Ruben Östlund om Oscarnomineringarna: ”Otroligt och overkligt!”

I maj försvarade Ruben Östlund titeln ”kungen av Cannes” när han för andra gången vann Guldpalmen. I december korades ”Triangle of sadness” till bästa europeiska film och den tog hem ytterligare tre priser på EFA-galan. På måndagskvällen gjorde Östlund rent hus på den svenska filmgalan med sex Guldbaggar.

På tisdagen fortsatte segertåget för den svarta satiriska komedin. Filmen nominerades till hela tre Oscar i tungviktsklasserna bästa film, bästa regi och bästa originalmanus.

– Det känns helt otroligt! Magkänslan var inte bra den här gången. Vi trodde på sin höjd att Dolly de Leon skulle få en nominering och att vi möjligtvis skulle få för bästa originalmanus, säger Ruben Östlund som satt på restaurang Grodan i Stockholm när årets Oscarsnomineringar offentliggjordes i Los Angeles.

För åtta år sedan satt Ruben Östlund och producenten Erik Hemmendorf på ett hotellrum i New York och spelade in sina reaktioner på att ”Turist” inte blev Oscarsnominerad. Resultatet blev ”Swedish director freaks out when he misses out on Oscar nomination” som blev viral på youtube. På tisdagen filmade de återigen sig själva när de följde den livesända presentationen som kablades ut över världen.

– Vi var beredda på en repris. Vi var lite bakfulla efter Guldbaggefesten och väntade oss att åka på ännu en baksmälla, att bli uppläxade av Oscarskommittén. Och så blev det tre nomineringar...

Charlbi Dean och Harris Dickinson i ”Triangle of sadness”. Foto: Fredrik Wenzel/Plattform prod

Han är ändå inte helt förvånad över att ”Triangle of sadness” fått genomslag också i USA efter de europeiska framgångarna.

– Vi har haft väldigt roliga visningar på amerikanska biografer vilket har skapat ett surr kring filmen. Hela Oscarsracet är ju lite som att ett presidentval där man måste kampanja och ha starka marknadsföringsmuskler bakom sig, säger Östlund.

Redan efter fjolårets Cannesfestival talades det om att Östlunds Oscarschanser ökade rejält när bolaget Neon köpte rättigheterna för Nordamerika. Samma distributionsbolag låg bakom den framgångsrika kampanjen för Bong Joon-hos ”Parasit” som gjorde succé på Oscarsgalan 2019.

– Deras rutin och erfarenhet kan ha spelat in, i slutändan måste man få de där rösterna. Men chanserna ökar ju eftersom fler jurymedlemmar kommer att se filmen när den är nominerad i de tunga kategorierna. Så allt kan ju hända, men jag måste smälta detta lite innan jag kan vikta mina chanser...

Så vad föredrar du att vara ”Kungen av Cannes” eller ”Kungen av Hollywood”?

– ”Kungen av Cannes”, alla gånger. Det är hemmaplan för den typ av film som jag beundrar och den konstnärliga europeiska filmtradition som jag vill vara en del av, säger han.

