Rufus Wainwright: ”Jag tror att motstånd är väldigt viktigt just nu”

Redan för två år sedan var Rufus Wainwright bokad för att uppträda under Nobelfesten – men pandemin kom emellan. Den klassiskt skolade popsångaren har sedan debuten 1998 samarbetat med stjärnor som Elton John, Joni Mitchell och Paul Simon. Spelat in tio studioalbum och skrivit två operor. Den ena – ”Prima Donna – gavs på Stockholmsoperan under hösten 2020 med Elin Rombo i rollen som Régine Saint Laurent. På lördagens Nobelbankett sjunger de tillsammans i Blå hallen.

– Det är ett av de mest fantastiska rum jag någonsin har sett. Jag ser fram emot den unika atmosfären och att ha utvecklande samtal med intelligenta människor under middagen. Och kanske... Jag ser framemot någon slags känsla av hopp. Jag skulle till och med våga säga godhet. Så som världen borde se ut i framtiden, säger Rufus Wainwright.

– Oavsett om man ser på miljön eller kriget i Ukraina eller på konsten… Vi verkar vara vid en punkt där mänskligheten måste kämpa för sin egen existens och fokusera på vad som krävs för att överleva på så många nivåer. Vi behöver uppbåda allt vi kan för att göra det.

Foto: Beatrice Lundborg

Han är politisk. Beskriver det republikanska partiet som ”basically the dark side”. Och de senaste åren har han understrukit vikten av att var och en måste bidra i den stora omställning som klimatkrisen kräver. Han har ställt sig bakom förslaget på en politisk ”Green new deal” i Kanada, landet där han växte upp.

– Nu bor vi i Los Angeles och lever med klimatförändringarna. Med skogsbränderna och torkan och hettan. Det är ganska skrämmande och deprimerande. Men å andra sidan... Mänskligheten är på tunnans botten och nu måste alla vara en del av lösningen.

Som förebild med fans över hela världen. Vilket är ditt eget ansvar?

– När det gäller klimatförändringar?

Ja.

–Jag skulle vilja vara mer ekonomisk och mer varsam. Och jag tror att det ligger något väldigt viktigt i att man gör vad man kan på ett personligt plan för att lindra trycket. Men sanningen är att det är lagstiftning som gör den stora skillnaden. När regeringar bestämmer sig för att faktiskt göra enorma åtaganden – det är då nålen verkligen rör sig, säger han.

Den senaste tidens politiska rörelser i USA har påverkat Rufus Wainwright, han beskriver det som att landet just har ”tagit sig igenom” Trump-åren.

– Det som har hänt i mellanårsvalet. Att vi har stoppat den republikanska vågen. Det gav mig en känsla av vikten av att vara mer politiskt involverad. Mån om vem som sitter i regeringen. Jag vet att ni har en sådan situation i Sverige nu, med extremhögern.

Foto: Beatrice Lundborg

Rufus Wainwright och hans man bor i Los Angeles och har bostäder i New York och Berlin. Efter Nobelveckan reser de tillbaka till dottern i USA för att sedan återkomma till Europa till jul. I januari väntar en månads turné med Amsterdam Sinfonietta.

– Men så är det så klart det personliga, fortsätter han utan att ha fått en ny fråga.

– Jag har jättedåligt samvete för att jag måste flyga över hela världen. För att hålla mina konserter. Jag tror att jag har korsat Atlanten fem gånger under de senaste tre veckorna, eller något sådant. Det hjälper ju inte…

Tänker du på vilken signal det sänder?

– Jag tror... Vad tror jag? Jag upplever att de frågor som präglar vår tid är väldigt närvarande. Kriget i Ukraina – jag kommer att bo i Nederländerna hela januari och de har sagt till oss att vi måste hålla värmen nere. Och som sagt i Kalifornien är det enorma bränder på sommaren. Så det är väldigt närvarande och vi behöver ett riktigt bra ledarskap. Jag antar att det är vad jag försöker säga. Jag tror att det är väldigt viktigt att fokusera på det politiska just nu.

Bild 1 av 2 Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 2 Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

Om det skulle bli som du önskar, att ”rätt politiker” kom på plats och gjorde ”enorma åtaganden”. Skulle du vilja att de presenterade en lag som förbjöd dig att flyga fem gånger över Atlanten på tre veckor?

– Ja, om de gjorde det skulle jag följa den lagen.

Nobelveckan hyllar vetenskapens betydelse för samhället. Och klimatvetenskapen är tydlig. Hur tänker du kring omställningen?

– Det som krävs är en total transformation. Och det kan bara göras av regeringar. Men jag tror också att vid en viss punkt behöver folk take to the streets, gå ut och protestera. Som det som pågår i Iran och i Kina. Jag tror att motstånd är väldigt viktigt just nu.

Kommer vi att se dig protestera?

– I’ll be on the streets. Don’t worry.