Rosendals Garden Party blandar mat, musik och konst

Artisterna är högst namnkunniga: På scenen under de fyra dagarna framträder bland annat The Strokes (US), Avalanches (AUS), Clairo (US), Florence + The Machine (ENG), Snoh Aalegra (SE), Wet Leg (ENG), liksom Sleaford Mods (ENG), The National (US), Sharon Van Etten (US), Cat Power (US), Arlo Parks (ENG) och amerikanska Tyler, The Creator jämte svenska artister som Albin Lee Meldau och Daniela Rathana.

På scenen mellan artistbytena finns vidare DJ:s som Riche och Brillo Takeover, Mackan Lindström, Jocke Åhlund, Esther & Klara Keller, Leo Forssell & Lisa Milberg (Arranging Things), Lång-Kalle & Sverrir Gudnason (Vänner & Bekanta) och högenergiska Håll Käften och Dansa & Assia Trestreck.

Inspiration till festivalen kommer bland annat från British summer time och Primavera sound i Barcelona.

Florence + The Machine spelar på Rosendals Garden Party i juni. Foto: Colin Hart/TT

På området har festivalen bland annat tagit hjälp av Greener events med hållbarheten för mat och barer.

– Maten på området bygger på ett hållbart mat- och dryckeskoncept som alla jobbar utifrån för att det ska vara så klimatsmart som möjligt. Den kommer att bestå av så lite animaliska produkter som möjligt, max 20 procent, säger Johanna Beckman på FKP Scorpio Sweden.

En annan attraktion på festivalområdet är de konstverk som kommer att finnas placerade på området kring Rosendal. Det är tänkt att besökarna ska mötas av en ”surrealistisk-liknande blommande värld” på festområdet.

Vissa av konstverken och formationerna i skulpturparken kommer dessutom vara kvar över sommaren och är öppen för allmänheten, tillägger Beckman.

– Det blir många olika konstnärer som medverkar under konserterna. Bland annat de som byggt platsspecifika verk utifrån nedfallna träd på Djurgården för att bli magiska varelser. Dessa konstverk kommer att finnas kvar där efter festivalen för att bli ett insektshotell som är bra för den ekologiska mångfalden, säger hon.

Julian Casablancas i The Strokes, oktober 2021 i San Fransisco i USA. Foto: Amy Harris/AP

Bland de medverkande konstnärerna finns Alexandra Karpilovski, multimediadesignern amerikanske Chris Burnett, Frida Elmströms anslående jättekotte, Patrik Bengtsson som skapat en enorm skinnjacka, glaskonstnären Nina Westman, Lotta Sjöbergs textilverk, Mattias Norström – som uppmärksammades när han reste flaggstångsverket ”Du gamla du fria” på Sergels torg 2017 och fransk-argentiska Eka Acostas verk av hönsnät och UV-lampor.

Under musikfestivalen – och miljökonferenserna inom Stockholm+50 – är Djurgårdsbron från Strandvägen stoppad för privatbilister.

– Vi uppmanar alla besökare att de åker kollektivt till Rosendal garden party, cyklar eller helt enkelt går dit från stan – det är ju en härlig promenad, påpekar Johanna Beckman på FKP Scorpio Sweden.