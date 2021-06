Rolf Hanson är mästerligt monumental på Artipelag

Utställning ”Rolf Hanson. Retroactive” Artipelag, Gustavsberg. Visas till och med 28/11 Visa mer

Rolf Hanson slog igenom i mitten av det ”glada 80-talet”, då det ”häftiga måleriet” var trend, det var hausse på konstmarknaden och hugade spekulanter närmast slogs om hans mäktiga måleri. Det var samtidigt som jag själv började som konstreporter på DN och fick flera gånger intervjua honom inför prestigefyllda utställningar på alltifrån innegallerier till Moderna museet i Stockholm och Rooseum i Malmö.

När Rolf Hanson nu intar den spatiösa konsthallen Artipelag med fyra decenniers måleri och som första soloutställare även fyller den väldiga Artboxen, så gräver jag fram de där gamla intervjuerna och även recensioner från tiden. De handlar mest om hans monumentala format, de abstraherade landskapens färgeruptioner och kopplingen till en nordeuropeisk romantisk tradition, i spåren av Caspar David Friedrich och symbolisten Gustave Moreau.

Men så här flera decennier senare minns jag fortfarande hur den fåordige Hanson värjde sig mot alla benämningar och som mest vidkände beteckningen ”inre psykologiska landskap”. Bäst var att likna hans bildvärld med musik och allra viktigast betraktarens intuitiva känsla – ett budskap som nu återkommer i en väggtext på Artipelag. Där uppmanas vi att uppleva hans måleri likt barn som tittar upp mot himlen och fantiserar om figurer i grenverk och molnformationer.

Rolf Hansons monumentala 80-talsmåleri i Artipelags Artbox. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Rolf Hanson, "Cousnoum", 1985 Foto: Jean-Baptiste Béranger

Utställningen inleds i konsthallens innersta rum, med måleri från tidigt 80-tal, då han nyss gått ut Kungliga konsthögskolan. Här fastnar jag framför ”Nr II”, exposéns mest nedtonade målning färgmässigt men med ett oroande mörkt sug – en ovädershimmel över ett virvlande grönsvart hav.

Rolf Hanson är uppväxt i hamnstaden Karlshamn, gick till sjöss som tonåring och följde med fraktfartyg till Västafrika och Karibien. Från dessa resor bar han med sig minnesbilder, stegrade snabbt färgtemperaturen i sitt måleri och expanderade även formatmässigt. Tidigt märks också ett släktskap med de amerikanska abstrakta expressionisterna, i synnerhet Clyfford Still, som Hanson enligt konsthallschefen Bo Nilsson kom i kontakt med under en stipendievistelse i New York 1982-83.

För mig är det en sällsam upplevelse att återse Rolf Hansons magnifika 80-talsmåleri. Det är som att färdas in i en regnskog; glida fram över speglande floder, omsluten av fläckiga trädstammar, hängande lövverk, kaskader av lavar, slingrande vattenväxter och skummande vattenfall. I dessa abstraherade naturbilder kommer ljuset inifrån och man kan också ana brinnande solnedgångar och framvällande lava, liksom klipp- och grottformationer med stalaktiter och glimmande mineral.

Rolf Hanson, "Doumgoue", 1989. Foto: Artipelag

I Artipelags Artbox, med 13 meters takhöjd, hänger de allra största målningarna från 80-talet, som mest över tre meter på höjden och nära fem på bredden. Här förnimmer jag en djup förbundenhet med en besjälad natur, omfamnad av panoramornas organiska former och färgprakt.

Rolf Hanson är en kolorist ut i fingerspetsarna, målar på svarta pannåer med oljefärger i rytmiska rundlar och flammande fält, skickligt stämda mot varandra; blodrött, knallorange, guldockra, smaragdgrönt och azurblått mot dovare jordfärger, toppat med lager av fernissa.

Hans titlar från denna tid klingar exotiskt, en del påhittade andra faktiska platser som ”Zapele” (Sapele vid floden Niger). De har som målningarna en musikalisk klangbotten, och till utställningen har violinisten Jonas Lindgren (tidigare Fläskkvartetten) skapat ett harmonierande soundtrack.

Rolf Hanson, "Zapele", 1982. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Rolf Hanson, "Runtom hus II" Foto: Artipelag

I början av 90-talet drog sig Hanson undan marknadens krav och flyttade ut på landet, till en prästgård på Mörkö som tros vara ritad av 1700-talsarkitekten Carl Hårleman. Detta hus, ett föreställande element, dyker nu upp i hans abstraherade landskap. På Artipelag är serien ”Runtom hus” från 1994-97, ihop med ett nytillskott från 2019, dynamiskt hängd i ett rum. Och knockar mig fullständigt.

Det vita huset tornar upp sig som en farkost i färghavet, det liksom skevar spökaktigt i ett perspektiv snett underifrån. Efterhand dyker det upp en lada och en skarpskuren modernistisk byggnad med takfönster – en drömateljé. Men ljuset och färgspelet i denna svit tycks förankrad i faktiska dygns- och årstidsväxlingar.

Byggnaderna försvinner gradvis, som om Hanson målar sig igenom ett motiv. Något liknande händer i den påföljande sviten ”Runtom trappa”, inspirerad av en stipendievistelse i Gréz-sur-Loing och ett besök i grannbyn Montigny. Där målade Carl Fredrik Hill en brant trappgata 1876 (finns på Nationalmuseum).

Rolf Hanson, "Runtom trappa III", 1997 Foto: Artipelag

Hanson undersöker trappmotivet i olika perspektiv och stämningar. I den magnifika ”Runt om trappa III” leder stegen upp mot en mörk dörr, ett mystiskt tomrum. I sin katalogtext talar Bo Nilsson träffande om ett ”slukhål” i många av Hansons målningar.

I utställningen finns ett tjugotal trappmålningar, varav några från senare år. Hanson vrider och vänder på motivet såväl som trappans ikonografi, passagen som leder upp i himlen eller ner i helvetet. I flera bilder rinner färgen nerför trappstegen och materialiseras i en gåtfull gestalt, i några fall en vålnad, i andra ett vänligare andeväsen. Här för Hanson uppenbart en dialog med Marcel Duchamp och dennes berömda kvinnofigur som går nerför en trappa.

I de avslutande salarna, med måleri från 2000-talet, är Hanson tillbaka i en mer abstrakt bildvärld. Men titlarna antyder att det handlar om skuggspel och man kan skönja ett spröjsat fönster, som närmare inpå blir en korsform. I de allra senaste målningarna har färgfläckarna övergått i ett mer geometriskt lapptäcke.

Målningar ur serien "Descendant/ Remontant", 1999-2009 Foto: Jean-Baptiste Béranger

Det är här på slutet av utställningen som jag upplever en viss monotoni i urvalet. Hanson har ett omisskännligt uttryck som målare, oavsett graden av figuration eller abstraktion – den febriga färgskalan, de stora formaten och de återkommande formerna. Personligen tror jag att denna retrospektiv hade blivit ännu bättre med större variation i format och tekniker; jag tänker på teckningar och grafik, kanske även några av hans möbler eller scenografier.

Det är som om bilden av en högstämd machomålare ska cementeras, vilket förstärks av att två män skrivit katalogtexterna och undantagslöst refererar till andra män. Bortsett från den antydda kvinnan i trappan och ”Portrait d’une rose”, där rosformen kan tolkas som ett sköte, framstår Hansons föreställningsvärld här som helt igenom enkönad.

Men det är anmärkningar i marginalen. Rolf Hanson är otvivelaktigt en av sin generations allra främsta konstnärer – en mästerlig Målare med stort M.

