att säkerställa en sjukdom stod det i domen. Hon ansökte om sjukpenning igen. Och fick avslag. ”Det framkommer inte något nytt medicinskt”, skrev Försäkringskassan. Som om det var någon annan än en läkare som skrivit hennes sjukintyg. Som om Förvaltningsrättens avgörande inte fanns. Allt verkade återigen handla om avsaknaden av objektiva fynd.

Processen upprepades. Hon överklagade, och vann. För att därefter få avslag igen. Tror någon att hon blev friskare av denna process?

År 2010 var andelen som fick försörjningsstöd på grund av avslag från Försäkringskassan fem procent. Nio år senare har andelen nära fördubblats

Fallet är ett av många som beskrivs i statsvetaren Niklas Altermarks bok ”Avslagsmaskinen. Byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring” (2020). Boken är en noggrann analys av hur det kommer sig att det i dag avslås fem gånger så många ansökningar om sjukpenning mellan sex och tolv månaders sjukdom som 2015.

Här finns den före detta socialministern Annika Strandhälls regleringsbrev för 2016 med, då Försäkringskassan fick i uppdrag att verka för att sjukpenningtalet inte skulle överstiga nio dagar. Här finns en byråkratisk apparat som, även efter att detta mål så småningom tagits bort, hakat upp sig på att det saknas ”objektiva fynd”, trots att kravet på sådana saknar rättsligt stöd.

Altermark har intervjuat människor som trots läkarintyg fått avslag. Han skildrar ingående deras värdelöshetskänslor, självmordstankar och praktiska bestyr med att tvingas låna av vänner eller ansöka om försörjningsstöd.

År 2010 var andelen som fick försörjningsstöd på grund av avslag från Försäkringskassan fem procent. Nio år senare har andelen nära fördubblats. Sannolikt utgör de 22 000 personer som det handlar om bara toppen av ett isberg eftersom försörjningsstöd förutsätter att hushållet varken äger bostad, bil eller något annat av värde.

Vad vi fått är, som Altermark uttrycker det, ”en sjukförsäkring som smular sönder människoliv med komplexa regeltolkningar och moraliserande kring plikten att arbeta”.

Att centrera berättelsen kring dessa söndersmulade liv är oundvikligt. Samtidigt väcker denna nedmontering av det sociala skyddsnätet frågor om vad vi som (ännu) har hälsan i behåll ska göra. Ska vi nöja vi oss med att äta mer c-vitamin och hoppas på det bästa? Eller kan vi måhända solidarisera oss med dem som staten sviker?

I en ny doktorsavhandling tar sig läkaren Mani Shutzberg an frågan om solidaritet genom att studera en grupp i närkontakt med de sjuka: allmänläkare. Läkarna har som profession förlorat sin makt över sjukförsäkringen. 1990-talets borgerliga kritik framställde dem som alltför ineffektiva grindvakter, och under 2000-talet började beslutandemakten förskjutas till Försäkringskassans handläggare.

Även om läkare fortfarande kan neka sjukintyg när de finner det lämpligt, känns mönstret igen från Arbetsförmedlingen och den nya välfärden i stort: de som träffar de inkomstlösa öga mot öga ska inte besluta om deras ersättning. Besluten ska komma från ansiktslösa byråkrater som gärna får befinna sig på annan ort.

Allt oftare finner dessa byråkrater nu att läkarnas bedömningar av deras patienters arbetsförmåga inte duger. Mellan 2004 och 2017 ökade andelen allmänläkare som upplevt att deras medicinska omdöme ifrågasatts av Försäkringskassan från 10 till 57 procent med över 70 procent som uppger att Försäkringskassan kräver onödiga korrigeringar av deras sjukintyg.

Shutzbergs avhandling bär titeln ”Tricks of the medical trade. Cunning in the age of bureaucratic austerity” och handlar om hur allmänläkare hanterar det byråkratiska vidunder som Försäkringskassan förvandlats till. Närmare bestämt har Shutzberg intervjuat läkarna om hur de utformar sina sjukintyg för att de ska tillfredsställa Försäkringskassans krav på ”objektiva undersökningsfynd”. Det är nämligen här vi skymtar det: läkarens propra slughuvud.

Vilken siffra kan sammanfatta ett utmattningssyndrom? Hur länkar man depression till ett nummer?

Metoderna är flera. Den mest självklara är att överdriva – en metod som kräver att patienten är med på noterna.

”Jag har även sagt det till patienten”, berättar en ung läkare. ”Det här är kanske inte exakt vad du sa till mig, men för att vara säker på att du ska få din sjukpenning måste jag skriva det så här.” Det kan till exempel handla om att patienter ”vaknar upp tio gånger per natt trots att det egentligen är kanske fem gånger per natt”.

Det senare utgör också ett möjligt exempel på vad Shutzberg kallar ”kvasikvantifiering”. Försäkringskassan vill ha siffror. Frekvenser och omfattningar. Men vilken siffra kan sammanfatta ett utmattningssyndrom? Hur länkar man depression till ett nummer?

Det är förstås omöjligt. Ändå måste det göras.

”Jag frågar lite om vad de gör under dagarna”, berättar en läkare. ”När de vaknar upp, när de äter frukost, vad de gör efter det. Och sedan förvandlar jag det till minuter och timmar eller något sådant.”

Viktigt i dessa redogörelser är att undvika formuleringar som ”patienten säger att” eller ”enligt patienten”. Det må vara svårt eftersom majoriteten av sjukskrivningar i dag kommer sig av psykiska problem – problem som inte kan upptäckas annat än via patientens utsagor. En lösning kan då vara att hitta på observationer som stämmer överens med handläggarnas föreställningar om hur en person med psykiska problem ser ut och beter sig.

Vi kan aldrig veta vad en annan människa tänker och känner

En läkare säger att han brukar beskriva deprimerade patienter med ”ser ledsen ut” eller ”har ett blankt ansiktsuttryck”, trots att patientens uppsyn kan vara en annan. Man vill helt enkelt att en deprimerad patient ska se ”deprimerad” ut. Tillika berättar en annan läkare att han helst utelämnar vissa detaljer som skaver mot fördomar om hur en viss sjukdom ser ut, som huruvida en utmattad patient fortfarande går till gymmet.

Om detta inte räcker kan man peppra intyget med medicinskt klingande buzzwords. ”Jag skriver ’kognitivt nedsatt’ eftersom jag förstått att de vill ha just det uttrycket”, säger en läkare. ”Det räcker inte att skriva minnes- eller koncentrationsförlust; av någon anledning måste ordet ’kognitivt’ in.”

Det mest påtagliga med Shutzbergs läkare är hur de försöker konstruera en objektivitet som inte finns. Redan i Aisopos fabler står att läsa om grundproblemet när Momos, kritikens och satirens gud, kritiserade Zeus för hans skapelse människan. Människans sinne var alltför stängt för omvärlden, menade Momos, och föreslog därför ett fönster i hennes bröstkorg genom vilket envar kunde blicka in i hennes inre.

Den gamla myten belyser en existentiell osäkerhet: att vi aldrig kan veta vad en annan människa tänker och känner.

Att förse maskineriet med ’objektiva undersökningsfynd’ är inte svårt för den som fattat galoppen och orkar utstå förödmjukelse

Visserligen händer det att anspråk formuleras. Psykoanalysen var ett sådant försök att skåda bakom ordströmmar och felsägningar. I dag flödar forskningsmedlen till dem som i neurotransmittorer och hjärnavbildningar tror sig kunna urskönja psykiska åkommor. När det kommer till kritan förblir dock bröstkorgens fönster lika stängt som alltid.

Om det gick att med en magnetkamera avgöra om en person är deprimerad eller inte skulle Försäkringskassan se till att fMRI-apparaterna dundrade för jämnan. Men det går inte. Psykiska problem, smärta, trötthet och flertalet somatiska besvär kan enbart tilldelas diagnos i den mån patienten berättar om dem.

Det går förstås att vägra denna verklighet, men inte utan att det får konsekvenser. Att inte acceptera subjektiva utsagor som tillräcklig grund för att förstå en annan människa är att uppmuntra till skådespel. Mest påtagligt blir det för dem med psykiska problem, det vill säga den majoritet av sjukskrivna för vilka avslagen har ökat särskilt snabbt sedan målet om sänkt sjuktal slogs fast. En person som söker hjälp för sådan problematik gör i dag bäst i att storgråta, grimasera av smärta eller varför inte bjuda på en hysterishow à la Salpêtrière anno 1870?

Att förse maskineriet med ”objektiva undersökningsfynd” är inte svårt för den som fattat galoppen och orkar utstå förödmjukelse. Så framtvingas ”objektivitet” för att tillfredsställa en empatistörd organisation som måste ha missat vad alla äldre än tio vet: att depressionen inte hindrar ett sprudlande skratt och att ångesten mycket väl kan rumstera bakom den mest harmoniska blicken.

Ett av de mest nedslående avsnitten i Altermarks bok handlar om när Annika Strandhäll hälsade på ME-kliniken Stora Sköndal år 2018. Efter besöket var läkarna upprymda. De hade fått berätta om hur illa deras patienter far, att ME är en kronisk sjukdom utan bra behandlingar, men att patientgruppen ändå ofta får avslag på sina sjukpenningansökningar.

Strandhäll hade lyssnat när de beskrev hur kampen för ersättning förvärrar sjukdomen och berövar patienterna hoppet. Hon verkade förstå allvaret. Nu borde något hända.

”Strandhälls besök på ME-kliniken illustrerar något viktigt”, skriver Altermark. ”De aktörer som har makt över sjukförsäkringen vet vilket pris vissa får betala.”

Ändå hände inget då, och inte heller nu. Allt bara fortsätter. Socialminister efter socialminister erkänner katastrofen. Kanske har det blivit en socialministers viktigaste uppgift: att säga att problem finns men att de är ytterst komplexa och att det därför krävs mycket utredning och tid (minst till nästa mandatperiod) innan patienter med läkarintyg på att de inte kan jobba ska slippa jobba.

Vad skulle hända om man gemensamt vägrade charaderna och lämnade sjukintygen blanka?

Det är mot denna bakgrund som Shutzbergs avhandling muntrar upp. Det vardagsmotstånd han så grundligt analyserar hos sina läkare tyder ju på en reaktion. När maktutövningen blir så grov är det en bra sak att professioner lär sig misstro staten och sätta det egna omdömet framför byråkratisk lydnad.

Shutzberg argumenterar för att nuvarande situation rent av kan omdefiniera relationen mellan patient och läkare. Från en paternalistisk relation där läkaren fungerat som upphöjd auktoritet har vi via olika metamorfoser kommit till ett möjligt ”kamratskap”. Förenade i kampen mot nyliberalismens gnidiga byråkrati kan läkare och patienter nu göra gemensam sak.

När en vän nyligen berättade att hennes läkare hade coachat henne i vad hon skulle säga om någon av Försäkringskassans handläggare ringde för att förhöra henne, anade jag själv något av skönheten i det kamratskap Shutzberg skriver om.

Samtidigt förstår jag inte varför läkarna som kollektiv nöjer sig med denna form av individuella vardagsmotstånd. Varför inte organisera sig? Shutzberg påpekar att läkarnas handlingsmöjligheter är begränsade av att de, likt annan sjukvårdspersonal, saknar full strejkrätt. Men borde det inte vara möjligt att på annat vis spränga den byråkrati som begränsar deras yrkesutövning?

Min gissning är att en mer öppen form av olydnad inte skulle innebära något större risktagande för läkarnas del

Vad skulle till exempel hända om man gemensamt vägrade charaderna och lämnade sjukintygen blanka? Läkare har länge åtnjutit det högsta förtroendet bland yrkesgrupper i Sverige. Försäkringskassan hamnar år efter år bland de minst förtroendeingivande institutionerna i Förtroendebarometerns mätningar. Min gissning är att en mer öppen form av olydnad inte skulle innebära något större risktagande för läkarnas del.

Inte för att läkare har någon större plikt att ställa saker till rätta än vi andra, men som det är nu ter sig deras kamp lite tröstlös ibland. Jag tänker särskilt på vad Shutzberg kallar ”produktionen av redundant somatisk data” vilket innebär att läkaren fyller sina intyg med ”undersökningsfynd” som egentligen inte krävs för att ställa diagnos. En läkare berättade exempelvis hur hon beställt radiologisk undersökning av en patient med kotkompression trots att det mediciniskt inte gick att motivera en sådan undersökning.

”Hon kommer att utsättas för onödig strålning för Försäkringskassans skull”, konstaterade läkaren.

Roland Paulsen är docent i sociologi och lektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans senaste bok är ”Tänk om – en studie i oro”.

