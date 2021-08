Rolling Stones trummis Charlie Watts är död

”Det är med enorm sorg som vi meddelar att vår älskade Charlie Watts har dött”, skriver hans talesperson i ett uttalande.

Den legendariska trummisen dog på ett sjukhus i London tidigare på tisdagen, med sin familj vid sin sida, enligt uttalandet.

Charles Robert ”Charlie” Watts har varit medlem i Rolling Stones sedan de bildades år 1962.

I början av augusti meddelade Watts att han inte planerade att spela på Rolling Stones kommande USA-turné ”No filter tour”, som är ska inledas den 26 september.

Avhoppet gjordes då av hälsoskäl och bandet sade i ett uttalande att deras trummis genomgått en medicinsk behandling, som de då beskrev som ”lyckad”.

Charlie Watts beskrev en gång livet i Rolling Stones som ”Fem år av att lira, tjugo av att hänga”. År 1962 anslöt han till Mick Jaggers, Keith Richards och Brian Jones då nyskapade band.

1964 slog Rolling Stones stort i Europa med sin tolkning av Buddy Hollys ”Not Fade Away”. De kommande åren släpptes flera hitlåtar, som ”(I Can’t Get No) Satisfaction” år 1965, ”Paint It Black” år 1966 och ”Let’s Spend the Night Together” 1967. Bandet slog sig också in på den amerikanska marknaden.

På det egna skivbolaget Rolling Stones Records släpptes albumen Sticky Fingers och Exile On Main Street i början av 70-talet.

Trummiskollegan från Beatles, Ringo Starr, är en av de som reagerat på dödsbeskedet.

– Jag älskar dig Charlie, säger Paul McCartney i en film lagts upp på hans Instagram efter dödsbeskedet.

– Jag är så ledsen att höra om Charlie Watts död. Han var en fantastisk person. Jag visste att han var sjuk, men inte att han var så sjuk, säger sångaren och låtskrivaren vidare.

Han ger också sina kondoleanser till Charlie Watts familj och till de andra Rolling Stones-medlemmarna.

– Det här kommer vara ett hårt slag för dem för Charlie var en klippa och en fantastisk trummis, säger Paul McCartney.

Även Sheila E sörjer Charlie Watts.

”Charlie, du kommer att fattas oss. Du har gjort så mycket för oss musikmässigt och som trummis. En av de bästa. Vila i frid”, skriver slagverkaren tillika sångaren på Instagram.

Utöver Rolling Stones musik hade Charlie Watts ett stort intresse för jazz, han har spelat och turnerat med flera band, däribland storband. Charlie Watts var även duktig på grafisk design och var med och designade omslaget till 1967 års album ”Behind the Buttons” och hjälpte också till att skapa scenuppsättningar till bandets turnéer, skriver BBC.

För 17 år sedan, år 2004, behandlades Watts för strupcancer.

Charlie Watts föddes i London år 1941. Utöver sin fru Shirley Ann Shepherd efterlämnar han barn och barnbarn. Familj, bandmedlemmar och vänner har bett att få lämnas ifred.