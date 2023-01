Rolf Lassgård om ”Händelser vid vatten”: Boken är lite som ett nationalepos

För tio år sedan kunde DN Kultur avslöja att Kerstin Ekmans moderna romanklassiker ”Händelser vid vatten” skulle filmatiseras. Nyheten kungjordes i samband med Cannesfestivalen 2013. Författaren Klas Östergren hade fått uppdraget att skriva manus.

Han intervjuades i DN om uppdraget.

– Största komplikationen för mig är att det är en mycket bra bok jag ska sätta tänderna i, sa Östergren då.

Han var inte den förste som försökt omarbeta ”Händelser vid vatten” till ett tv-seriemanus. Romanen tar sin utgångspunkt i ett brutalt dubbelmord i den fiktiva jämtländska byn Svartvattnet, ett dåd som under två decennier kastar skuggor över människornas tillvaro i bygden. Romanen gavs ut 1993 till klang och jubel från såväl konsumenter som kritiker, varvid Kerstin Ekman omedelbart började uppvaktas av filmbranschen.

Författaren tackade nej till alla propåer. Till DN sade Kerstin Ekman 2013 att många av de som presenterat sina manusförslag för henne hade velat göra berättelsen till en psykologisk thriller, något som inte fallit henne i smaken.

– Lite mer rättvisa bör man nog göra människorna och händelserna i den här berättelsen, sa Kerstin Ekman.

Så småningom skulle komplikationerna segra även över Klas Östergrens omarbetning av ”Händelser vid vatten”. Projektet hamnade i långbänk.

Att en serie baserad på Kerstin Ekmans bok i dagarna faktiskt har premiär på SVT är alltså något av en happening. Och författaren själv är belåten med resultatet.

– Vi på produktionen fick ett jättefint brev från Kerstin Ekman där hon skrev att hon sett alla avsnitt med stor behållning. Hon skrev att hon var förtjust i karaktärerna och skådespelarna och även stämningen och naturen.

Det säger Mikael Marcimain – till vars meriter hör att han filmatiserat just Klas Östergrens romaner ”Gentlemen” och ”Gangsters” – som slutligen fick uppdraget att ro projektet i land. Han säger att Kerstins Ekmans välsignelse kom som en lättnad. Likafullt är han nervös över seriens mottagande.

När Pernilla August hoppade av som regissör för ”Händelser vid vatten” så trädde Mikael Marcimain i hennes ställe. Foto: Paul Hansen

Det manus som till sist vann Kerstin Ekmans gillande var skrivet av Maren Louise Käehne och Karin Arrhenius.

– Vi har försökt ta behandla den här romanen med stor respekt. Samtidigt som man som regissör vill att den ska gå igenom ens egen kropp och att man vill sätta sitt avtryck på materialet. En tv-serie är ju något annat än en roman, men vi har jobbat hårt och gjort vårt bästa, säger Mikael Marcimain.

”Händelser vid vatten” har premiär på SVT den 13 januari. Över sex avsnitt rullas berättelsen om morden vid Låbberån ut mot en fond av myrmarker, midnattssolsupplysta skogar, ensligt belägna träkåkar och fjällkammar. I serien precis som i romanen står miljön lika mycket i fokus som relationerna mellan de människor som bebor den. Själva deckarintrigen spelar andrafiolen i dramat, även om seriens stämning stundtals påminner om en sammansmältning av David Attenboroughs dokumentärfilmer och ”Twin Peaks”. I grund och botten är ”Händelser vid vatten” en berättelse om ett landskap och ett land i förändring.

– För mig har boken varit lite grand av ett nationalepos. Ända sedan den kom ut har den funnits där för mig och då har det kanske inte varit själva deckarhistorien som varit det viktiga. Det är skildringen av människorna, det är skildringen av naturen som är... Ja, det är en del av mitt dna.

Rolf Lassgård och Alba August. Foto: Joe Maples/Apple Tree

Det säger Rolf Lassgård som i serien spelar distriktsläkaren Birger Torbjörnsson. I berättelsens första scen tar han emot ett samtal från Annie Raft som i natten väckts av en bil som kört in på hennes tomt. Ur den kliver en man vars ansikte hon känner igen från en midsommarnatt för tjugo år sedan. Hon är uppskrämd. Strax därefter försvinner hon.

Berättelsen fortsätter i en korsklippning mellan det 70-tal då morden begicks och det 90-tal då Annies försvinnande väcker minnet av det gamla bygdetraumat till liv.

Rolf Lassgård är uppvuxen i Östersund, inte långt från den plats där romanen ”Händelser vid vatten” utspelar sig. Han läste 2020 in boken för P1:s radioföljetong och säger att han skulle ha tackat ja till att medverka i serien om att han så erbjudits att spela tältpinne.

– Jag tror att det här är en serie som kommer att kräva lite grand av tittaren. Man kan inte lämna tv:n och gå och ta en kaffe och sedan fortsätta titta. Man bör vara i den här världen och jag tycker att det är så det ska vara. Antingen tittar man eller så tittar man inte, säger Rolf Lassgård.

Du är inte så mycket för lättunderhållning?

– Nej.

Annie Raft spelas i serien av två generationer August: Pernilla och Asta. Annie Rafts dotter gestaltas i sin tur av Asta Kamma Augusts yngre syster Alba. När Annie Raft anländer till Svartvattnet med sin dotter i släptåg så är det för att sälla sig till ett i bygden illa ansett kollektiv bosatt långt ute i obygden. Där har hennes pojkvän Dan sedan tidigare etablerat sig. Tjugo år senare bor Annie Raft ensam utanför byn i vilken hon arbetar som lärare. Om nätterna sover hon med ett hagelgevär bredvid sängen. Efter hennes försvinnande upptäcker Birger Torbjörnsson att även geväret är borta.

– Som när det kommer till alla klassiker så kan man känna igen sig i berättelsen. Det kan man i ”Händelser vid vatten”. Plötsligt börjar alla misstänka varandra, det finns en jävligt obehaglig misstänksamhet mot andra människor som jag känner igen mig i. Det handlar om den lilla människans kamp på något sätt, säger Pernilla August.

Hon var ursprungligen tilltänkt som regissör för projektet men när hon av personliga skäl var tvungen att avstå från det tillfrågades i stället Mikael Marcimain. De båda har jobbat med varandra tidigare, bland annat i ”Call girl” från 2012.

– Han är en mästare inom tv-serieformatet. Det är underbart att jobba med honom.

Stora delar av serien spelades in omkring Arjeplog i Lappland. 70-talsepisoderna under sommaren och 90-talsscenerna under hösten. Pernilla August och Rolf Lassgård – som båda varit tilltänkta för roller i tidigare ”Händelser vid vatten” men då som yngre versioner av de figurer som de nu porträtterar – berättar att Mikael Marcimain tog med dem på ”stadsvandringar” genom det fiktiva Svartvattnet när de anlände till inspelningsplatserna.

– De ställen vi kom till var inte bara locations utan de hade varit befolkade av liv från serien. Så Micke gick runt med oss och berättade att på 70-talet så hade Annie Raft kommit gående på en viss väg, på en annan plats förhördes hon. Det var som att allt hade hänt på riktigt, säger Rolf Lassgård.

Mikael Marcimain:

– Jag har varit norrut tidigare men det var nytt för mig att bo där under en längre tid, att möta det lugn som finns där uppe, stillheten, naturen, kargheten också. Vi försökte skapa ett mikrokosmos inför inspelningen för att vi alla skulle ta in berättelsens stämning i kroppen, säger han och fortsätter:

– Vi försökte också lägga stor möda på miljöerna för att inte bara göra dem exotiska och trolska, utan även otäcka. Naturen står för en stor otrygghet för många av karaktärerna som förirrar sig i skogen och inte hittar. Det är en farlig plats också, säger Mikael Marcimain.

Pernilla August kan skriva under på det påståendet.

– Jag höll på att förfrysa huvudet i en av scenerna. Utan att spoila vad som händer så var det nog det kallaste jag varit med om. Det var helt sinnessjukt.

