Roland Paulsen: Svenskarnas passivitet inför den arroganta penningpolitiken är obegriplig

Jag minns ett panelsamtal med Tobias Baudin. Han skulle snart bli förbundsordförande för Kommunal och vi talade om den svenska modellen. Varför sätter inte LO med sina 1,4 miljoner medlemmar in stridsåtgärder för att råda bot på Sveriges galopperande ojämlikhet, undrade jag. Med en generalstrejk skulle man tydligt visa vilka som bär samhället.

Jag minns Baudins skratt, han verkade uppriktigt förvånad. Sedan sa han att det inte kommer att hända.

Han var bra på att säga att han ville arbetarnas bästa, Baudin. Kanske gjorde han också det. Jag fick bilden av arbetarrörelsens maktcentra – S och LO – som två köttkvarnar där initialt brinnande revoltörer lär sig behärskning och underdånighet. Kanske är det inte hela förklaringen, men hur annars ska man förstå den totala brist på motstånd som råder när arbetarkollektivet nu rånas gång efter annan?

Jämför med Frankrike. Förra tisdagen gick återigen över miljonen man ur huse för att protestera mot Emmanuel Macrons planerade pensionshöjning från 62 till 64 år. Man har förstått vad liknande arbetstidsförlängningar innebär: att flytta rikedom från de som arbetar till de som äger. Givetvis kan ingen fackförening värd namnet ställa sig bakom något sådant. Därför gick bland andra tågarbetare, bussförare, lärare, hamnarbetare, lastbilsförare, sophämtare och anställda vid kärnkraftverk och oljeraffinaderier ut i strejk.

Ändå är det inte maktens arrogans som mest förvånar, utan den lydiga befolkningens undfallenhet

Sverige har i dag högst pensionsålder i Europa sett till när de flesta faktiskt går i pension (64,9 år). Man hade kunnat tro att vi stod på gränsen till folkligt uppror av långt större proportioner än i Frankrike. Men så beslutade den socialdemokratiska regeringen att vi från och med årsskiftet ändå skulle höja pensionsåldern ytterligare. Numera kan garantipension först tas ut vid 66 års ålder. Vi har också förlänats ”rätten” att arbeta tills vi fyller 69 – ett hån inte minst mot arbetare inom vård och omsorg som arbetar under hög press.

Reaktioner på det?

Hallå! Är någon hemma?

Eftersom de större riksdagspartierna alla stod bakom höjningen uppstod ingen debatt. Och eftersom LO lyder under Socialdemokraterna satt dåvarande ordförande Karl-Petter Thorwaldsson duktigt still i båten innan han kort efteråt utnämndes till näringsminister.

Det är intressant att höra Sveriges homogena elit resonera kring pensionsåldern. Oavsett om de företräder arbetare eller kapitalägare är de mestadels överens. Vi blir äldre och det är jättedyrt. Klart vi måste jobba mer då. Förresten höjer de pensionsåldern i andra länder också.

Känslan är orwellsk. Att aldrig höra en reflektion över det faktum att vi blivit äldre i samma takt i snart ett sekel. Att aldrig höra ett ord om produktivitetsvinster och att det normala under samma sekel har varit att korta arbetstiden. Att aldrig få det benämnt att detta att förlänga arbetstiden är något historiskt nytt.

Ändå är det inte denna maktens arrogans som mest förvånar, utan den lydiga befolkningens undfallenhet. Jag vet fortfarande inte vad som kan förklara den. Är det en bekvämlighetscynism? Eller en ingrodd övertygelse om att Sverige är ett förträffligt land på god kurs mot framtiden?

Samma undfallenhet råder i vilket fall i relation till det som nu sker med våra löner. I Sverige har vi under det senaste året sett den största reallönesänkningen på 30 år. Tio års löneökningar har ätits upp av inflationen, och fler år lär det bli innan inflationen nått acceptabel nivå. Barn bulkäter i skolan för att mindre belasta hemmets matkassa. Arbetslösheten fladdrar kring 7,5 procent och den intågande lågkonjunkturens många varsel gör sig hörda.

Framtidens historiker kommer antagligen häpna över den politiska paralys som verkar råda i Sverige.

I Ekots lördagsintervju får riksbankschefen Erik Thedéen frågan om han inte är orolig för effekterna av en ännu högre arbetslöshet. ”Får vi den här försvagningen”, svarar han, ”då bör ju det också leda till en lugnare inflationsutveckling, så det är ju hela poängen.”

Fler måste i penningpolitikens namn alltså bli arbetslösa – ändå ligger lönsamheten för handelssektorn på en nivå som inte uppmätts på 30 år.

Reaktioner?

Medan svenska fackliga företrädare får beröm av borgerliga ledarskribenter för sin fogsamhet – komiskt stolta över att kunna säga ”pris- och lönespiral” – är reaktionerna på kontinenten något annorlunda.

Trots att Belgien (liksom Luxemburg) har ett system där lönerna automatiskt följer inflationen, gick där samtliga fack ut i generalstrejk när lönerna inte blev högre. Även i Grekland genomfördes förra året ett dygns generalstrejk, och liknande strejker syns nu i Spanien, Tyskland och Nederländerna. Storbritanniens strejkvåg beskrivs som den största sedan Margaret Thatchers dagar.

Framtidens historiker kommer antagligen häpna över den politiska paralys som verkar råda i Sverige. Varifrån kommer denna aversion mot att alls diskutera ekonomisk makt?

Ekonomisk makt är nämligen vad det handlar om. Höjda löner och kortare arbetstid har varit de främsta medlen för att se till att de snabbt ökande produktivitetsvinsterna inte bara tillfaller kapitalägare. När vi tvärtom ser förlängd arbetstid och sänkta löner så innebär det att de rika blir rikare.

Den som söker en mer finkalibrerad bild av vad detta innebär kan exempelvis läsa en nyligen publicerad ledare i The Lancet med rubriken ”Sweden's economic inequality gap is widening and worrying”. Här upprepas vad vi redan visste, nämligen att Sverige haft en exceptionellt snabbt ökande ojämlikhet de senaste decennierna, långt sämre än i övriga Norden. ”Den här eskalerande utvecklingen av ekonomisk ojämlikhet är oroande för det svenska samhällets framtid”, skriver The Lancet vidare, ”och beror främst på politiska beslut och skattesystemet (som fördelaktigt gagnar höginkomsttagare)”.

Vad det innebär är inte bara mindre tid och pengar i plånboken. Som The Lancet påpekar går den ekonomiska ojämlikheten hand i hand med en ojämlikhet i hälsa med vitt varierande risker för att till exempel drabbas av stroke eller dö i förtid. Och det är med detta i beaktande som den svenska passiviteten blir så obegriplig.

Det måste inte vara så här. För den som glömt sin historia, visar andra länder att det finns alternativ.

