Ron Carter och hans kvartett spelar musik som står över både stilarter och tid

Jazz Ron Foursight Quartet Fasching, Stockholm Visa mer

Som med alla stora jazzmusiker finns det bra historier om Ron Carter. En del bekräftar i stort sett bara vad många redan vet – som att han spelade med Miles Davis 60-talskvintett; att han medverkar på oerhört många skivor; att förr eller senare kan nog ingen med ambitionen att lära sig spela jazzbas undgå honom. Men ibland kommer också något som kompletterar åtminstone min bild.

Nu står han på Faschings scen och vårdar sin berömda ton. För snart tre år sedan var han här med samma grupp och spelade till på köpet in en liveskiva. Då som andra gånger förundrades jag över hans precision och närvaro i sin mest självklara roll: den som basist snarare än solist.

Den här gången absorberas jag till en början mer av just den där ädelträknorrande tonen han har i sin kontrabas. Och jag kommer att tänka på en historia han själv har berättat om när han spelade in en skiva med Stanley Turrentine 1971. Carter tar en ton där, en bit in i Milton Nascimentos ”Salt song”, som bär på under- i stället för övertoner – och som han aldrig har lyckats reproducera.

Bara att han hänger upp sig på en sådan detalj säger mycket. Ännu viktigare (fast inte nödvändigtvis) är förstås vilka toner han spelar överlag. Carter har blivit den sannolikt mest essentiella basisten inom ett idiom i jazzen som sträcker sig från bebopen till det modala, och det beror så klart inte bara på att han stryker medhårs.

Under den här konserten ger han även prov på sin vana att ibland medvetet spela ”fel” ton. I själva verket kan det handla om en långsiktig harmonisk logik, lika gärna som om att bara ge bandet en liten chock. Eller för den delen en så kallad orgelpunkt: en ihållande ton, oftast i basregistret, som kan stämma eller inte stämma med en övergripande följd av ackord, och som skapar ett slags dubbelexponerad spänning/stabilitet.

Tenorsaxofonisten Jimmy Green, pianisten Donald Vega och trummisen Payton Crossley vet så klart vad som väntar – och sker. Tillsammans spelar de en musik som på sätt och vis står över stilarter och tid, eftersom den är så progressiv till hela sin natur.

Den långsmale Carter klär sig som alltid oantastligt, kanske delvis för att markera en viss konservatism. Men ytterst rör det sig snarare om ren konsekvens; han har aldrig backat en millimeter från hur seriöst han ser på det han gör – och från hur seriöst publiken därför måste se på honom.

Det utesluter faktiskt inte humor. Större delen av första setet är ett slags ytterst sinnligt potpurri, där gruppen varvar låtar utan avbrott och med de mest utsökta övergångar – till och med från ”You are my sunshine” till J. S. Bach.

Andra setet börjar med en av flera låtar under kvällen som Carter spelade in med Miles Davis. Just sättet att liksom plocka isär och bygga upp låtar på nytt kommer i mycket från hur den berömda kvintetten med Wayne Shorter, Herbie Hancock och Tony Williams kunde spela, i synnerhet live och ofta med någon standardlåt som föremål. Den 84-årige Carter är i sitt esse och avslutar med en rörande dedikation till publiken: ”There will never be another you”.

Läs fler konsertrecensioner och andra texter av Johannes Cornell