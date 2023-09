Ruth Asawa förevigade ljuset, färgerna och landskapet i Kalifornien

Logga in

Med jämna mellanrum revideras den moderna konsthistorien i USA.

När Ruth Asawa avled för tio år sedan var hon i princip bortglömd utanför Kalifornien.

I dag får hon egna retrospektiver på världens främsta museer och representeras av stjärngalleriet David Zwirner. Denna höst tillägnas hon ett helt våningsplan på Whitney Museum of American Art i New York, som organiserat den ambitiösa utställningen ”Through line” med ett hundratal teckningar, målningar och grafiska verk.

Vy från Whitney museum med verk av Ruth Asawa, längst till vänster en av hennes kända trådskulpturer. Foto: Whitney museum

Här saknas de originella trådskulpturerna som hon är mest känd för. Bara en av dem hänger i ett hörn, mer som en referenspunkt än en del av utställningen. I stället ligger tonvikten på allt det icke-skulpturala som faktiskt utgjorde en majoritet av hennes konstnärliga arbete.

Avsaknaden av de omtalade trådskulpturerna på Whitney kan verka märklig men de har ställts ut i många sammanhang. Och det var detta hon själv såg som sina mest personliga och intima verk: teckningarna av vänner, barn och släktingar, de meditativa abstraktionerna och försöken att föreviga uppväxtens kaliforniska landskap.

Ruth Asawas liv präglades av ironier, tragedier och oväntade vändningar. Hon var dotter till japanska migranter, fattiga jordbrukare i Kaliforniens kärva inland. 1942 spärrades familjen in på koncentrationslägren för japaner i USA som upprättades under andra världskriget. Hon såg inte sin pappa eller syster på flera år. Men koncentrationslägret gav henne samtidigt chansen att upptäcka konsten, då flera inspärrade var animatörer på Disney. De lärde henne teckna och måla; hantverket och konsten blev ett sätt att härda ut.

Ruth Asawa, meandermönster utan titel, cirka 1946–49. Foto: Whitney museum

Asawa nekades sedan examen från en konstutbildning i Wisconsin eftersom den krävde en praktikplats som lärare, och japansk-amerikaner var juridiskt förbjudna från att undervisa. I stället skickades hon till Black Mountain College, i dag mytomspunnet som plantskola för efterkrigstidens avant garde, där hon lärde känna Josef och Anni Albers och arkitekten Buckminster Fuller, som blev livslånga vänner. Snart ställde hon ut skulpturer på stilbildande Peridot i New York, bredvid Brancusi och Bourgeois.

Men under flera decennier ignorerades hon utanför Kalifornien, dit hon flyttade 1960. Många individuella konstnärer och gallerister kan få äran att ha fört Asawa tillbaka ut i rampljuset, inte minst Josef Albers, men främst handlar det nog om en politisk och estetisk förskjutning i samtidens konst.

Det är talande att många av USA:s stora kvinnliga modernister och abstrakta konstnärer under efterkrigstiden tillägnats biografier först under 2000-talet: Joan Mitchell (2011), Lee Krasner (2012), Agnes Martin (2015). Asawa fick vänta längst av alla (2020). På Whitney kan jag inte låta bli att fundera över hur sällsynt det fortfarande är med andra konstnärer som delar hennes socioekonomiska bakgrund, bokstavligen uppvuxen med jord under naglarna.

Bild 1 av 3 Ruth Asawa, verk utan titel med staplade trianglar cirka 1948–49. Foto: Whitney museum Bild 2 av 3 Ruth Asawa, persimoner i akvarell utan titel, 1970–80-tal. Foto: Whitney museum Bild 3 av 3 Trådskulptur av Ruth Asawa. Foto: Robert Gerhardt and Denis Y. Suspitsyn

Poeten Cathy Park Hong har talat om Asawas konst som en spegling av det enorma, osynliga arbete som asiatiska migranter utförde i den amerikanska västern i början av 1900-talet. Kaliforniens enorma jordbruksområden står i dag för nästan hälften av all frukt och grönsaker som konsumeras i USA och tusentals av dessa oändliga åkrar plöjdes först av kinesiska, japanska och filippinska migranter.

Asawa talade ofta själv om kopplingen mellan jordbruket och hantverket, och Albers lektioner om att lära sig älska själva processen, det läkande i arbetets repetition.

En biografi över Asawa kallade henne ”universums medborgare”, men på Whitneys utställning tänker jag snarare på hur geografiskt specifik mycket av hennes konst är; hur kalifornisk den känns.

Ruth Asawa, löv från Sacramentodeltat, verk utan titel tidigt 1990-tal. Foto: Whitney museum

Paletten tycks hämtad från det torra, kroniska septemberljuset som brukar skina över dalgångarna som omger San Francisco-bukten. I minutiösa återskapelser av löv från Sacramento-deltat eller ilandflutna fiskar från stillahavskusten finns en kärlek till världens fysikalitet som påminner mig om en fortfarande verksam, kalifornisk konstnär, Vija Celmins. De tycktes båda söka efter något nästan heligt i själva arbetsprocessen, i tålamodet och omsorgen med vilken de återskapade de banala tingen som omger oss.

Jag dröjer mig kvar vid ett par verk jag aldrig sett förut: pappersskulpturerna hon skapade för dansföreställningar av Merce Cunningham. Asawa hänvisade sällan själv till åren i koncentrationslägret, mer än som något hon inte ville ta itu med i konsten, men just här framstår det sinnliga och frihetliga i dessa töjbara skulpturer som en så självklar motsats till fångenskap. De vägrar sitta stilla, pulserar mjukt och graciöst i universum, som havsanemoner eller en kolibris vingslag i slow-motion.