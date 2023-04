Rummel: Hög mysfaktor på trendig krog där man både kan chilla och flasha

Restaurant Rummel Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Adress: Norra Stationsgatan 59, Stockholm. Tel: 08-42 84 57 44 Hemsida: www.rummelrestaurant.se/ Öppet: Tis–lör 17–22. Prisklass: Mellan. Visa mer Visa mindre

Hög mysfaktor är inte vad man väntar sig i detta blåshål vid Hagatornen, E4:an och Nya Karolinskas iskalla fasad – men det är precis vad nya krogen Rummel bjuder på. Den låga paviljongen av glas och limträbalkar bryter av med sina mänskliga dimensioner.

Den dramatiskt osvenska och vågat vinklade huskroppen, som ser ut att ha landat på trottoaren från en annan värld, är ritad av den danske världsstjärnan Henning Larsen.

Köksmästaren Zakarias Silverberg, som tidigare fanns bakom stekhällarna på fine-dining-satsningen Aira på Djurgården, leder arbetet i köket. I ryggen har han rutinerade Christopher Ellertsson som tillsammans med Robin Moderato tidigare drivit matställen som Dining Club, Boqueria, Vassa Eggen och Carousel.

Krögarna bakom Rummel har haft minst ett finger i luften. Fine-dining-döden är ju en tydlig trend i Stockholms krogliv och annorstädes. Adjö till högafflar i ryggen och tysta matsalar. Nu vill vi skölja ner dyra mellanrätter med exklusiva viner halvliggande i myskläder och kunna flaxa omkring fritt och kramas och pussas och byta grejer med varandra. Krogen ska vara en plats där du både kan chilla och flasha.

Det funkar på Rummel. Lokalen rymmer en matsalsdel om hela 375 kvadratmeter i två våningsplan, en cocktailbar och ett chambre séparée samt löfte om uteservering. Belysningen och färgskalan är varm och personalen entusiastisk, engagerad och lite högljudd.

Vi som inte är målinställda på champagne smyger gärna igång med en sprudlande crémant från Limoux (135 kr), en liten stad i Languedoc där invånarna skryter med att ha uppfunnit champagnemetoden. Och varför inte följa upp den ädla drycken stilenligt med ostron (95 kr), två fine de claire med fermenterat krusbär, druva och jalapeno – fräscht och gott, helt perfekt för nybörjare som räds naturella ostron.

Aptitretande vacker är munk med hummer (135 kr), två chica miniatyrbriocher som smakar bröd, brynt smör och dill – men hummern är knappt spårbar. Samma problem lider toast (105 kr) av då smaken av boquerones effektivt döljs av osten som ska vara manchego men mest smakar mjukost på tub.

Den första fullträffen på menyn är annars lamm (265 kr), perfekt filé som lyfts av fin anklever och stekt kalvbräss. Bättre kan en frankofil köttälskare knappast trakteras i den här stan.

Råbiff (195 kr) är en annan mellanrätt som vi gärna äter på Rummel igen. Här är den korrekt gjord på skrapat innanlår, toppad med friterad lök. Vid sidan om serveras en syrlig och fluffig bearnaise som får oss att sväva på moln.

Piggvar (245 kr) är en bit fast och fin fisk i sällskap av hjärtmusslor och ”grillad grädde” som vi upplever som beurre blanc. En felfri rätt men knappast värd en omväg. Det är däremot agnolotti (195 kr). Perfekt pasta fylld med svamp och tryffel (och fermenterad tomat som inte är spårbar) i en ljuvlig sås på kycklingfond och madeira.

Toast parfait (135 kr) har preppats med bränd mjölk ställd mot salt karamell men överraskar med en klipsk sötma. Av desserterna är mandarin (115 kr) ändå mästarprovet – mandarinsorbet, pumpakräm, havtornsgelé och ett skum som doftar kryddnejlika. En aning bitterhet i anrättningen gör kombinationen med ett glas sauternes till en riktig hit.

Vinkällaren är för övrigt imponerande ambitiös och sommelieren verkar lika nyfiken på hur gästerna upplever vinet som av att förmedla sitt eget kunnande och tycke.

Vi uppskattar särskilt de många Loire-vinerna bland de franska vita som ofta är mycket prisvärda viner av hög kvalitet. Ett annat roligt inslag är det hyllade, oortodoxa Veneto-vinet ”Hey French, You could have made this but you didn't” från Pasqua (1 675 på flaska) som är gjord på olika blandningar av vita druvor från vingårdar i östra Soave – garganega, pinot bianco och sauvignon blanc.

Ett långfinger åt de stränga franska klassificeringslagarna.

På den röda sidan toppar Rhone och Bordeaux i Frankrike, Piemonte i Italien med utmärkta producenten Massolino. Dessvärre är påslagen i svettigaste laget, i många fall fem gånger.

Det drabbar kanske ingen fattig. Den analysen har säkert krogens investerare gjort, kanske räckte det att ta en titt på beskrivningen av de boende på hitta.se. Området består av singelhushåll med högutbildade höginkomsttagare. Vanliga intressen bland de inflyttade uppges vara ”konst, andra länders kultur, teater, utrikespolitik, segling, inrikespolitik, jämställdhetsfrågor, litteratur, modenyheter och ungdomskultur”.

Det borgar för en livad sommarsäsong på Rummel, med diskussionsglada, bättre bemedlade gäster.

