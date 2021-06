Ryska ”Kamrater!” berättar om blodig men glömd revolt

Drama ”Kamrater!” Regi: Andrej Konchalovskij Manus: Andrei Konchalovskij, Elena Kiseleva. I rollerna: Julia Vysotskaja, Vladislav Komarov, Andrei Gusev m fl. Längd: 2 timmar (från 15 år). Språk: ryska. Biopremiär Visa mer

Det är 1 juni 1962 i Novotjerkassk, industristad i Sovjet. Plötsligt händer något ofattbart: arbetarna på tågfabriken strejkar. Tuffa Lyudmila sitter i stadskommittén. Där blir alla chockade. Ledningen för fabriken sänkt lönerna. Idiotiskt: priserna på dagligvaror har på sistone bara höjts. Med lönesänkningen kokar det över.

Skaran med missnöjda växer. Upprorets andra dag fylls torget utanför stadshuset. En sten brakar in genom fönstret till rummet där stadskommittén sitter Den inte så vakna kommittén finner att de inte längre är herrar i sin egen stad. Armén rullar in, och - mer diskret - KGB med spioner och prickskyttar. De demonstranter som slutit upp för att de tror på konstitutionens ord om medborgarnas rättigheter, och om att armén endast får sättas in mot yttre fiender, kommer att få betala dyrt för sin godtrogenhet.

”Kamrater!” berättar om en verklig händelse, ett uppror som knappt hann börja innan det kvästes. Det gjordes brutalt, och så snabbt att det sovjetiska kommunistpartiet nästan lyckades med ambitionen att hålla blodbadet hemligt. Först 1992 utreddes händelserna.

Regissören Andrei Konchalovskij - mest känd för ”Runaway train” (1985) - har sagt att han ville rekonstruera händelseförloppet så korrekt som det någonsin går. Han berättar snabbt, svepande, spännande – och så stannar han upp och naglar fast detaljerna från det som för honom är nyckelögonblick.

Det går inte att skölja rent torget, det har varit så varmt att blodet smält in i asfalten. ”Asfaltera över hela torget. Genast!”, beordras det. Knappt är torget asfalterat så börjar där snickras upp en dansbana. Minnesbilderna ska också asfalteras över.

”Kamrater!” är delvis en studie i Sovjetmodellen för hur man slår ner revolter. Inte enbart, dock. Parallellt med berättelsen om upproret löper den om ett mänskligt öde, partitrogna Lyudmilas. Hon spelas av regissörens hustru Julia Vysotskaja, betydligt yngre än den 83-åriga maken och ofta med i hans filmer.

Julia Vysotskaja spelar Lyudmila i ”Kamrater!”. Foto: SASHA GUSOV

Lyudmila stred i andra världskriget och är sedan dess obrottsligt lojal mot staten. Vid hennes sida följer vi förloppet. Lyudmilas tonårsdotter har inte mammas varma känslor för staten. När Lyudmila inte får tag i dottern efter massakern på torget, vidtar för Lyudmilas del en ångestfylld galopp genom sjukhus, bårhus och kyrkogårdar. Officiellt har ingenting hänt så det är inte meningen att någon ska fråga. Lyudmilas tro på Sovjet överlever inte hennes golgatavandring.

Vysotskaja är blond och vacker, Lyudmila har en gift älskare. Hennes gestalt tillför filmen sensualism. ”Kamrater!” är dessutom i svartvitt, så det är omöjligt att inte koppla den till Pawel Pawlikowskis ”Ida” (2013) och ”Cold war” (2018). Kanske var det Konchalovskij tanke. Det är nästan som om detta blivit en liten genre, bittra berättelser från kommunistdiktaturernas dagar, med ett stänk av romantik. ”Kamrater!” är sakligare och enklare än Pawlikowskis filmer. Men i denna minitrend är den absolut en film man ska se, vilket förstås är högt beröm.

