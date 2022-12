Romantiska komedier på väg tillbaka: ”En regression i populärkulturen”

När man googlar ”romantisk komedi” svämmar sökresultaten över av listor med filmer du inte får missa, de bästa någonsin eller allra mysigaste. Listorna toppas inte sällan av Nora Ephrons ”Du har mail” eller någon svartvit klassiker från screwballeran. Väldigt få av filmerna är från de senaste åren, eller ens årtiondet, utan majoriteten kommer från den romantiska komedins glansdagar på 1990-talet och runt millennieskiftet.

Men nu är någonting på väg att hända. Under året har det från flera håll spåtts en återfödelse av genren. Flera nya filmer saluförs som romantiska komedier, dessutom har några av dess mest typiska skådespelare återvänt. Jennifer Lopez har setts tillsammans med Owen Wilson i ”Marry me” och nästa år kommer ”Shotgun wedding”, som hon också varit med och producerat. Under hösten har Julia Roberts spelat ena halvan av ett skilt par mot George Clooney i ”Ticket to paradise”.

Fast det som allra mest vittnar om en rentré för genren är att dess ohotade drottning, Meg Ryan, efter en lång frånvaro gör huvudrollen, regisserar och har skrivit manus till en ny romantisk komedi som får premiär nästa år.

– Det finns en känsla för ren nostalgi nu. Jag vet inte om det har med pandemin att göra eller de senaste politiska kriserna, men det pågår en regression i populärkulturen, säger Anna Backman Rogers, professor i filmvetenskap vid Göteborgs universitet.

Nora Ephrons ”Sömnlös i Seattle” ligger i toppen av många listor över de bästa romantiska komedierna. Foto: Alamy

Genom historien har romantiska komedier gått starkt under kristider. Screwballgenren föddes under den stora depressionen på 1930-talet och hade sin storhetstid fram till andra världskrigets slut. Moderna klassiker som ”Sömnlös i Seattle” (1993), ”Fyra bröllop och en begravning” (1994) och ”Notting Hill” (1999) kom alla under ett 90-tal som skakades av inflation, bostadsbubblor och krig i Europa.

– När ett land är i krig väcks ofta ett förnyat intresse för västerländska arketyper. Det är väldigt intressant hur politiska och samhälleliga förändringar ofta speglas i vår kulturella smak, säger Anna Backman Rogers.

Varför dras vi till romantiska komedier?

– Det finns tröst i det familjära. Det är samma skäl som gör att människor fortsätter se filmer i olika franchiser, som Marvel. De vet att de gillade den förra, så de ser nästa. Jag tror att människor jagar en speciell känsla när de ser romantiska komedier, det är ofta för att må bättre.

Regissören Moa Gammel är aktuell med den svenska romantiska komedin ”Tack för senast” som gått på bio i en månad och får strömningspremiär 26 december. Hon tror att det i dag, precis som på 90-talet, finns en längtan efter eskapism.

– Vi levde i samma typ av tid då. Då är det inte så konstigt att människor har ett behov av att se filmer som också är verklighetsflykt, inte bara filmer som handlar om tillstånd, det politiska läget eller problematiserar saker, säger hon.

Lisa Carlehed och Oscar Töringe i Moa Gammels ”Tack för senast”. Foto: Johan Paulin/Viaplay

Själv är hon ett stort fan av både Nora Ephrons och Richard Curtis filmer, för att de nästan alltid har ett mörkt stråk i sig.

– För att man ska kunna hoppas på något i filmen behövs något mörkt, annars blir det bara sockersött.

Den romantiska komedin har några utmärkande drag. Den handlar om två personer som träffas i en så kallad meet cute-scen. Redan i inledningen förstår publiken att de kommer att bli tillsammans, men under filmens gång brottas de med olika hinder för att slutligen förenas i ett kärleksfullt slut.

– En meet cute är när två människor möts av en slump. Trots att den romantiska komedin kretsar kring att ett par ska bli tillsammans visas det väldigt sällan sex, i stället är det ofta visuell humor, säger Anna Backman Rogers.

Filmerna får så gott som alltid ett lyckligt slut. En förlösning som Moa Gammel tror publiken saknat under tv-seriernas långvariga dominans, där avsnitt efter avsnitt lämnar tittare med nya frågor för att vi ska sugas tillbaka in i nästa.

– Det känns inte som att tv-serier skrivs med ett slut, utan helt plötsligt ska man kunna göra en säsong till och då måste det finnas lösa trådar, säger hon.

Screwballfilmen ”Ingen fara på taket” från 1938 med Katharine Hepburn och Cary Grant är filmvetaren Anna Backman Rogers favorit i genren. Foto: TT

Jo Widerberg är manusförfattare, kortfilmsregissör och filmkritiker. 2020 var hennes film ”Litegrann” med i Filminstitutets satsning ”It's love” som hade just romantiska komedier i fokus. Hon tror att suget efter genren kan handla om att filmerna skildrar den lilla världen.

– Romantiska komedier handlar om livet hemma, i kärleksrelationen, i familjen, vardagslivet och myset. När kriser uppstår blir man väldigt tacksam för det man har och ens privatliv blir viktigt på andra sätt än tidigare, säger Jo Widerberg.

När Jo Widerberg pratar om romantiska komedier menar hon Nora Ephrons filmer från 80- och 90-talet. Därefter har genren vattnats ur och blivit något annat, tycker hon.

– Man har tagit strukturen och bara reproducerat den utan en djupare förståelse för genren och utan hjärta. Det är inte så många seriösa filmskapare som vill göra en romantisk komedi, för de har fått så dåligt rykte, säger Jo Widerberg.

Meg Ryan är en av de skådespelare som starkt kom att förknippas med genren på 80- och 90-talet. Foto: Everett Collection

Under slutet av 00-talet genomgick genren flera kriser. Filmbolagens storsatsningar på romantiska komedier floppade på biograferna. På 10-talet plöjde superhjältefilmer fram som de stora kassakossorna. Med strömningstjänsternas intåg har de romantiska komedierna i stället blivit billigare och snabbare produktioner.

– Det är en typ av sexism att alla förväntas se superhjältefilmer. Samtidigt är det otänkbart eller skämmigt för många heteromän att titta på en romantisk komedi. Det är ett jättestort problem, för det är säkert många som skulle må bra av att utveckla den sidan av sig själva, säger Jo Widerberg.

Ett annat problem var just att de framstående romkom-skådespelarna övergav filmerna, utan att en ny generation lyckades ta över. Kanske för att publikens relation till genreskådespelarna var så otroligt stark. Något som filmvetaren Anna Backman Rogers tycker att en väldigt uppmärksammad tv-intervju med Meg Ryan från 2003 vittnar om. Samtalet mellan skådespelaren och den brittiske programledaren Michael Parkinson skar sig fullständigt, bland annat eftersom han ifrågasatte att hon inte vill stå i rampljuset trots att hon är en skådespelare. Så sent som förra året bad Michael Parkinson om ursäkt för sitt beteende under intervjun, men konstaterade samtidigt att Meg Ryan själv bidrog till den kyliga stämningen.

– Människor blir väldigt, väldigt tillgivna vissa stjärnor som förknippas med romantiska komedier. På 90-talet var Meg Ryan helt väsentlig för den romantiska komedins ikonografi. När hon sen gjorde Jane Campions ”In the cut”, som på många sätt är ett åtal mot romantiska narrativ, blev många väldigt förolämpade av det, säger Anna Backman Rogers.

Men att vi nu ser dessa tungviktare återvända till romantiska komedier ska inte ses som ett positivt tecken, menar Jo Widerberg. Tvärtom tyder det på att genren ännu inte återupplivats.

– Jag tycker det är väldigt symboliskt, man bara idisslar. Vi är nostalgiska över tiden som varit och då återvänder vi också till samma skådespelare i nya filmer. Men det ligger i luften att det måste komma lite nya bra romkoms snart. Det finns alltid ett sug efter filmer som handlar om kärlek, att följa sina känslor och andra mjuka värden.

Bobby (Billy Eichner) och Aaron (Luke Macfarlane) in filmen ”Bros” som floppade på biograferna. Foto: Nicole Rivelli/Universal Pictures

Den romantiska komedin kan heller inte bara ses som en härlig verklighetsflykt. Den nostalgiska tillbakablicken är också en längtan efter gamla värderingar, anser Anna Backman Rogers. Precis som screwballkomedin var ett försök att stärka amerikanska ideal under krig och efterkrigstid.

– I de här filmerna är det en slagsida mot en speciell sorts romantik och kärlek. Romantiska komedier döljer eller hindrar konversationer om samkönade äktenskap, homosexualitet eller människor som har en annan definition av kärleksrelationer än tvåsamhet, säger hon.

Under krigen lämnade kvinnorna hemmen för att ta plats i arbetslivet, i yrken som tidigare varit mansdominerade, men när krigen var slut skulle filmerna visa hur idylliskt livet i hemmen var.

– Man behövde få hem kvinnorna till köken igen. Så det är alltid intressant att se när de här typerna av berättelser återuppstår i historien, säger Anna Backman Rogers.

På senare år har det kommit filmer som försökt bryta de snäva normerna i genren, men sällan har de lyckats nå ut till publiken. Som Billy Eichners ”Bros”, om en medålders gayman som kanske hittar kärleken i någon han inte kan se sig själv tillsammans med. Filmen floppade totalt när den hade premiär i höstas, något filmskaparen själv menade var för att straighta inte gick och såg filmen.

– Jag tycker att det är väldigt konstigt att det går så långsamt. Det känns som att alla har dragit slutsatsen att vi inte kan göra så här mycket film med bara vita heterosexuella människor i, men att ta nästa steg och bryta det mönstret verkar vara svårt, säger Jo Widerberg.

Filmtips DN:s filmredaktör Helena Lindblad tipsar om fem sevärda romantiska komedier. ”Working girl” (1988) Regi: Mike Nichols. Med: Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Harrison Ford m fl. (Rakuten, Disney +, Google Play). Ikonisk romkom som är en av 80-talets höjdpunkter. Melanie Grifftith briljerar i rollen som den strävsamma Staten Island-tjejen Tess McGill som till varje pris vill in till affärsvärlden på Manhattan. Ett jobb som sekreterare leder till att hon tar chansen att chefa i smyg när bossen (Sigourney Weaver) brutit benet. Sexfaldigt Oscarsnominerad komedi med briljant dialog och färgstarka rollprestationer – inte minst av en hysteriskt rolig Joan Cusack som har några av de vassaste replikerna. ”Medan du sov” (1995) Regi: John Turtletaub. Med: Sandra Bullock, Pete Gallagher, Bill Pullman m fl. (Disney +, SF Anytime, Blockbuster). Ensamma Lucy (Sandra Bullock) jobbar i en tunnelbanespärr. En återkommande pendlare (Peter Gallagher) väcker hennes intresse. En dag råkar han illa ut och hamnar i koma, hon följer med till sjukhuset där alla plötsligt tror att hon är hans flickvän. Plötsligt är hon inbjuden för att fira jul med familjen. Rar och sötad förväxlingskomedi, där ytterligare en härlig bror dyker upp (Bill Pullman). Inga stora pretentioner men mycket värme. ”10 orsaker att hata dig” (1999) Regi: Gil Junger. Med: Julias Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Lewitt m fl. (Disney +, SF Anytime, Itunes). Första dagen i sin nya skola faller Cameron (Joseph Gordon-Lewitt) för skolans drömtjej Bianca (Larisa Oleynik). Dessvärre är hennes pappa en sträng herre som kräver att storasyster Kat (Julia Stiles), en tjurig och avig tjej, ska börja dejta först. För att lösa problemet betalar Cameron en mystisk värsting (Heath Ledger) för att bjuda ut Kat. En kärleksfull och intelligent uppdatering av William Shakespeares ”Så tuktas en argbigga”, omplacerad i amerikansk high school-miljö. ”Music and lyrics” (2007) Regi: Mark Lawrence. Med: Hugh Grant, Drew Barrymore, Haley Bennett m fl. (SF Anytime, Google Play, Blockbuster). Alex Fletcher, en före detta popidol, får chans att kliva tillbaka i rampljuset när han blir ombedd att skriva en hitlåt till en kvasireligiös Britney Spears-kopia. Problemet är att han aldrig varit en ordens man. Lyckligtvis får han oväntad hjälp av en tjej (Drew Barrymore) som vattnar hans blommor... ”Music and lyrics” är kanske inte någon av Hugh Grants mest kända filmer. Men missa inte den här fyndiga hyllningen till 80-talets popscen där Grant vickar på sin gamla pophöft på ett sätt som utkonkurrerar hans berömda dansscen i ”Love actually”. ”Dating amber” (2020) Regi & manus: David Freyne. Med: Fionn O'Shea, Lola Petticrew, Sharon Horgan m fl. (SF Anytime, Triart.se, Viaplay m fl) Charmig irländsk dramakomedi om gaykillen Eddie och lesbiska Amber som båda trycker i garderoben i en småstadshåla i 90-talets Irland. För att låtsas vara ”normala människor” och dra blickarna ifrån sig och lätta på det heteronormativa sociala trycket väljer de att ingå i ett skenförhållande tills skolan är över. Bäddat för känslotrassel när de upptäcker att även en låtsasrelation kan väcka äkta känslor. Sharon Horgan (”Catastrophe”) gör en biroll som mamma till Eddie. En lite alternativ romkom med hjärta och hjärna. Visa mer

