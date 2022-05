Roxettes låtar blir musikal på Malmö opera

Musikalen görs i ett samarbete mellan Per Gessle, Nordiska Aps och Malmö opera, och har premiär hösten 2024.

– Min magkänsla säger mig att Roxettes låtar är perfekta för en musikal! Det är en rik katalog av sånger med välbekanta melodier och att få jobba med en sådan fantastisk historia som Jane Fallon har skrivit känns mitt i prick. Det här kommer att bli en spännande resa, säger Per Gessle i ett pressmeddelande.

Popduon Roxette bestod av medlemmarna Per Gessle och Marie Fredriksson, och är en av Sveriges internationellt mest framgångsrika popgrupper. Bland deras kändaste låtar finns exempelvis ”Listen to your heart”, ”It must have been love” och ”The look”. Sedan duon bildades 1986 har de sålt över 80 miljoner album.

Roxettes sångerska Marie Fredriksson dog efter en tids sjukdom i december 2019.