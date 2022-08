Rolling Stones når en anständig nivå – till slut

Musik The Rolling Stones Scen: Friends Arena, Stockholm Visa mer

Samtidigt måste ju tydligen showen fortsätta. På insidan kanske hjärtan brister, på utsidan kanske make-uppen hotar att rämna när som helst, men – vid allt som är heligt – vi ska ända in i kaklet. Och helst på ett närmast exakt likadant sätt som den gjorde för 20 eller 30 år sen. Eller någon annan av de över 30 spelningar bandet gjort på svensk mark.

The Rolling Stones kan inte som sentida Dylan eller Johnny Cash, eller Joni Mitchell för att ta ett hyperaktuellt exempel, sakta in och tillåta sig att visa åldrandet inom populärmusiken i all dess bräckliga mänsklighet. Stones hela existens utgår från att skapa en illusion av inte bara evigt liv, utan evig ungdom.

Stones på scen har alltid varit en kamp mellan tillbakadragen traditionalism (Keith Richards) och fingret-i-luften-nyfiken exhibitionism (Jagger) och så här långt in i karriären och livet kan man enkelt konstatera att det är Jagger som mer eller mindre ensam bär Stones under åtminstone första halvan av konserten. Richards och Ronnie Wood låter stundtals förvånansvärt otajta för att ha spelat ungefär samma låtar live tillsammans en bra bit över 40 år, vilket till exempel drabbar en slapp ”Tumbling dice”, i grund och botten an av bandets bästa låtar. Dessutom: Ju mindre som sägs om Richards stund vid mikrofonen desto bättre. De övriga musikerna spelar på det där proffsigt arenarockiga sättet där kraften på något sätt alltid kommer från inoljade och väldrillade muskler snarare än känsla för vad låten i fråga verkligen behöver.

Jagger? Han springer omkring med en sockerstinn elvaårings energi, sprintar över plattdormen som går ut i publikhavet i åtminstone SM-final-fart och kastar under ”Miss you” iväg en gitarr som vore den gjord av balsaträ så är det mer imponerande än något som faktiskt händer i själva musiken. Dessutom sjunger han fortfarande strålande. Kanske inte riktigt lika häftigt och knyckigt som förr, men tillräckligt för att han med lätthet ska kunna skyla över de annars rätt stora bristerna under den första dryga timmen.

När resten av Stones och medmusikerna till sist kommer i kapp Jagger och når en anständig nivå något så när börjar kvällen ta sig på allvar med en svårslagen kavalkad av odödliga klassoker, från ”Paint it black” till Sympathy for the devil”.

