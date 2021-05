Rosamund Pike: ”Min rollfigur är en ond brud i lyxförpackning”

Föreställ dig att du är lite till åren kommen och dras med sviktande hälsa. Tänk dig att det plötsligt ringer på dörren. Utanför står en okänd person och viftar med ett domstolspapper som visar att de – utan din vetskap – har utsetts till din förmyndare med rätt att förfoga över dina tillgångar.

Denna Kafka-artade situation är precis vad som väntar Rosamund Pikes offer i ”I care a lot” – årets mest ironiska titel. I filmen, som lika gärna kunde ha döpts till ”I couldn't care less”, spelar Pike den skrupelfria förmyndaren Marla Grayson. En chic bedragare med ett vinnande, bländvitt leende som tillsammans med sin affärskompanjon Fran (Eiza González) lärt sig att utnyttja kryphål i lagen för att exploatera samhällets allra svagaste och mest sårbara.

– ”I care a lot” är ett provokativt och originellt sätt att ta sig an ett väldigt upprörande ämne. Det var ett snillrikt drag att göra filmen som en satir där övergreppen skildras ur förövarens synvinkel istället för offrets. På detta sätt går budskapet fram samtidigt som historien blir mer underhållande och sevärd, säger Rosamund Pike på ett videomöte.

Allt började med att regissören J Blakeson läste en nyhetsartikel som handlade om hur äldre blev offer för cyniska förmyndare. Inför rollen gjorde den brittiska filmstjärnan en grundlig research på den ljusskygga delen av den amerikanska förmyndarbranschen.

– Det var som att läsa om rån i dagsljus som dessutom sanktioneras av ett statligt system. Jag hittade fasansfulla historier om förmyndare som höll sina skyddslingar bort från deras anhöriga, förskingrade deras pengar och fakturerade monstruösa belopp bara för att gå ut och handla med dem, säger Pike.

Bild 1 av 2 Eiza Gonzalez, Dianne Wiest och Rosamund Pike i ”I care a lot”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Peter Dinklage i "I care a lot". Foto: Alamy Bildspel

I filmen går verksamheten som smort fram till dess att hon stöter på en välbärgad änka (spelad av Dianne Wiest) som saknar arvingar. Det som såg ut att vara det perfekt byte visar i själva verket vara som att gå på en landmina. Det visar sig nämligen att Wiests rollfigur har kopplingar till en kortväxt rysk gangsterboss (spelad av ”Game of thrones”-stjärnan Peter Dinklage) med liten impulskontroll och stort våldskapital. Men Grayson är inte direkt typen som viker ner sig i första taget.

– Nej, haha, Marla Grayson är olik de flesta av mina tidigare rollfigurer. Hon är en skamlös, hänsynslös och stentuff streetfajter i eleganta designkläder, säger Rosamund Pike.

Den brittiska filmstjärnan är egentligen en ”natural blonde”, men uppträder för tillfället som en brunett i en avslappnad ribbstickad vit polotröja och en stor guldmedaljong i en kedja runt halsen. Under de senaste åren har hon spelat några profilstarka kvinnor från verkligheten; krigskorrespondenten Marie Colvin (”A private war”) som dödades i Homs i Syrien och den högstrålande Marie Curie (”Radioactive”) som vann Nobelpriset i både fysik och kemi. Under sin karriär har Pike också spelat den polarkyliga Bond-kvinnan Miranda Frost i ”Die another day” till Amy Dunne i kriminalthrillern ”Girl gone” som gav henne en Oscarsnominering.

Rosamund Pike i ”Gone girl”. Foto: Alamy

– Många gillar att jämföra Marla Grayson med Amy Dunne. Och, ja, det finns likheter mellan de här illvilliga, sluga och briljanta rollfigurerna som är onda brudar i lyxförpackning. Det som är skrämmande med dem är att de är så trovärdiga. Man känner att man skulle kunna bli manipulerade av dem fast de utåt sett verkar vara som pålitliga änglar, säger Pike och lägger till en rejäl brasklapp:

– Om Amy var en kallblodig mördare så bryter Marla Grayson faktiskt inte mot lagen. Tvärtom är lagen utformad för att personer som Marla ska vinna. Så på många sätt driver vi med det amerikanska systemet som är riggat för att samvetslösa människor ska kunna tjäna stora pengar på vård. Även om ”I care a lot” i första hand är en underhållningsfilm så känns bra att den skildrar hur vi behandlar äldre och ställer oroande frågor om deras rätt att känna sig trygga och säkra.

Hon välkomnar att pandemin har satt strålkastarljuset mot de äldres situation i samhället.

– Under hela pandemin har vi ju fått bevis på att det finns mycket pengar att hämta för vårdföretag som kan lösa problem. Maria är ju framgångsrik eftersom hon erbjuder tjänster som kan trolla bort en massa bekymmer för de anhöriga genom. De flesta skulle aldrig inse att någon så skändlig person som Marla skulle sätta sina klor i deras mamma, säger Rosamund Pike.

Rosamund Pike. Foto: Alamy

Det mest krävande under inspelningen var en undervattenscen där hennes rollfigur ska spänna loss bältet och ta sig ur en bil som hamnat på 20 meters djup. Under några dagar fick Pike träna på att hålla andan och kontrollera hjärtrytmen i en stor vattentank.

– Det var de två fysiskt mest utmanande inspelningsdagarna jag någonsin har gjort, säger Pike som fick uppleva hur det är att tappa kontrollen över sig egen kropp.

– Ofta när man filmar, så vet ju kroppen inte alltid att man spelar. Om man ska spela en rollfigur i panik så kan det leda till att kroppen skapar en panikreaktion genom att bara pumpa ut adrenalin i kroppen. Detta var också precis vad som hände mig, berättar hon.

Vattentanken på drygt 10 meter skulle simulera ett djup på 20 meter. För att hon skulle kunna låtsassimma utan att ta sig någonstans fästes den brittiska filmstjärnan i en fiskelina.

– Eftersom jag lyckades förstöra linan flera gånger och flöt upp till ytan så fick de till slut ta till hajlinan som är den starkaste fiskelinan som finns. Kanske var det vad som krävdes för att tygla min rollfigur.

Bild 1 av 3 Rosamund Pike som Marie Curie i filmen ”Radioactive” (”Marie Curie” i Sverige). Foto: Alamy Bild 2 av 3 Rosamund Pike i ”Stolthet och fördom”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 Rosamund Pike i ”Die another day”. Foto: Alamy Bildspel