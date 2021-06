Roza Ghaleh Dar: Vem var rädd för kritiken på Virginia Woolfs tid?

Inte behövde Virginia Woolf oroa sig över sin lyskraft. Redan under sin livstid nådde hon stor framgång med sina romaner. Sättet hon skrev på – ett gränsöverskridande poetiskt språk som spillde över fiktionen i essän, biografin i fiktionen och introspektionen ut i världen – gjorde henne till en hyllad författare och modernistisk pionjär.

Låt vara att publikframgångarna dröjde. Storverken ”Jacobs rum”, ”Mot fyren” och ”Mrs Dalloway” gavs ut i tät följd och cirkulerade till en början mestadels inom litterära kretsar. En del röster har grämt sig över detta, att det var de mindre ansedda verken som skulle komma att förlösa storpublikens intressen. Men nämns dessa titlar vid namn (”Orlando”, ”Flush”, ”Åren”) är dragningskraften lika påtaglig ett sekel senare. Också Woolfs politiska dimension lyfts fram mer och mer. Utöver långessäerna ”Ett eget rum” och ”Tre guineas” – numera betraktade som feministiska klassiker – formar hennes fiktion sin egen revolt.

I forskaren Elsa Högbergs nya studie ”Virginia Woolf and the ethics of intimacy” (Bloomsbury, 2020) utforskas hur gränsdragningar och hierarkier upplöses genom det intima mötet som Woolfs stil och karaktärer eftersträvar. Denna estetiska erfarenhet genom litteraturen skulle kunna beskrivas som en ömsesidig förvandling, som i sin tur också skulle kunna tillskrivas det intima mötet mellan läsare och författare.

Men när Woolf själv lyfte pennan från papperet var oron som infann sig återkommande. Den första skrivna läsakten, tidningarnas recensioner, genererade osäkerhet. Förutom perioder av sjukdom var det bara dessa som tycktes få henne att tappa greppet om pennans livsström. En viss känslighet kanske tillkom av att vara dotter till den välkände Leslie Stephens, en framstående journalist, författare och redaktör, i vars skugga Woolf länge sökte efter sin egen tillblivelse. Eller kanske av paret Woolfs umgänge, där vänner och kollegor knutna till Bloomsburygruppen kunde agera både som bödlar och frälsare i redaktionella sammanhang.

Vännen Katherine Mansfield uttryckte sig kritiskt om romanen ”Natt och dag” i tidningen, men sade sedan privat att den var enastående, genombrottsromanen ”Jacobs rum” som fick Woolf att hitta sin egen röst avfärdades av kritikern John Middleton Murry som ett verk i avsaknaden av det viktigaste – en berättelse, medan poeten T S Eliot inte tog henne på allvar förrän han kom över hennes noveller. Blev recensionerna så småningom välvilliga framstod de som motsägelsefulla. Lovorden värmde inte, kritiken sved. Det är vad Woolf i sina dagböcker kallar för författarens melankoli. Känslan av ett misslyckande vid den slutliga bedömningen.

Om Woolfs sägs det att hon framför allt fann vila och avbrott i läsakten, genom noggranna läsningar av sin samtid och klassikerna. Men läsandet gled inte sällan över i skrivandet. Böckerna hon läste levde sitt eget liv och ville komma till uttryck. Vid sidan av sitt författarskap skrev Woolf drygt 600 artiklar, varav mycket var litteraturkritik. Recensionernas effekt kunde inte heller kringgås. Som förläggare fick Woolf en direkt insyn i vad tidningarnas omdömen betydde för försäljningen. Och inte ägnade hon lite bläck åt att skriva om vikten av att kunna leva på sitt arbete, om vikten av pengar. Framför allt som kvinna.

Men hos Woolf finns också ett ständigt sökande efter att bryta sig loss, att komma undan marknadens flottiga fingrar, bort från den granskande blickens sökande efter ett varumärke att paketera. Erfarenheter som sammantaget – att recensera och bli recenserad – finns att ta del av i essäserien ”The common reader” (1925/1932). Dessa samlingar i två band skulle kunna beskrivas som en studie i skrivandets och läsandets konst. Här diskuterar Woolf bland annat vikten av biblioteket som en helig plats som inte ska överlåtas till auktoriteter, hur läsakten är en process som medför en frihet men också ett ansvar, och om svårigheten att närma sig böckerna med ett vidöppet sinne. Vad böckerna faktiskt kan ge oss ska inte förväxlas med våra förväntningar på dem. Litteraturen, såväl i skrivandet som i läsandet, är att förmå se det osynliga och inta nya perspektiv.

Kring just den spänning som kan uppstå i mottagandet av ett verk kretsar essän ”Att recensera” (1939) som ingår i volymen ”Böcker” i den serie av Woolfs essäer som förlaget Ellerströms nu presenterar. Här noterar hon i en snabb historik att vissa klassiker aldrig recenserats, exempelvis ”Hamlet”. Recensionerna har uppstått med dagstidningarnas framväxt och utvecklats över tid. Det är den egna samtidens hantering och mottagande av böckerna som Woolf kritiserar, då hon menar att den främst skapar likgiltighet hos både läsaren och författaren och utgörs av en rad motstridiga och individuella uppfattningar som inte bringar reda i den obrutna mark som en nyutgiven bok innebär.

Foto: Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Photo

Men varför har recensionerna inte längre något värde? I essän ”Hur bör man läsa en bok?” beskriver Woolf sin tids litteraturkritik som en skjutbana där böckerna passerar revy och kritikern bara har en sekund på sig att ladda och sikta och trycka av ”och därför nog kan ursäktas om han tar kaniner för tigrar, örnar för fjäderfän, eller bommar totalt och slösar sin kula på någon fredlig ko som idisslar i en hage längre bort.” Dessa förväxlingar, stränga domar och generaliseringar sker i ett medielandskap vars ekonomiska aspekter står i förgrunden, frammanar processioner där recensionen slutligen går miste om sitt värde och träffar författarens anseende i stället för dess hantverk.

Men förmådde Woolf själv undgå dessa tankegångar och fallgropar? Om James Joyces roman ”Ulysses” (som gavs ut av paret Woolf) skriver hon i sin dagbok att den är ”misslyckad” och att Joyce skriver som ”en självlärd arbetare”. Hon överväger att sluta skriva för Times Literary Supplement när hon avråds av sin redaktör att använda det starka ordet ”skabrös” i en recension om författaren Henry James verk. Inte heller har hennes skildringar av Londons skuggestalter i essän ”Att strosa omkring på gatorna” uppmärksammats för att vara särskilt politiskt medvetna.

Vad är det då Woolf i all enkelhet föreslår som en lösning på kritikens kris? Utöver det ”långsamma” och ”oprofessionella” läsandet, där de som fäller sina omdömen bör göra det med ”stor medkänsla och samtidigt med stort allvar” efterlyser Woolf också ett eget rum för det litterära samtalet. För sanningen är att författaren längtar efter en uppriktig och intelligent åsikt om sitt verk, efter en kritik som inte har i syfte att skjuta ner författaren men att få den att få syn på vad den själv förbisett och förbättra sitt arbete.

Utifrån kritikern Harold Nicholsons termer talar Woolf om ”dialogens värde” och föreställer sig ett enskilt litterärt samtal mellan recensenten och författaren, där varken oro för en försämrad försäljning eller sårade känslor behöver kasta skuggor över omdömet om boken. Recensenten behöver inte göra sig märkvärdig över författaren för att underhålla sina läsare eller tillskansa sig nya uppdrag. Medan författaren inte längre skulle behöva känna att kritikern talar om något som den inte skrivit, så som den oftast gör nu, hävdar Woolf.

Nog skulle vi sakna tillkännagivandet av litteraturen som en egen konstform i tidningen? Och kanske är Woolfs dröm redan uppfylld med dagens skrivarskolor, där deltagarna genom regelbundna textsamtal utvecklas i läs- och skrivkonsten utan att behöva ta hänsyn till marknadens kommersiella syften.

Men utifrån Woolfs gränsöverskridande arbete skulle också en större fråga kunna ställas, som handlar om en önskan att närma sig ett tilltal stärkt av ett empatiskt och innerligt språk samt fritt från frestelsen att ställa sig i predikstolen. Om sitt eget skrivande sa Woolf att hon föredrog textur framför struktur, om läsandet att hon föredrog nöje framför innebörd. Dramaturgin fanns i den sensoriska förnimmelsen av själva skriv- och läsakten. Inte i en prydlig uppställd intrig med tydliga syften.

Vi vet att konsten att kunna läsa har en avgörande roll, inte bara i litteraturkritiken, utan i det egna skrivandet och det egna livet. Att öppna sig för det oväntade och främmande har ett värde för den egna subjektiviteten. Kanske kan detta exempel enklast styrkas genom Woolfs egna dagböcker. I dessa framträder hon för oss både som författare och läsare, av det egna livet, och av den egna dagboken. Hon kliver ut ur sina berömda svartvita porträtt och går på fester och tebjudningar, spelar badminton i fruktträdgårdar och superar i Soho, lånar böcker på nationalbiblioteket i London och förfasas över att piloterna i de små nedstörtade tyska flygplanen varit kvinnor för att ge mer utrymme åt bomberna.

Och mitt i allt detta rus och lidande försvinner vissa datum helt från sidorna. Då det litterära arbetet tar vid och stundtals beskrivs som den största lyckan. Och vi får bland annat veta att Woolf gör dessa anteckningar för att eventuellt kunna skriva sina memoarer vid ålderns höst. Samtidigt framträder successivt något nytt i dagböckerna som hon överraskas av.

Om sin dagbok skriver hon: ”Det roar mig att se hur den frambringar en person med nästan ett eget ansikte.” En förvandling som uppenbarar sig i det allra mest välbekanta och intima.