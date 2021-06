Rörelseglädje temat i årets ”Sommarlov” på SVT

Fakta Årets ”Sommarlov” i SVT

”Sommarlov” har premiär den 14 juni och sänds varje dag fram till den 20 augusti. Programmet spelas in i Beijers park i Malmö. Årets programledare är Alexander Hermansson, Ida On, Dante Zia, Angelika Prick och Markus Granseth. Temat för säsongen är rörelse under ledorden ”All rörelse räknas”. Tillsammans med tittarna ska Sveriges största rörelsedagbok skapas via DUO-appen, där man kan ladda upp rörelser man gör under sommaren. Efter fem rörelseaktiviteter kan man ”skuggslemma” en av programledarna.

I vanlig ordning gästas programmet av barnens favoritartister varje fredag. Bland årets medverkande finns Hanna Ferm, Alvaro Estrella och Hasse Andersson.