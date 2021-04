Ronny Ambjörnsson: Så berättar krigsbarnen en dold historia om adoptioner

Den senaste tiden har internationell adoption varit på den offentliga agendan. Adoptionerna som avhandlas och närgranskas är de som tog fart under 1970-talet och gällde barn från den så kallade tredje världen. Syftet var gott: att rädda barn från fattigdom och samtidigt stilla västerländska pars barnlängtan. I efterhand har det visat sig att det förkom en hel del oegentligheter när dessa barn valdes ut i hemländerna. I vissa fall ter sig adoptionerna nära nog som stöld, det är en upprörande läsning.

Sverige har emellertid en lång historia av internationella adoptioner. Under andra världskriget kom mellan 70.000 och 80.000 finska krigsbarn till Sverige, inbjudna av regeringen. Skälet var det överraskande ryska anfallet på Finland, inlett den 30 november 1939 med en rad bombningar i gryningen, det så kallade vinterkriget. Under fyra månader försvarade sig finländarna framgångsrikt mot den mångdubbelt större fienden. På sommaren 1941 återupptog ryssarna sina bombningar i det som kallats fortsättningskriget, vilket drabbade Finland hårt. Med männen borta vid fronterna fick deras hustrur ensamma och med hjälp av barnen klara av de små jordbruken eller dubbelarbetet i industrin. Sveriges inbjudan mottogs därför med tacksamhet av många finländare, vilka så att säga lånade ut sina barn under de värsta krigsåren.

De flesta krigsbarnen återvände därefter till Finland. Men de båda krigen hade försatt Finland i en svår ekonomisk situation och det drog ibland ut på återvändandet. I många fall hade de finska barnen hunnit smälta in i den svenska fosterfamiljen, och det kunde kännas svårt att lämna familjen och eventuella kompisar. Man ingick då förlikning med de finländska föräldrarna och omkring 15.000 kom att stanna kvar i Sverige, där de blev adopterade efter samråd med de ursprungliga föräldrarna och samtal med barnen.

De första barnen kom under vinterkriget, ibland med tåg runt Bottenviken, ofta under bombningar mot tågen, eller med båt där de stuvades in längst ner ovan kölen. Det var barnens första resa, många kunde ännu inte tala finska. Upplevelserna på resan var naturligtvis skrämmande, tåget som då och då stannade i skuggan av någon grandunge för att lura bombplanen, båten som rullade och alltings obegriplighet. ”Titta, en svensk måne.” ropar ett av barnen i ett försök att förstå när tåget på natten passerar Haparanda – himlakropparna i det nya landet var de samma som himlakropparna hemma i Tavastland, ett slags global trygghet.

De finska krigsbarnen spreds ut över hela landet (ett mindre antal hamnade i Danmark). Vi som i dag är runt åttio kommer lätt ihåg de finska barnen, ofta fanns det någon Reijo, Ritva, Tuula eller Annikki i klassen eller i kvartersgängen. Ibland fick oss nyfikenheten att fråga om deras upplevelser, men svaren satt ofta hårt inne, vi var också tillsagda att inte fråga.

När de långt senare berättar, till exempel i ”Krigsbarnsminnen” (2016,) en samling minnestexter, är det ofta vissa minnen som återkommer. Barnen samlades under köksbordet när bombplanen kom. Aune Karlsson berättar i en nyutkommen bok, ”Dagar på låtsas” (BoD), om det extrarum som köksbordet utgjorde. Där satt barnen och ritade ”sagoslott, prinsessor med kronor på huvudet och små hundvalpar i band.”

I ett annat land västerut, Ruotsi, fanns det riktiga prinsessor. En dag bestämdes det att Aune och hennes syskon skulle resa till Ruotsi. Med nummer och identitetshandlingar i ett snöre kring halsen reser hon tillsammans med sina syskon till Sverige, som landet hette på sitt hemspråk. I Sverige fördelades barnen till familjer som anmält intresse att ta emot krigsbarn, något som ibland innebar att syskonen splittrades, en traumatisk händelse som Aune Karlsson beskriver det. Men det mest traumatiska var att människorna i det nya landet inte kunde prata, utan bara mumla. ”Jag frågade efter min storasyster Marta. Konstiga svar, bara mmm. I det här landet kunde ingen prata.”

De första svenska ord Aune lär sig är ”inte röra”. Men det är inga ovänliga ord, bara bestämda. Det är heller inga rika familjer barnen kommer till i Sverige – de flesta var arbetare och småbrukare, som i hemlandet. Ibland hade de inga egna barn utan välkomnade krigsbarnen. Dessa blev snart en del av den nya familjen: de lärde nytt och glömde det gamla, språket, lekarna, sångerna. ”Glömskan stal mina minnen, fler för varje dag, för varje vecka.”

Ganska snart känner sig dock Aune hemma i det nya landet. Men krigen tar slut och Finland vill ha tillbaka sina barn, de får återigen ge sig ut på en skräckfylld resa och nu lära sig ett glömt språk. Många barn vill tillbaka till de människor de vant sig uppfatta som föräldrar. Det tar tid att lära sig finska och många längtar ”hem” (till Sverige).

Jag funderar över bokens titel, ”Dagar på låtsas”. Men boken handlar om fantasier och föreställningar, som lätt kan infinna sig när tillvaron plötsligt kastas om. Långsamt sker en tillvänjning till den nya verkligheten, och på låtsas blir på riktigt.

”Vakna, i dag skall du skickas till Svärge, Timo. I Svärge finns det snälla familjer som väntar…” Timo försöker rymma, men fångas in. Anna Takanens bok, ”Sörjen som blev” (Albert Bonniers), handlar om hennes pappa, ett av krigsbarnen. Men den är annorlunda än de andra skildringarna. Den handlar inte bara om hennes far och hans liv i Finland och Sverige utan också om henne själv och förhållandet till fadern. Hon har en tes som hon formulerar så här: ”Det tar fyra generationer innan ett krig går ur en familj. Jag är den tredje generationen”.

Anna Takanens skildring tar sin början i ett slags grå urtid, grå stugor, grå stämningar. En viktig roll spelar bastun: ”Bastun är varje finnes egen plats. Här föds barnen, här läggs liken för att göras i ordning, och bastun är mellan liv och död, det heligaste och det renaste rummet”. Under den kalla vintern 1939–40 går fyra bröder Takanen ut i kriget, tre kommer tillbaka, en blir kvar, Annas farfar. Överlevarna är tysta, ”frostiga själar har stelnat i männens höljen. Man blir stel av krig.” Hennes farmor Saara får svårt att ensam klara familjens underhåll, Timo som har lunginflammation skickas till Sverige, med en liten väska som han krampaktigt håller om, liksom ”om sina ord”. Han tystnar, sitter tyst i det nya hemmet, också han under bordet, i tre månader. När han kommer ut talar han perfekt svenska.

Timos fosterföräldrar blir överlyckliga, när Timos mamma ber dem ha kvar Timo ytterligare en liten tid, trots att hon längtar efter honom. Efter en tid adopterar de nya föräldrarna honom. Timo blir svensk, växer upp i ett bondehem, går på folkhögskola, blir polis. Tillsammans med Timo och sin mamma reser Anna en sommar till Finland för att hälsa på Timos mamma som gift om sig. Mellan familjerna i Sverige och Finland växer det fram en gemenskap och ett beroende. Timo lär känna sin nästan jämnårige bror Leevi, han som fått stanna kvar i Finland. De finner varandra. Vid besöken i Finland försvinner ”pappabröderna in i skogen, in i sitt, borta med sin Koskenkorva. Vi andra får inte plats i de olevda liv de delar…”

Boken handlar om att hantera denna dubbelhet. Anna, dottern, kan inte förstå. Hon anklagar Timo, sin far. ”Varför talar du aldrig om Finland på riktigt?” Vad betyder krigsminnena för honom? Hur upplevde han bytet av språk? Han säger inte mycket. ”Varför tog farmor inte tillbaka dig?” Farmor Saara säger inte heller mycket, hon blir tidigt dement, lever i ett evigt nu. Men i Anna Takanens skildring av familjens öden förstår läsaren ändå. Anna Takanen har ett pregnant och samtidigt poetiskt skrivsätt. Man förstår att den finska historien är full av liknande oberättade historier, som också möter i ”Krigsbarnsminnen”, barfotaminnen från en olycklig och kanske ändå en lycklig tid.

Det som utmärker Aune Karlssons och Anna Takanens böcker är att de inte bara berättar utan också gestaltar. Aune Karlsson gestaltar hur det är att komma språklös till ett land där folk inte tycks prata över huvud taget utan bara mumlar obegripligt. Hon gestaltar också barnens drömmar om det okända landet. Liknande drömmar finns säkert också bland vår tids krigsbarn från Syrien, Afghanistan och Somalia, krig som bara pågår och aldrig tycks få något slut.

Alla upplevelser är förstås djupt personliga. Men det finns naturligtvis gemensamma drag, ser man i ”Krigsbarnsminnen”. Lappen med en siffra och ett namn i ett snöre kring halsen kommer många ihåg. De kände sig reducerade till en siffra – siffran var ofta större än namnet. Även om resan till Sverige var dramatisk var återresan till Finland för många barn värre. Barnen förstår inte varför de skickas tillbaka till Finland, när de just lärt sig svenska och glömt finskan. ”Återigen en hemsk separation från dem jag lärt mig älska”, skriver Timo Haapanen i ”Krigsbarnsminnen”. Det gällde att vara ”duktig”, minns Liisa Haraldsson. Att vara duktig innebar att inte gråta. Det nattliga gråtandet irriterar de svenska fosterföräldrarna, mardrömmarna som kommer när ljuset är släckt, fosterföräldrarna förstår inte. ”De kunde inte förstå att jag var rädd för något, det fanns ju inget där att vara rädd för (Soini Andersson).

Men på det hela taget verkar den stora barnomflyttningen, en av den moderna historiens största, ha gått ganska bra. Många anpassade sig, och en del verkar också ha gjort karriär. Sakkari Häkinen är metallarbetare. Han kommer in på Teknisk aftonskola och börjar på Volvo. Språkinlärningen är inte lätt, men den går: ”med maskinerna behöver man inte prata”. Han växer upp, gifter sig och får barn. På ett foto från ungdomsåren sitter han med en tjej på en motorcykel, på ett annat foto från medelåldern står han med sin fru i Eiffeltornet och tittar ut över världen.

En av skribenterna i ”Krigsbarnsminnen”, Liisa Johansson, citerar Predikaren i Bibeln i sin minnesskildring från sin barndoms alla flyttningar, från Karelen till mellersta Finland, från Finland till Sverige, och tillbaka till Finland, förföljd av kriget. ”Predikaren” ger ett slags evighetsperspektiv åt kriget och dess många tystnader, uppbrott och stunder av lugn:

Söka upp har sin tid och tappa bort har sin tid./Riva sönder har sin tid och sy ihop har sin tid./Tiga har sin tid och tala har sin tid./Älska har sin tid och hata har sin tid./Krig har sin tid och fred har sin tid.

