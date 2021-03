Så är rapmusiken kopplad till det stora gängmålet

Fakta. Yasin Abdullahi Mahamoud

Yasin Abdullahi Mahamoud, känd under artistnamnet Yasin, har nära en miljon lyssnare per månad på Spotify och flera av hans låtar har nått topplistorna de senaste åren.

Han har under flera år tillhört framgångsrika hiphopkollektiv och gett ut musik på nätet, kom under 2020 med sina två första soloalbum – först ”98.01.11” i maj och därefter ”More to life” i oktober.

Förra helgen prisades han tvåfaldigt på musikgalan P3 Guld. Yasin fick pris som årets artist, samt årets hiphop/rnb.

Yasin Abdullahi Mahamoud är tidigare dömd för brott. 2018 dömdes han till två år och tre månaders fängelse för grovt vapenbrott. Han har också suttit häktad i tre månader misstänkt för ett mord som inträffade på nyårsnatten mot år 2020. Han släpptes 20 mars 2020 och därefter lades utredningen ned.