Så beredde tv-serien ”Folkets tjänare” väg för president Zelenskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har under kriget klivit fram som en sorts landsfader. Samtidigt har hans okonventionella bakgrund, som den politiskt oerfarne skådespelaren som spelade president och sedan blev president på riktigt, fortsatt att prägla mediebilden.

Volodymyr Zelenskyj inledde sin komikerkarriär redan i tonåren. 1997 var han med och bildade humorgruppen och produktionsbolaget Kvartal-95, som de kommande åren turnerade flitigt i både Ukraina och Ryssland. Snart började bolaget producera en populär sketchshow för tv, där den politiska satiren var en av grundpelarna. Samtidigt inledde Zelenskyj en karriär som folkkär skådespelare i romantiska komedier, bland dem ”Love in the big city” och rysk-ukrainska ”Office romance”. Han vann också den ukrainska motsvarigheten till ”Let's dance” – och dubbade björnen Paddington i de båda spelfilmerna under 2010-talet.

Men det är för huvudrollen i tv-serien ”Folkets tjänare” som Kvartal-95 och Volodymyr Zelenskyj har kommit att bli mest uppmärksammade. Serien handlar om historieläraren Vasyl Holoborodko, som bor hemma, cyklar till jobbet och oväntat – och till de sittande makthavarnas stora förtret – väljs till Ukrainas president efter att ett privat brandtal smygfilmas och blir viralt.

Det är satiren från sketchshowen som Kvartal-95 tar med sig in i ”Folkets tjänare”, menar Fredrik Wadström, reporter och producent på Sveriges Radio som bevakat Ukraina i flera år.

– De har varit extremt medvetna om humorhistorien, säger han och pekar bland annat på ”Saturday night live”, Monty Python och ”Javisst, herr minister”. Samtidigt är seriens satir djupt förankrad i den inhemska politiken.

I seriens pilotavsnitt är den svavelosande monologen om det politiska myglet ett centralstycke. Där beklagar sig Zelenskyjs rollfigur över att presidentvalet alltid står mellan två skurkar, så utkomsten blir densamma oavsett vem man röstar på: ”De asen får makten och de stjäl och stjäl och stjäl! Dom jävlarna har olika namn men beter sig på samma sätt. Och ingen bryr sig ett skit.”

– Man skämtar mycket med det som anses vara problemet med det ukrainska politiska livet, som korruptionen, oligarkerna och de politiska och ekonomiska klanerna. En korrupt värld som inte bara handlar om pengar utan om makt, tjänster och gentjänster. Det är också en del konkreta, åtminstone för den ukrainska publiken, parodier av verkliga personer, säger Fredrik Wadström.

Även i Sverige har den politiska satiren på tv ett långt liv. Ett av de senare exemplen är tv-serien ”Dips”, som driver med arbetet på svenska utrikesdepartementet.

– Humorserier är överlägsna kommunikationsmedel på det sättet att det är omöjligt att skratta och vara ointresserad samtidigt, säger seriens skapare Marie Agerhäll, som har sett ett par avsnitt av ”Folkets tjänare” inför den svenska premiären.

– Zelenskyj sockrar den politiska dialogen med skämt och blandar upp den torra samhällskritiken med universella mänskliga dråpligheter så att alla i världen kan relatera. Det är ingen fräsch spaning att det är så man får med sig folk. Om man som serieskapare får tittarna att känna igen sig genom att skoja om allmängiltiga situationer, om pinsamheter i klassrum eller bråk om att få komma in på toaletten, så kan man trycka in samhällskritik däremellan och vips får folk med sig torra kunskaper och information om läget i Ukraina.

Marie Agerhäll menar att ”Folkets tjänare” har en mörkare botten än ”Dips” och att det är tydligt att man vill säga mycket med manuset.

– När vi skrev ”Dips” aktade vi oss för att vilja säga något, för jag tycker ofta att en serie blir mindre rolig när innehållet är åsiktsdrivet. Men jag vet inte om just den här serien blir mindre kul därför, jag har sett för lite. Det är superintressant hur de skojar om korruptionen. Det är också roligt att få nya referenser, vilka personer ur Ukrainas politiska historia som nämns, och så vidare. Det är ju första gången man får komma nära Ukraina utanför nyhetsmedierna.

Något som Fredrik Wadström tycker är intressant med ”Folkets tjänare” är hur serien gång efter annan framställer ”vanliga människor” som smarta. Det kan framstå som populistiskt, säger han, men är inte så långt från sanningen som man kan tro.

– Det är fascinerande för oss som rest i Ukraina att man kan stoppa nästan vem som helst på gatan och få konkreta politiska analyser. Och det där finns med i serien: ett slags bondförnuft mot elitens hjälplöshet och upptagenhet vid spelet.

När tv-serien hade premiär i Ukraina 2015 fick den genast stor uppmärksamhet. En säsong blev till tre, och därtill två långfilmer, varav en redan finns på SVT Play. Men humorn tilltalade inte alla – och kanske var det meningen.

– När jag 2019 frågade runt bland folk i det ukrainska kulturlivet sade de ”det där tittar vi aldrig på”, säger Fredrik Wadström. Vissa uppfattade serien som banal och ointressant. Det var lite som att någon skulle ta upp ”Solsidan”. Den var väldigt folklig och inriktad på att inte tilltala kultureliten.

I Kvartal-95:s sketchshow skämtades det friskt om inte bara den ukrainska inhemska politiken och dess politiker, utan även om Ryssland, med skarpa satirer om Putin och förhållandet mellan länderna. I ”Folkets tjänare”, som hade premiär efter annekteringen av Krim 2014, är Ryssland däremot helt frånvarande. Det är något som har lett till debatt i Ukraina – inte minst efter avsnittet där landet styckats upp i flera små länder.

– Det fick de kritik för. Men enligt manusförfattarna valde man att inte ha med Ryssland för att det blev för allvarligt, alltför mycket på riktigt, säger Fredrik Wadström.

Det var inför tv-seriens tredje säsong som verkligheten började närma sig dikten – i full fart. Efter en tid av rykten gick Volodymyr Zelenskyj på nyårsafton 2018 ut med att han ställde upp i det ukrainska presidentvalet. Trots att valet låg bara ett par månader bort, och trots att Zelenskyj saknade politisk erfarenhet, och trots att en traditionell valkampanj valdes bort till förmån för ståuppshower och sociala medier, så vann han en skrällseger mot den sittande presidenten Petro Porosjenko. Handlade allt om seriens popularitet?

Nja, tror Fredrik Wadström.

– Han var väldigt mycket en proteströst också, ett sätt att säga: Vi litar inte på politikerna, vi kan lika gärna ha en komiker som president.

Under sin tid som president har Zelenskyjs stöd dalat. Kritiken mot honom har framför allt handlat om hans oerfarenhet som politiker. Men förra sommaren uppgick det ändå till 30 procent, vilket enligt Fredrik Wadström är högt för en ukrainsk sittande president. I och med kriget har spelreglerna dock ställts på ända. Volodymyr Zelenskyj har klivit fram som en landets enande röst – trots, eller kanske på grund av, sin okonventionella bakgrund.

– Det är ju precis det här som är hans styrka, säger Fredrik Wadström. Han är bra på kommunikation och på att få det att verka som att han har koll på saker. När det varje dag ska hållas tal för världsledare sitter han och hans gäng beväpnade till tänderna med retorik.

