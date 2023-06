Ronny Ambjörnsson: Hos Balzac sitter kärleken och kapitalet i samma båt

Logga in

Efter slaget vid Waterloo 1815, Napoleons fångenskap på St Helena och slutliga död, genomgick Frankrike en snabb ekonomisk utveckling. Dock inte något industriellt genombrott utan närmast en utveckling av handel, sjöfart och finanser. Det var en finanskapitalets tid, som också inbegrep en uppryckning av den kommunala och statliga förvaltningen: skolor, lärare, skolstyrelser, samt – dessutom – en modernisering av bankväsendet. Hela samhället levde upp. Nya människogrupper framträdde. Men hur urskilja dem? Hur skulle man kunna känna igen folk när alla bar svart bonjour eller redingot? Under det gamla ståndsamhällets dagar avgjorde klädseln vilka människor man såg: adelns pompösa utstyrslar, arbetarnas enkla paltor. Mellan adel och arbetare växte det nu fram ett mellanskikt prydligt klätt i svart. Hur skulle dessa förstås och bedömas? Och vad signalerade klädseln om deras karaktär?

Som svar på tidens undran lanserades det olika teorier som gjorde anspråk på att förklara. Den schweiziske prästmannen Kaspar Lavater talade om skilda ”fysionomier”, ansiktsdrag som ansågs spegla själen. Frenologen Franz Joseph Gall menade att de skilda karaktärerna hade sin plats i olika delar i hjärnan, något som visade sig i utbuktningar utanpå skallen.

Ett annat sätt att fånga karaktärer var att med fantasins hjälp leva sig in i andra människor och skapa fiktiva liv. Alltså att skriva romaner. Den franske författaren Honoré de Balzac grep sig an denna uppgift. Han skrev en rad romaner på 1830-talet som handlade om hans samtid, en sorts fiktiva biografier om människor i olika samhällsklasser och yrken. Det handlar om mer än tvåtusen påhittade liv, samlade i över nittiotalet romaner. ”Den mänskliga komedin” till skillnad från Dantes gudomliga. Balzac är minutiös i sina undersökningar – moderna sociologer och ekonomer (till exempel nationalekonomen Thomas Piketty) har använt hans romaner som realistiska skildringar av det tidiga 1800-talets samhälle.

Den engelske litteraturkritikern Peter Brooks har i en lång essä om Balzacs romaner, ”Balzac's lives” (2020), helt enkelt återberättat och kommenterat de fiktiva biografier som Balzac skrivit om olika personer. Ofta är deras liv sammanvävda. Samma personer återkommer, som Brooks påpekar, i bok efter bok, antingen som huvudpersoner eller också skymtar de som bipersoner.

Och så beskrivs ett samhälle, yrke för yrke, med alla deras gemenskaper och konflikter. Brooks kommenterar och citerar, pekar ut paralleller, betonar och stryker under; litteraturen skapar sina egna karaktärer som naturligtvis ofta, men inte alltid, behöver överensstämma med verkliga människor.

Marcel Proust funderar över dessa frågor i sin romansvit ”På spaning efter den tid som flytt”. En fiktiv människa uppfattar vi inte bara med våra sinnen, menar Proust, utan genom den bild av denna människa som sinnena skapar utifrån den mer eller mindre utförliga skildringen författaren ger oss. Det är ingen verklig person vi ser, utan en bild vi skapar, mer eller mindre sannolik. Det är en konstruktion. Vi kan välja att tro eller inte tro på den. En skicklig författare skapar liv – från en rad iakttagelser.

Balzacs romaner handlar ofta om uppkomlingar, personer som vill avancera socialt. I Balzacs värld ingår inte sällan känslor i karriären. Männen blir förälskade, men ser noga till att bli förälskade i strategiskt rätt personer. Förälskelsen blir ett steg i en amorös karriär. Den unge Eugène de Rastignac är i romanen ”Pappa Goriot” till en början framgångsrik i sina erotiska ambitioner. Den tillbedda damen, en grevinna, faller för honom. Han är vacker och damen lär honom spelbordets teknik – hon är gift med en bankman och ett börslejon.

Vid ett tidigt besök hos grevinnan gör hon dock en misslynt gest och säger i kort ton: ”herr de Rastignac, jag kan omöjligt tala med er, åtminstone nu! Jag är upptagen…”. För en skarp iakttagare, kommenterar Balzac, ”var denna fras, gesten, blicken, tonfallet, en hel skildring av den förnäma kastens karaktär och vanor”.

Rastignac suckar: ”kryp stå ut med allt. Hur ska då de andra vara om den bästa av kvinnor på ett enda ögonblick utplånar alla löften om vänskap, kastar en åt sidan som en gammal sko? Var och en får således kämpa för sig själv?”

Rastignac är i Paris som student och lever på hopsparade medel. Han funderar: ”Genom ett slags ödesbestämdhet gaddade sig de minsta händelserna i hans liv samman för att tvinga honom ut på den bana där han… måste döda för att inte dödas, som om han befunne sig på ett slagfält, bedraga för att inte bli bedragen, där han måste slänga sitt samvete och hjärta åt sidan, anlägga en mask, lura människor utan förbarmande...”. Han anpassar sig till det som sociologen Rita Liljeström kallar ”det erotiska kriget”. Kärleken blir till ett spel med insatser, där man kan förlora eller vinna. Rastignac anlägger en mask. Med hjälp av denna mask lär han sig att uppträda belevat, bocka och buga och verkställa omgivningens order, när han inte själv får andra att böja sig.

”Ni kommer inte att räknas för någonting i denna värld, säger grevinnan till Rastignac, om ni inte har en kvinna som intresserar sig för er. Hon måste vara ung, rik, elegant. Men om ni har några verkliga känslor, göm undan dem som en skatt, låt henne aldrig misstänka något, då är ni förlorad”. Kärlekens krigföring. Den som vinner i detta krig är den som inte älskar. En reflexion är, att det ju i själva verket är tvärtom. Det är den som älskar som lär sig något, den som inte älskar förblir okunnig.

När Rastignac kommer tillbaka till den skamfilade matsalen i sitt pensionat, slås han av kontrasten mellan ”det eleganta livets friska bedårande tavla” hos grevinnan, och matsalens dystra anblick, ”kantad av smuts och ansikten där passionerna inte hade lämnat kvar något annat än marionettrådar och själva mekanismen”– som i en blixtbelysning antyder Balzac sin världsbild.

När hon själv drabbas av kärlek tar hennes stora osäkerhet och rädsla över.

Kvinnornas liv är inte så annorlunda, i romaner som ”La Duchesse de Langeais” och ”Liljan i dalen”. Den vackra Henriette de Langeais lever i ett slags feber av fåfänga, lyssnar till skandalhistorier, vilka gör henne till ”expert” på allt som rör en kärlek som hon knappt känner till. När hon själv drabbas av kärlek tar hennes stora osäkerhet och rädsla över. Hon låtsas vara sjuk och drar sig tillbaka till sin sängkammare, som hon fyller med blommor, som efterhand vissnar och börjar lukta. Henriette utnämner, Félix, den man hon åtrår, till sin ”älsklingsbror”. Félix, även han gripen av passion, täcker hennes hand med kyssar, samtidigt som han spelar kort med hennes make, till en början med stor förlust, men efter en tid med vinst.

Kärleken blir dock ett nollsummespel. Efter passionerade kyssar skriver Henriette till Félix, ”minns du våra kyssar? De har varit avgörande i mitt liv”. Henriette vacklar, men återtar sin position. Skillnaden mot den ståndaktiga Clarissa i Samuel Richardsons betydligt äldre roman ”Clarissa, or the history of a young lady”, en roman som anses ha inlett den sedelärande kärlekslitteraturen, är att Henriette tillåts att vara sammansatt och ambivalent och att Félix inte är en enkel Don Juan. De är människor helt enkelt.

Hur kan då en kvinna leva ett gott och helgjutet liv? Balzac är påfallande intresserad av denna fråga och skriver analytiskt om den i skrifter som ”Petites misères de la vie conjugal”. En tanke i vår tid är att Balzac, som man, inte är den bäste att uttrycka en uppfattning om kvinnans inre liv, han kanske bara tillskriver kvinnan en inställning som är mannens? Balzac har dock visat i sina romaner om såväl kvinnor som män att han tar den sårbarhet som är en del av kärlekens och erotikens villkor på djupaste allvar.

Strindberg, som läste och beundrade Balzac, skriver i den långa novellen ”Ensam”: ”under vandringen vid Balzacs ledande hand, genom hans mänskliga komedi, där jag gjorde bekantskap med fyratusen människor (en tysk har räknat ihop dem) tyckte jag mig leva ett annat liv, större och rikare än mitt eget, så att jag vid slutet föreföll mig ha levt två människoliv. Men ur hans värld fick jag en ny synpunkt på mitt eget; och efter återfall och kriser, stannade jag slutligen vid en slags försoning med lidandet, där jag samtidigt upptäckte huru sorgen och smärtan liksom förbrände själens sopor, förfinade instinkter och känslor… ” Varför denna medicin, denna plikt? Jo, skriver Strindberg, man blir mer känslig för andras lidande. Man lever sig in i deras öden, som de framstår i Balzacs böcker.

Balzac är inte bara författare, han är en tidig sociolog som försöker begripa sin tid

Men det är inte i första hand empatin som upptar Balzac, det är sin tids besatthet av pengar och klassförhållanden som han vill lyfta fram. Han registrerar och vill beskriva vad som sker, han vill förstå. Peter Brooks lyfter fram hans ambitioner varligt och insiktsfullt. Balzac är inte bara författare, han är en tidig sociolog som försöker begripa sin tid och som i analyser lyfter fram perspektiv som vi i dag kan ta till oss. Han upptas inte bara av pengars makt utan framför allt av samspelet mellan kapital och känslor.

Vari ligger samspelet?

I Balzacs värld har kapitalet en form av scenografi. Världen framstår som en teaterscen. Det gäller att inte bara visa sig, utan också att framträda på scenen. På det första fotot på dejtningappen Tinder, är det inte bara utseendet som räknas, utan även blicken, en form av överenskommelse, det gemensamma ärendet. En fråga, ett återhållet samtycke om kommande möten, en början på ett slags köpslagan: duger jag, eller är det någon annan som är bättre? Marknadens logik.

Ronny Ambjörnsson är idéhistoriker och författare. Hans senaste bok är ”Terra incognita – det okända landet” (Carlssons 2022).

