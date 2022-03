Ryûsuke Hamaguchi: ”Murakamis sätt att skriva skapar empati för rollfigurerna”

När den ödmjuke japanen för några år sedan fick förslaget att göra en film på författaren Haruki Murakamis verk rynkade han på näsan.

– Jag tycker egentligen inte att någon filmatisering av Murakamis berättelser har lyckats. De är för svåra att överföra. Med det sagt förstår jag varför några gör det och varför han är så älskad världen över, säger Ryûsuke Hamaguchi på japanska med översättare vid sin sida.

När DN intervjuade honom i samband med Torontos filmfestival i höstas är han fortfarande ovetande om vad som väntar runt hörnet. Ett par månader senare ska ”Drive my car” tränga igenom Oscarsjuryns tjocka, engelskspråkiga murar och kamma hem hela fyra nomineringar. Förutom prestigeklassen bästa film även bästa internationella film, bästa regi och bästa bearbetade manus. Det liknar den legendariska landsmannen Akira Kurosawas glansdagar.

Det är söndagsmorgon och Hamaguchis blick är klarvaken i det nyfikna ansiktet. Filmskaparen sitter bekvämt bakåtlutad och smuttar på sitt te i en av få digitala intervjuer han ger under Torontos filmfestival. Han berättar om när hans tvivel på att ta sig an Murakami skingrades och han bestämde sig för att regissera ”Drive my car”. Novellen som han några år tidigare läst i en tidning tycktes ha samma slags vibrationer som hans egna verk. Den kändes också lättast att omarbeta till film, med Saaben i rörelse. Många av Murakamis andra verk föreföll vara för enigmatiska och surrealistiska. Efter många månaders väntan fick han också välsignelse från den skygge Murakami och bollen var i rullning.

– Något klickade när jag läste ”Drive my car”, den hade redan blivit en del av min kropp. Men det är alltid ansträngt och riskabelt att förvandla litteratur till film. Det går inte att bara lägga bilder till orden. För att det ska fungera måste man hitta kärnan i känslan man hade när man läste dem. Och sedan överföra den känslan till film, säger han.

Lättare sagt än gjort, visade det sig. Hamaguchi drabbades av skrivkramp på sin kammare i Tokyo. Novellen var för kort för en långfilm. I stället för att skriva nytt material började han grunna, bredda och plocka andra berättelser och motiv från samma novellsamling, ”Män utan kvinnor” (2014), och successivt införliva dem. Den 40-sidor korta ”Drive my car” blev ett tre timmars filmepos.

Hidetoshi Nishijima och Toko Miura i ”Drive my car”. Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

Handlingen kretsar kring den framgångsrike teaterregissören och skådespelaren Yûsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), en mild man i fyrtioårsåldern som ska sätta upp Tjechovs ”Onkel Vanja” i Hiroshima. Han har ett starkt erotiskt band till sin fru Oto (Reika Kirishima), och gentemot den unga, ansedda skådespelaren Kôshi (Masaki Okada) drivs han av hämndkänsla. Den mest gåtfulla relationen, och filmens mest centrala, har han till privatchauffören Misaki (Tôko Miura), en ung dyster kvinna som kör runt honom i hans älskade Saab. Teman om sorg, svek, arbete och konstens kraft vävs sömlöst samman under Hamaguchis precisa regi.

– Jag får ibland frågan om det är jag som är huvudkaraktären i filmen. Jag kan inte förneka att vi är besläktade men han är ändå Murakamis skapelse. Men för att förstå honom bättre förvandlade jag honom till regissör, vilket han är inte i novellen. Jag förde honom närmare mig själv, hur jag tänker, hur jag visar mina känslor, berättar han.

Ryûsuke Hamaguchi är knappast en färsking i filmvärlden. 43-åringen tillhör den yngre japanska generationen som slagit igenom internationellt efter regissörerna Hirokazu Kore-eda, Naomi Kawase, Takeshi Kitano och Kiyoshi Kurosawa (som inte är släkt med legendaren Akira). Akira Kurosawa var Hamaguchis lärare och mentor på universitet och övertalade den unge studenten att göra en remake på Andrej Tarkovskijs ”Solaris” (2007).

Efter filmer som prisade ”Happy hour” (2015) och Guldpalmstävlande ”Asako I & II ” (2018) sades det att Hamaguchi harmoniserar den västerländska och österländska andan som få andra japaner. Hans rotlösa barndom – familjen flyttade ständigt runt utanför Tokyo – kom att prägla honom att tänka utanför gängse filmgränser och se rörelse med andra ögon.

– Den stora vändpunkten för mig kom med ”Happy hour”. Däremot hade de dokumentärer jag gjorde innan påverkat mig genom att låta film spänna över en större tidsrymd. Jag började då också uppleva mitt eget liv på ett annorlunda sätt. I ”Happy hour” såg jag också att tidens gång får skådespelare att lysa starkare. Den filmen blev över fem timmar lång, det var den ideala längden, ler Hamaguchi.

Hans vördnad för kollegor som Akira Kurosawa, Mikio Naruse och Yasujirō Ozu varit stor ända sedan han som tonåring smög in på Tokyos små arthouse-biografer och besökte obskyra filmklubbar. Men det var John Cassavetes som fick honom att bli filmskapare. Hamaguchi triggades av den amerikanska regissörens direkta sätt att uttrycka känslor och inspirerades hans rollfigurer som alltid närmade sig bristningsgränsen.

– Jag hade precis fyllt 20 år när jag såg Cassavetes ”Äkta män”. För första gången kände jag att dessa rollfigurers liv var mer levande än mitt eget. Att livet kunde vara mer levande på film än i verkligheten. Det var den känslan jag själv ville förmedla. Jag får ofta frågan om Ingmar Bergmans dialog, skådespelare och tystnad har påverkat mig. Det är hedrande, men jag har faktiskt inte sett många av hans filmer, säger Hamaguchi.

Hans liv tog sig en märklig vändning när pandemin slog till. Hamaguchi höll på att spela in prologen i ”Drive my car” när Tokyo plötsligt stängdes ner. Planerna att spela in resten av filmen i sydkoreanska Busan var otänkbart. Hamaguchi fick tänka om helt. I stället blev symbolladdade Hiroshima ny inspelningsplats åtta månader senare. Under den ofrivilliga pausen fick han också tid att finputsa manuset och avsluta den tredelade episodfilmen ”Tillfälligheter och fantasier” (2021), som vann Silverbjörnen på Berlins filmfestival och snart också får Sverigepremiär.

– Ja, tiden har en märklig förmåga att överraska. Egentligen mådde jag sämst för skådespelarnas skull, att de fick vänta så länge. Jag ville avsluta ”Tillfälligheter och fantasier” så snabbt som möjligt. Om jag hade väntat för länge hade den kanske aldrig blivit av. Jag hade först tänkt göra en serie i sju delar, inspirerad av den franska regissören Éric Rohmer. Och ironiskt nog handlar filmen om just tillfälligheter. Att föreställa sig saker som kunde ha hänt eller saker som inte har hänt. Tillfälligheter tar oss ju alltid till oväntade platser, säger Hamaguchi.

Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

I ”Drive my car” spelar tillfälligheternas nycker också en roll i samband med skådespelarnas repetitioner av ”Onkel Vanja”-pjäsen. Här skiftas energier bland de mångspråkiga skådespelarna och regissören.

– Filmen handlar om strävan att komma tillbaka till livet, genom konst och skådespeleri. Repetitioner kan vara mer intressanta än den slutliga föreställningen. Människor uppträder hela tiden i livet. I repetitioner kan jag hitta nya känsligheter där saker blir klarare, sinnena öppnas, säger Hamaguchi och letar efter rätt ord när Tjechov kommer på tal.

– Det finns ett inre liv, något oföränderligt, i hans verk. Vi är egentligen alla onkel Vanja. I varje kultur finns det saker vi inte kan uttrycka. För mig finns ingen skillnad mellan ljud och tystnad, såsom teckenspråket i filmen visar. Även när tystnad står i förgrunden finns det en mening. Tystnad är bara ett uttryckssätt.

Hamaguchi menar att ord i sig inte nödvändigtvis är så viktiga i en film. Snarare handlar film handlar om rörelse, menar han. Han har länge varit besatt av idén att skapa ord och rörelse tillsammans – när människor pratar i en bil får orden plötsligt mer styrka. Även om han använder en hel del dialog i sina filmer, så var han en novis när det handlar om teaterns värld. Under manusarbetet med ”Drive my car” fick han hjälp av regissören Takamasa Oe som har en gedigen bakgrund inom teatern.

– Själva författandet stod jag för, sedan kom han med ovärderliga idéer och kreativa förslag. Ingen producent vill egentligen ha en tre timmar lång film: ”Banta ner den!” Men Takamasa trodde på det jag hade skrivit och uppmuntrade mig att köra på. Det behövde jag höra för att klara av det, säger Hamaguchi.

Den andra huvudrollen i ”Drive my car” är en röd Saab 900 som i sin egen tystnad rullar fram genom filmen. Ett bekvämt och tröstande tempel där hemligheter avslöjas, skuldkänslor bekänns och kreativitet främjas. När omgivningen förändras utanför bilens vindrutor förändras också relationerna mellan karaktärerna – på samma sätt som i filmer av Abbas Kiarostami som också är en förebild. Själv sätter sig Hamaguchi aldrig vid ratten. Han är och förblir passageraren.

– Bilen är en konstig och hemlighetsfull plats. För mig är den ett slags mellanrum, ett slags ingenstans. Människor blir till ingen i detta rum. Samtidigt är det ett privat utrymme och medan man förflyttas från A till B sker en förvandling, man vet att det finns ett slut. Om någon finns med i bilen kan det få en att öppna upp sig och leda till ökad intimitet som i filmen, innan det är för sent.

”Drive my car”. Foto: Alamy

Att leta efter rätt Saab var precis samma process som att rollbesätta skådespelare, menar Hamaguchi. En dag insåg han att det perfekta exemplaret redan stod parkerad framför ögonen på honom - bilen tillhörde en person i filmteamet. Den gula cabrioleten i Murakamis novell byttes ut till en röd utan sufflett. Motivet var rent visuellt. Han ville också komma åt känslan av instängdhet.

Murakami, som har ett rockstjärneliknande status bland sina fans, hämtade titeln ”Drive my car” från Beatles klassiska poplåt. Förr tillät han ingen att filma hans böcker, men med tiden har han mjuknat betydligt. Bland de mer kända filmatiseringarna återfinns vietnamesen Tran Anh Hungs ”Norwegian wood” (2010) (också döpt efter en Beatles-låt) och sydkoreanen Lee Chang-dongs ”Bränd” (2018).

– Jag tror att Murakamis sätt att skriva hjälper människor att känna empati för rollfigurerna. Att berättelserna inte egentligen handlar om någon annan än läsarna själva. Han vet hur man på ett förtätat sätt fångar vår inre verklighet.

Hamaguchi skrev många gånger till Murakami under manusarbetet, men fick aldrig någon återkoppling. Bara bekräftande okej. De träffades aldrig, och han läste senare i en tidning att författaren förvånats över filmens längd, blev nyfiken och köpte en biljett på en lokal biograf. Hans ord gav Hamaguchi sinnesro:

”Jag drogs in från början till slut, bara det är en underbar bedrift”.

”Drive my car” har svensk biopremiär den 25 mars.

Ryûsuke Hamaguchi vann pris för bästa manus på Cannesfestivalen 2021. Foto: Doug Peters / Alamy Stock Photo

Ryûsuke Hamaguchi Född 1978 i Kanagawa, Japan. Regissör och manusförfattare. Har studerat vid University of Tokyo och Tokyo National University of Fine Arts and Music. 2008 valdes hans examensfilm ”Passion” ut för att tävla på Tokyo Filmex. 2011 gjorde han den tredelade dokumentären ”Voices from the waves” om överlevare av jordbävningen och tsunamin som drabbade Japan 2011. 2015 fick han sitt internationella genombrott med ”Happy hour” som belönades med ett specialpris av de japanska filmkritikerna. 2018 tävlade han om Guldpalmen i Cannes med ”Asako I & II” 2021 var han tillbaka i Cannes med ”Drive my car” som bland annat vann pris för bästa manus och belönades med Fiprescipriset av de internationella filmkritikerna. Samma år var det premiär för ”Tillfälligheter och fantasier” som har svensk biopremiär senare i år. 2022 fick ”Drive my car” fyra Oscarsnomineringar – bästa film, bästa internationella film, bästa regi och bästa manus. I söndags vann filmen en Bafta för bästa internationella film på den brittiska filmgalan. Årets Oscarsgala äger rum natten mellan den 27 och 28 mars (svensk tid). Visa mer

