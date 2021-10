Rusigt upplyftande när Emma-Jean Thackray gästar Fasching

Konsert 4 ”Emma-Jean Thackray” 4 ”Emma-Jean Thackray” Scen: Fasching Visa mer

Det är inte det lättaste att ringa in Emma-Jean Thackray. Influenserna är så många och spretiga, kursändringarna också de många, snabba och oväntade. Man hamnar lite snett hur man än gör.

Så Thackray gör till slut ett försök själv. En bit in i konserten pratar hon först om den stolthet hon, med all rätt, känner för sitt strålande debutalbum ”Yellow” och sedan om hur hon försökt smälta samman all musik hon älskar på det. P-funk. Spirituell jazz. Miles Davis mest elektroniska sidor. House.

Och visst finns det något där. Rytmsektion skapar ju ett pulserande (p-)funkigt groove genom i stort sett hela konserten, där det även i de något lugnare stunderna, som svävande fantastiska ”Golden green”, finns partier som svänger. Rejält. Här finns också spår av jazzens mer utsvävande sidor, av Coltrane – både John och Alice, men mest den senare – och Miles Davis. Och i ”Yellow”:s titelspår står jazzen och housen till slut sida vid sida framme vid scenkanten i ett av de mest rusigt upplyftande ögonblick jag över huvud taget upplevt i en konsertlokal.

Men Thackrays egen beskrivning känns lite futtig för det som händer på ”Yellow” eller, kanske i ännu högre grad, på Faschings scen. För den säger inget om att brittiska Thackray tar all den här amerikanska rotmusiken och ändå får den att kännas så självklar, som ny och, framför allt, som sin egen. Man liksom hör att hennes trumpetspelande influerats lika mycket av att drillas i skolorkestern hemma i Leeds som av idogt Miles-lyssnande. Inte heller skvallrar den särskilt mycket om hur smidigt och lätt hon kastar sig mellan genrerna hon älskar – eller hur överjordiskt medryckande slutresultatet blir varje gång hon närmar sig Norman Whitfields psykedeliska flumsoul, Patrice Rushens jazzfunk eller, varför inte, det tidiga 90-talets acid jazz.

Den berättar inte om Thackrays mellansnack där hon med avväpnande och charmig självdistans beskriver låtarnas spiritualitet och astrologiliknelser som ”hippie dippie bullshit”.

