Ruben Östlund: ”Verkar vara hemskt att vara kvinna och gå på Oscarsgalan”

– Jag är ledsen över att behöva säga det, men det verkar vara hemskt att vara kvinna och gå på Oscarsgalan, säger Ruben Östlund.

Den svenska regissören är mitt i förberedelsen för söndagens stora filmfest på Dolby Theatre i Hollywood.

– Jag har börjat vänja mig vid att ha på smokingen. Det känns inte så jobbigt. Men alla de här kvinnorna – plötsligt ska man på sig något som man är helt ovan vid. Jämföras med andra, vara rädd för att vara för mycket eller för lite, säger han.

Det är som om festen med alla dess komplikationer är en förlängning av hans filmprojekt ”Triangle of sadness”, där ett vackert ansikte och en snygg kropp utgör högst konkreta tillgångar.

Vi kan skönja både början och slutet, på det klassiska Hollywoodhotellet Chateau Marmont. Ruben Östlund pekar på ett bord några meter bort.

– Hon satt där borta, säger han.

Han talar om sin fru, den tyska modefotografen Sina Östlund. De träffades på hotellet 2014, när han besökte Los Angeles för att visa filmen ”Turist” för ledamöter från Oscarsjuryn. Det blev ingen nominering för den svenska regissören den gången. Men en ny kärlek och inspirationen till en film.

– Det var genom Sina som jag kom i kontakt med modebranschen och blev intresserad av frågor om skönhet som kapital, berättar han.

Cirkeln sluts: Trefaldigt nominerade Ruben Östlund tillbaka på det klassiska Hollywoodhotellet Chateau Marmont där han träffade sin nuvarande fru, modefotografen Sina Östlund. Det mötet fick honom att börja fundera på skönhet som kapital, ett viktigt tema i ”Triangle of sadness”. Foto: Eva Tedesjö

Nio år senare har ”Triangle of sadness”, filmen om de båda modellerna Carl och Yaya, vunnit Guldpalmen i Cannes och nominerats till tre Oscar för bästa film, bästa manus och bästa regi. Ruben Östlund har återvänt till Hollywood och Sunset Boulevard för ännu en intervju inför söndagens stora gala.

Det har blivit många samtal med journalister i Oscarskampanjens slutskede. Och många frågor om den berömda 15 minuter långa orgien i kroppsvätskor på en lyxkryssning i gungning.

– Vi har Woody Harrelson som spelar en marxistisk yachtkapten, men i USA blir det inte så många frågor om det politiska eller samhällssynen. Man vill sidsteppa den diskussionen och frågar om spyscenerna i stället. De ligger liksom i vägen för allting, säger Ruben Östlund och skrattar.

Han är både uppsluppen och möjligen lite sliten, efter att ha vistats i Los Angeles i ett par veckor under finalen av kampanjen inför Oscarsgalan.

Under de senaste veckornas visningar av filmen har han mött många initierade filmstudenter och filmvetare som har järnkoll på föregångarna ”Turist” och ”The square” och ser sambanden med ”Triangle of sadness”. Tre filmer där män kämpar med sina roller i samhället.

Som när Carl och Yaya i inledningen av filmen hamnar i en diskussion om det rimliga i att han alltid ska stå för krognotan, när hon tjänar mer.

Ruben Östlund konstaterar att den scenen väcker starka känslor i USA.

– Jag var bland annat här för castingen, och bodde på det här hotellet då. Och de stackars amerikanska männen som skulle skådespela, de tyckte att det var fruktansvärt jobbigt för att det var så tydligt att de borde betala notan, säger han.

– Regi, tror jag. Kanske manus också. Men det är ingen kategori där vi ligger i topp, säger Östlund om vilken kategori han ser störst vinstchans i på söndag. Foto: Eva Tedesjö

Det är andra gången gillt för Ruben Östlund på Oscarsgalan. För fem år sedan var han och hans producent Erik Hemmendorff på galan på Dolby Theatre som nominerade i kategorin bästa internationella långfilm för ”The square”.

– Då hade vi nog ganska stora förhoppningar om att vinna. Då går man in och är väldigt nervös. Nu tror jag tyvärr inte att vi har så jättestora chanser, vi ser att det finns några favoriter som har tagit alla priser under den här galasäsongen. Vi är högoddsare. Men det gör att vi kan slappna av och njuta av galan, säger han.

Att vara nominerad i tre blytunga kategorier är rätt prestigefyllt, bara det. ”Triangle of sadness” är bara den tredje svenska produktionen som har chansen att få en Oscar i kategorin bästa film. Senast var det Ingmar Bergman med ”Viskningar och rop” 1974, samma år som Ruben Östlund föddes.

Det krävs stora ansträngningar för att nå så långt – för att nå fram till de närmare 10 000 ledamöterna i Oscarsjuryn.

Ruben Östlund har känt sig lite grand som en amerikansk presidentkandidat under det senaste årets resor till USA.

– Man vet inte vilka som sitter i juryn – men man måste få dem att se filmen för att de ska kunna rösta på den. För att öka möjligheterna reser man runt till olika events. Och gör väldigt mycket intervjuer. Allt går ut på att öka medvetenheten om att filmen existerar.

Uttrycket ”Triangle of sadness” syftar egentligen på bekymmersrynkan i pannan. Så hur är statusen på trefaldigt nominerade Ruben Östlund inför galan? Ganska slätt, tycker han, eftersom han känner att han kan slappna av och njuta istället för att vara nervös. Foto: Eva Tedesjö

Vad var lärdomarna från nomineringen av ”The square”?

– Att det blir som att man är en representant för Sverige och att Sverige hoppas på att vi ska vinna en statyett. Och när man inte gör det får man åka runt ett halvår efteråt och ta hand om människors besvikelse.

Fanns det något som ni ville göra annorlunda, nu när ni fick en ny möjlighet?

– Jag styr ju inte över marknadsföringen i USA, utan det är distributören som gör det och det är publicisterna som bestämmer vad man gör. Den här gången jobbar vi med Neon som är en distributör som har mer erfarenhet och mer muskler. De kan flyga över en fler gånger och kan fixa intervjuer med viktigare journalister. Det som jag gör, det är egentligen bara att infinna mig enligt schemat. Men det har varit ganska kul.

När nomineringarna släpptes beslöt Neon att ha roligt med marknadsföringen. Kaxiga budskap om hur filmen berör den som är rik och privilegierad har trumpetats ut på både olika digitala plattformar och gammeldags annonstavlor i Los Angeles.

– De har inställningen att vi redan har kraschat partyt nu när vi har kommit in och fått tre nomineringar, konstaterar Ruben Östlund.

Han kan konstatera att en Oscarsnominerad regissör blir väl bemött i Hollywood.

– Amerikaner har inga problem med hierarkier på samma sätt som vi svenskar har. Om man säger att man är Oscarsnominerad, så säger folk: ”Wow, congratulations, you made it.”

Kanske känner han sig också mindre bortkommen, efter alla resor till och från USA. Det låter så, när han beskriver vad som förändrats med Oscarsäventyren.

– Man har känt sig alltid lite långt hemifrån när man varit här förut. Sedan, när jag lärt känna människor i filmbranschen och de andra nominerade och agenterna som jag jobbar med –då känns det inte så jättelångt hemifrån och dessa resor blir inte så avskräckande som förr, säger han.

Den här gången har han också ställts inför viktiga valsituationer.

– Plötsligt finns det amerikanska studior som vill göra nästa film. Jag kan inte säga vilken men ... Det läget var jag inte i med ”The square”. Det är ett vägval. Antingen ta ett steg över till en amerikansk bransch och ett annat distributionssystem eller vara lojal det europeiska systemet som har fungerat.

Vad blir det?

– Jag kommer att välja det europeiska. Jag känner det starkt.

Östlund visar en affischtavla för ”Triangle of sadness” på Sunset Boulevard. Budskapen i kampanjen inför galan leker med schablonen av den vita och privilegierade Oscarsjuryn. Foto: Eva Tedesjö

Varför går du på mötena då?

– När jag får pitcha min film så lär jag mig mer om filmen. Jag utsätter mig gärna för det. Och så är det kul att höra vad ens marknadsvärde är. Hur mycket har jag att att komma med?

Ruben Östlund skrattar till igen, i soffan på Chateau Marmont. Ibland är det svårt att veta vad som är skämt eller blodigt allvar, eller var hans filmprojekt börjar och slutar. En intervju kan plötsligt bli en del av ett arbete med manus för en kommande film om en flygresa.

När fotografen Eva Tedesjö – apropå den berömda scenen med spyorna – berättar om sin upplevelse på planet till Los Angeles så plockar regissören upp sin mobiltelefon.

Han lyssnar uppmärksamt på historien om hur Eva hamnade bredvid en mamma med ett spädbarn. Efter en stund blev kvinnan akut magsjuk och medpassageraren fick en bebis i sin famn.

– Förlåt att jag skriver upp. Det är väldigt bra, säger Ruben Östlund.

Även själva Oscarsgalan kan framstå som en del av ett konstprojekt. Det började redan 2015 när Ruben Östlund och producenten Erik Hemmendorff lade ut ett youtubeklipp där de filmade sina besvikna reaktioner över att filmen ”Turist” inte nominerades. Fullt allvar och en road blick, på samma gång.

– Om man inte hade ett utifrånperspektiv skulle det vara helt fruktansvärt, säger Ruben Östlund.

– Det går fort att bli bortskämd av framgången, berättar Ruben Östlund. Foto: Eva Tedesjö

Han pratar gärna utförligt om sina filmer, men tycker att det är svårt att ge något bra svar på vad nomineringar och priser egentligen betyder.

Det går fort att bli bortskämd av framgångar, säger han. Det betyder inte att han inte värdesätter det som filmgalorna för med sig. Som mötet med branschpersonligheter.

Under den senaste veckan har Ruben Östlund bland annat ätit middag med Steven Spielberg och de andra nominerade regissörerna.

– Det är väldigt kul att få träffa dem och fråga dem om deras erfarenheter, att prata med Spielberg om den här eran när han och Coppola och Martin Scorsese och George Lucas hade de där guldåren i Hollywood. De jobbade väldigt tätt tillsammans och kritiserade varandra och pushade varandra.

Steven Spielberg är nominerad för självbiografiska ”The Fabelmans”. De övriga filmerna i kategorierna bästa regi och bästa originalmanus är ”The banshees of Inisherin”, ”Tár”, ”Everything everyhwere all at once” och så förstås ”Triangle of sadness”.

Filmer som utspelar sig i olika tidsepoker och olika delar av världen – i ett fall till och med ett multiversum – men med åtskilliga beröringspunkter.

Ruben Östlund tar dramat ”The banshees of Inisherin” som handlar om en förlorad vänskap på en isolerad irländsk ö på 1920-talet som exempel.

– Det var roligt att höra regissören Martin McDonagh berätta att filmen bygger på separation. En kvinna som han inte ville vara tillsammans med längre. Då ser man plötsligt hur personlig filmen är. Det var likadant med ”Everything everywhere all at once” som bygger på en familjehistoria. Jag tror att alla de här filmerna har en kärna i något som man upplevt som människa, säger Ruben Östlund.

Är det så med ”Triangle of sadness” också?

– Notan-scenen har jag pratat mycket om att jag har upplevt. Men det är inte så att filmen är uttalat självbiografisk, utan det är ju mekanismer som jag som människa måste hantera, som jag placerar mina huvudpersoner i.

För första gången sedan 1974 har en svensk produktion möjligheten att vinna en Oscar. Det var året när Ruben Östlund föddes. Foto: Eva Tedesjö

Kan man också säga att flera av filmerna är lite skruvade i sitt uttryck?

– Det har du nog rätt i. Det som har hänt med biograffilmen är att man har varit tvungen att ta i ganska mycket mer och skapa en händelse, ett event, någonting som får människor att lämna sina hem och välja att gå och titta tillsammans. Det har varit en trend att pusha filmerna i en absurd riktning.

Kände du så med den berömda kräkscenen?

– Jag tycker att det ska vara en risk att gå på en Ruben Östlund-film. Och jag hade ju redan skrivit i manuset att den här scenen ska gå tio steg längre än vad publiken förväntar sig. Det är inte så kul att titta på någon som spyr. Det är liksom barnsligt om man bara gör det lite grand. Gör man lite mer så blir det plumpt, Men gör man det gånger tio, så händer det något.

På fjolårets Oscarsgala ställde skådespelaren Will Smith till med en praktskandal när han gick upp och gav Oscarsvärden Chris Rock en örfil efter ett rått skämt om Smiths hustru Jada Pinkett-Smith. Vad var det om inte som en scen ur en Ruben Östlund-film?

Regissören trodde först att hela utbrottet var uppgjort på förhand.

– Sedan tyckte jag att det var spännande att se det där ögonblicket när Will Smith tänker – vad ska jag göra? Han är kändis och offentlig person. Och där med sin fru. Det är så många förväntningar som han ska leva upp till. Det är ju kändisarna som ska göra att galan blir omtalad! Så gör han ett val som inte bara handlar om vem han är som människa, utan också om kontexten som han befinner sig i. Det blir väldigt jobbigt att hantera efteråt och jag känner väldigt mycket med honom.

Efter örfilen var det som om ingen riktigt förmådde ta in vad som hänt. Tillställningen fortsatte, Will Smith fick sin Oscar, ingen klarade av att beröra det som utspelat sig på scenen.

– Det sociala är så jävla starkt. Det är så starkt, konstaterar Ruben Östlund.

Ruben Östlund i solen på ett klassiskt Hollywoodhotell. Blir det primalskrik eller blinkning på söndagskvällen? Foto: Eva Tedesjö

För att vara någon som utforskat dålig stämning så himla mycket, hur blir det nu när du ska gå på galan?

– Jag vill inte uppleva dålig stämning! Men det är spännande med Oscarsgalan och alla förväntningar som finns på den. Drömmen om vad som ska hända där inne. När man går in i Dolby Theatre så är det ju egentligen ett köpcentrum som Mall of Scandinavia. Kikar man in bakom de röda draperierna så ser man att, jaha, där ligger McDonald's.

Eftersom ”Triangle of sadness” är nominerad i tre kategorier kommer Ruben Östlund och producenten Erik Hemmendorff att kunna ta med sig ett ganska stort entourage av gäster – Ruben Östlund har sällskap av sin fru och sina 20-åriga tvillingdöttrar och en rad av skådespelarna från ”Triangle of sadness”, som svensken Henrik Dorsin.

En person fattas: Charlbi Dean som spelar modellen Yaya avled hastigt i augusti förra året.

– Vi har bjudit in hennes föräldrar. Det känns som att det är fint för familjen att den här filmen finns, säger Ruben Östlund.

Även om han tror att vinstchanserna är begränsade, så kommer han att förbereda tacktalen omsorgsfullt.

– Men jag vet inte om jag ska göra de här primalskriken som jag brukar göra, när jag vunnit, som i Cannes. Jag tycker att det är lite cringe, men jag tycker också att det blir en ganska bra bild, och en fin bild av publiken. Men det är kanske lite för mycket om man vinner bästa manus? Kanske ska man snarare ha ett respektfullt tacktal, funderar han.

Du kommer att sitta där inzoomad. Hur förbereder man sig för det?

– Ni får väl bedöma det. Jag ska försöka utstråla att ”åh, en av mina kolleger vann, otroligt kul!” Men då kan man också göra en liten blinkning till den svenska publiken. Jag kommer att le och göra en blinkning. Då vet ni vad jag tänker.

En bokstavlig blinkning. Vad tänker du?

– Då tänker jag ”fan också, jag skulle ha vunnit”.

Ruben Östlund Född: 13 april 1974. Uppvuxen på Styrsö utanför Göteborg. Familj: Hustrun Sina och deras gemensamma son samt två tvillingdöttrar från ett tidigare äktenskap. Bakgrund: Filmfotograf och klippare.

Aktuell: Regissör och manusförfattare, nominerad till tre Oscar för ”Triangle of sadness”. Visa mer

Flera nomineringar för bästa film – ingen vinst Ingen svensk film har någonsin vunnit kategorierna bästa film, bästa regi eller bästa manus. ”Tringle of sadness” är den tredje svenska filmen som nominerats till bästa film, efter ”Utvandrarna” (1973) och ”Viskningar och rop” (1974). Ruben Östlund är den fjärde svensken som nominerats i kategorin bästa regi. Föregångarna är Jan Troell för ”Utvandrarna” (1973), Ingmar Bergman för ”Viskningar och rop” (1974), ”Ansikte mot ansikte” (1977) och ”Fanny och Alexander” (1984) samt Lasse Hallström för ”Mitt liv som hund” (1988) och ”Ciderhusreglerna” (2000). Ruben Östlund är den andre svensken som nominerats i kategorin bästa originalmanus, efter Ingmar Bergman för ”Smultronstället” (1960), ”Såsom i en spegel” (1962), ”Viskningar och rop” (1974), ”Höstsonaten” (1979) och ”Fanny och Alexander ”(1984). Visa mer

Svenskarna som tilldelats Oscar Arne Sucksdorff för bästa kortfilm för ”Människor i stad” (1949). Olle Nordemar för dokumentären ”Kon-Tiki” (1951). Ingrid Bergman för bästa kvinnliga skådespelare för ”Gasljus” (1945) och ”Anastasia” (1957) samt bästa kvinnliga biroll för ”Mordet på Orientexpressen” (1975). Ingmar Bergman för bästa internationella långfilm för ”Jungfrukällan” (1961), ”Såsom i en spegel” (1962) och ”Fanny och Alexander” (1984). Sven Nykvist för bästa foto för ”Viskningar och rop” (1974) samt ”Fanny och Alexander” (1984). Ulla-Britt Söderlund för bästa kostym för ”Barry London” (1976). Tom Rolf för bästa klippning av ”Rätta virket” (1984). Marik Vos-Lundh för bästa kostym för ”Fanny och Alexander” (1984). Anna Asp och Susanne Lingheim för bästa scenografi för ”Fanny och Alexander” (1984). Paul Ottosson för bästa ljud och bästa ljudredigering för ”The hurt locker” (2010) samt bästa ljudredigering för ”Zero dark thirty” (2013). Per Hallberg för bästa ljudredigering för ”Braveheart” (1996), ”The Bourne ultimatum” (2008) och ”Skyfall” (2013). Malik Bendjelloul för dokumentären ”Searching for sugarman” (2013). Alicia Vikander för bästa kvinnliga biroll (2016). Linus Sandgren för ”La La Land” (2017). Ludwig Göransson för bästa filmmusik för ”Black Panther” (2019). Greta Garbo tilldelades en heders-Oscar 1954 för sina ”oförglömliga” framträdanden på film. Ingmar Bergman tilldelades Irving G Thalberg Memorial Award 1970. Fotnot: Oscar för bästa ljudredigering delades mellan ”Zero dark thirty” och ”Skyfall”, därav två vinster i samma kategori. Visa mer

Nicholas Wennö: Därför vinner ”Everything everywhere all at once” Oscar för bästa film