Ronny Ambjörnsson: Nu är det dags för öst och väst att mötas

Väst har alltid varit nyfiken på öst. Folk i väst har undrat och gjort sig föreställningar om Österlandet, allt sedan det funnits skrivna källor. I de gamla grekernas föreställningsvärld framstod Indien som ett underland. Få västerlänningar hade varit där, men det fanns många hörsägner. I Indien levde enhörningen, vild och obändig (men känslig för kvinnlig mildhet), och människor med hundhuvuden. Där fanns inga slavar, alla människor var fria. Indien framstod nära nog som en utopi, långt innan begreppet hittat sin västerländske talesman.

På 300-talet f Kr kom en tillnyktring. Då trängde makedoniern Alexander i spetsen för en grekisk-makedonsk armé över de snötäckta bergen i Hindukush ner i Indus dalgång, och vidare mot Indiska oceanen. Det var ett ytterst märkligt företag, ett krigståg men samtidigt något av en vetenskaplig expedition. I armén ingick vad vi kan kalla geografer, historiker och etnografer – Alexander hade varit elev till filosofen Aristoteles och hade själv filosofiska intressen. Vad var det som drev honom? Inte bara erövringar, verkar det.

Flera källor hävdar att han lockades av att lösa geografiska problem, andra att det var filosofiska frågor som intresserade honom mest. I Indien fanns det ”nakna filosofer”, män som av ideologiska skäl avvisade alla former av kläder. Dem ville han ha kontakt med. Hur resonerade de? Många ansåg att Alexander kanske inte hade så bestämda mål med sitt sökande. Det främsta skälet kan ha varit hans pothos, en längtan efter att se vad som fanns bortom bergen. Öst har i väst alltid förknippats med längtan och önskningar. Under medeltiden tänktes Paradiset ha sin geografiska hemort i öst, där fanns sagolika skatter men också ett slags mål för längtan – till Österland vill jag fara, heter det i en svenska visa som inte alls har med Indien att göra.

Under sin marsch anlade Alexander ett slags kolonier, grekisktalande städer bland vilka många kom att kallas Alexandria. Han tänkte sig kanske att stadsbefolkningen i dess helhet skulle övergå till att tala grekiska och anta en grekisk kultur, men för de flesta blev utvecklingen den rakt motsatta: den grekiska befolkningen uppgick snart i den indiska och kvar stod några grekiska tempel, monument utan mening. Alexander dog ung, hans besittningar övertogs av hans generaler. Men han tycks in i det sista ha haft en strävan att förena öst och väst. Han lät sina ”officerare” ta sig persiska hustrur och gifte sig själv med en prinsessa från Samarkand. Han ville kanske ena världen, öst med väst, nord med syd.

En fråga man som idéhistoriker ofta får är vem som påverkar vem. Är det öst som påverkar väst? Eller är det tvärtom. I såväl Kina, som Indien och den grekisktalande världen fanns föreställningar om att all materia går att reducera till ett slags grundämnen: jord, vatten, luft samt ett fjärde grundämne, vanligen trä eller eld. Världsalltet är alltså en blandning, ett slags hopfogande. Beror denna likhet på påverkan? Möjligen. Men kanske ändå inte. Tanken kan ha uppstått spontant. Den är inte så originell, det är som när man kokar gröt eller bakar bröd. Det man vill ha, maten, den jordiska materien uppstår genom blandning. Det är en naturlig tanke i en jordbrukskultur. Det betyder att ingen är först, eller tvärtom, att alla är det

Catay, Kina, kände man till i väst, men knappast så mycket mer. Genom Alexanders krigståg blev Indien bättre bekant. Mellan Grekland och Indien fanns också likheter, till exempel själavandringstanken (metempsykos). I Indien går själavandringen ut på att människans öde bestäms av ett tidigare liv som ”orm, insekt, fisk, fågel, lejon, galt, noshörning, tiger, människa” – citatet är hämtat från en fornindisk text. Även bland de tidigaste grekiska naturfilosoferna (före Alexander) finns liknande tankar hos flera filosofer som Pythagoras och Empedokles. I ett fragment uttrycker sig den senare så här: ”Jag har redan varit pojke och flicka, buske, fågel, stum fisk”. Citaten låter ju ganska lika. Påverkan?

I en nyutkommen bok av den brittiske Indienforskaren Richard Stoneman, ”The greek experience of India” (Princeton university press, 2019), hävdar denne att det lätt går att tänka sig en självständig skapelse både i Indien och Grekland. Föreställningar om själavandring är kanske inte så vanliga, men de finns dock i andra kulturer, i Västafrika och bland inuiter i Kanada. Samt alltså i Indien och Grekland. När Alexander tågar ner i Indusdalen är föreställningar om en själavandring redan etablerade i både Grekland och Indien.

Men det finns naturligtvis skillnader mellan hur greker och indier föreställde sig själavandringen. För grekerna verkar det etiska perspektivet inte vara lika framträdande som hos indierna. För indierna var själavandringen ett sätt att lösa ett moraliskt problem, nämligen den grundläggande orättvisa som ligger i att den som levt ett oförvitligt liv ändå kan drabbas av motgångar. Felet läggs alltså på individen, men inte direkt. Medveten om en indirekt orätt strävar denne efter att i sin nuvarande existens gottgöra det fel hen tidigare gjort sig skyldig till.

Själavandringstanken satte inte så djupa spår i vår kultur, till skillnad från i Indien där den kom att prägla flera av de stora religionerna. Det finns både skillnader och likheter mellan kulturerna. Det vore spännande att diskutera sådana likheter och skillnader i ett jämförande globalt perspektiv.

Global historia är ett växande ämnesområde, som drar in forskare från stora delar av världen. En uppgift som flera forskare tagit sig an är att frilägga den bild som kulturerna gör sig om varandra. När det gäller öst och väst sker det långt in i nyare tid. Kina uppfattades på 1700-talet som en vis kultur, dominerat av kloka äldre män. För ett Europa som gått igenom 1600-talets blodiga religionskrig framstod Kina som något av ett ideal, ett samhälle av sans och måtta. I verkligheten var det naturligtvis inte riktigt så, utan en bild av Kina. Sådana bilder blev med den ökande handeln allt viktigare i ett samhälles självförståelse. Ett sätt att lära känna sitt land var att ställa det i kontrast till ett annat land eller en annan kultur. Kontrasten väcker nyfikenhet på det som är annorlunda, och nyfikenheten vidgar vetandet.

I början av 1800-talet blev det Indiens tur att uppmärksammas av europeiska författare. Bland de tyska romantikerna, hos författare som Friedrich Schlegel och Johann Gottfried Herder, ansågs den indiska kulturen uttrycka ett mer ursprungligt förhållande till tillvaron, inte så intellektualiserat och fyrkantigt som i Väst. Indien har också tid efter annan stått som föredöme för västerlänningar, som velat ta avstånd från vår materialism och anknyta till de mjukare värden som eller Indien antas ha stått för. Men verkligheten har, i hindunationalismens tid, blivit en annan.

Det som fascinerar oss i andra kulturer är just deras olikhet mot vår egen kultur. Det kan gälla indiska, muslimska eller kinesiska kulturer och samhällen. Vi ser inte det som är likt, vi ser det annorlunda. Under senare hälften av 1900-talet har Kina har Kina framstått som ett land västerlänningar har fascinerats av. När det gäller den kinesisk kultur är det, menar sinologen Torbjörn Lodén, vissa drag som ständigt återkommer. Kineser har, sägs det, lättare att tänka både och, medan västerlänningen gärna tänker i termer av antingen eller. Kineser har en holistisk världsbild, västerlänningar en atomistisk.

Vad som vidare utmärker kinesiskt tänkande är, menar till exempel den tyske samhällsvetaren Max Weber, att det saknar en transcendent, översinnlig dimension som tänkandet har i väst. Kinesisk kultur kan därför uppfattas som ytlig. Kineser känner skam, inte skuld, när de gör ett moraliskt felsteg. De vill helst gömma sig, inte synas. Människor i väst gömmer felsteget i sitt inre där det ständigt gör sig påmint och måste bearbetas. Den underliggande tanken är att felsteget inte så lätt glöms bort i väst, utan leder till ett förändrat beteende, medan den som känner skam strax kan återvända till sitt invanda liv, när fadäsen är glömd.

Mänskliga rättigheter är ett begrepp som saknar relevans i kinesiskt tänkande, en brist som även den tillskrivs avsaknaden av transcendent perspektiv. Begreppet universella värden har nyligen förkastats av Kinas kommunistparti. Men det offentliga förkastandet förutsätter att tanken på universella värden redan verkar förekomma i Kina. Förkastandet blir samtidig ett erkännande. Det skall påpekas att P.C. Chang, kinesisk och diplomat, spelade en ledande roll i formuleringen av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, en insats som lyfts fram av en svensk statsvetare, Hans Ingvar Roth.

Det är möjligt att det mellan kulturerna finns ett slags dialektik, vi tar intryck de andra, de andra av oss. 1967 befann jag mig i Kina på en studieresa. Det var i början av kulturrevolutionen och kollektivismen var mycket stark. Eftersom det mesta under denna tid i Kina gick till överdrift, värjde vi oss, svenska studenter, mot att bli indragna. Men vi fick samtidigt något att tänka på. Folkkommunerna drevs av en kollektivistisk anda, som, åtminstone jag, tog intryck av. I dag tycks det vara tvärtom. Torbjörn Lodén berättar om en kinesisk diplomat som av intresse besökt en svensk förskola och lagt märke till att eleverna i den svenska skolan fick arbeta mer i grupp än i Kina, där varje elev förväntades bli bättre än sina klasskamrater. Alltså kollektivism i Sverige, individualism i Kina. Det kan röra sig om enstaka exempel. Men exemplet stöds av stöds av liknande iakttagelser av journalister och andra resenärer i Kina.

