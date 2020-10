Så blev ”A clockwork orange” Stanley Kubricks mest omstridda film

Om man ska berätta historien om ”A clockwork orange” kanske man måste börja en kväll i ett mörklagt London 1944. På väg hem från jobbet blir den gravida Llewela ”Lynne” Wilson överfallen av fyra amerikanska män, troligtvis soldater som deserterat. Hon våldtas, misshandlas och rånas. Kort därefter får hon missfall.

Under det sällsynt råa överfallet befinner sig hennes make Anthony Burgess på Gibraltar där han är krigsplacerad. Han förvägras permission för att åka hem och träffa sin fru men hennes trauma sätter också spår hos den blivande författaren. Även om rabulisten Burgess har berättat flera olika versioner av händelse, är det uppenbart att den påverkat hans mest kända roman, ”A clockwork orange”.

Bild 1 av 2 Anthony Burgess, författare till ”A clockwork orange”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Foto: Alamy Bildspel

När Burgess började skriva på sin lika provocerande som tankeväckande roman 1961 hade han just kommit hem efter några år som lärare i Malaysia och Brunei. Han slogs av hur stämningen i England hade förändrats under framväxten av en ny sorts ungdomskultur som bland annat präglades av droger, popmusik och oprovocerat våld. Samtidigt var han inspirerad av dystopiska framtidsskildringar av landsmän som George Orwell (”1984”), Aldous Huxley (”Du sköna nya värld”) och, inte minst, den ryska författaren Jevgenij Zamjatin och satiren ”Vi”.

”A clockwork orange” utspelar sig i ett framtida England, en dystopi där något slags diffust kommunistiskt experiment har förvandlats till en auktoritär fasciststat. Handlingen kretsar kring unga psykopaten Alex som får sina adrenalinkickar av ultravåld, sex, Beethoven och spetsade mjölkdrinkar. Dagarna sover han bort hemma hos mamma och pappa i ett själlöst lägenhetskomplex kallat ”Kommunala Enhetskvarteret 18-A Plan Norr”. Kvällarna ägnar han åt att göra kaos tillsammans med sin tre vapendragare, kallade ”droogisar” (döpt efter ryska ordet för ”kompis”).

Alex sadistiska våldsturné får ett abrupt slut när han dödar en kvinna med en enorm dildo i porslin. Efter två år i ett överfullt fängelse får han chansen att vara med i ett psykologiskt experiment – Ludovico behandling – ett slags aversionsterapi som går ut på att tvinga Alex att titta på våldsscener för att till slut bli så fysiskt äcklad att han helt enkelt avstår att fullfölja sina våldsimpulser.

Bild 1 av 2 Warren Clarke, Adrienne Corri, Malcolm McDowell och Stanley Kubrick under inspelningen av ”A clockwork orange” (1971). Foto: Alamy Bild 2 av 2 Malcolm McDowell i ”A clockwork orange”. Foto: insight media Bildspel

Hjärntvätten tycks fungera – den forne ligisten Alex blir en beskedlig, figur som inte längre kan göra en fluga förnär. Här finns också bokens kärna som är en diskussion om människans fria vilja. Alex blir visserligen oskadliggjord men förlorar samtidigt sin fria vilja vilket i grunden är en egenskap som skiljer honom från en maskin. Det sägs också att Burgess ville ge en ordentlig näsknäpp åt samtidens deterministiska psykologer som vägrade erkänna betydelsen av människans fria vilja, arv och miljö.

Lingvisten Burgess hävdade själv att titeln hämtades från ett uttryck ”queer as a clockwork orange” (”konstigt som en apelsin med urverk”) som han påstod att han snappat upp från cockneykulturens innovativa rhyming slang. Titeln har tolkats som en metafor för romanens huvudtema – utan fri vilja blir människan som en apelsin med urverk som kan dras upp av en högre makt – Gud, Djävulen eller en auktoritär stat.

Stanley Kubrick höll på och planerade för sin storskaliga Napoleon-biografi (som aldrig blev av) när han knockades av Burgess roman: ”Jag var exalterad av allt; handlingen, idéerna, rollfigurerna och naturligtvis språket. Och berättelsen fungerar förstås på flera nivåer – politisk, sociologisk, filosofisk, och viktigast av allt, på en drömlik psykologisk-symbolisk nivå”, konstaterade regissören förtjust.

Bild 1 av 3 Stanley Kubrick 1971. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Ur ”A clockwork orange”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 ”A clockwork orange”. Bildspel

För omväxlings skull var det inte mycket som perfektionisten Kubrick ville göra om. Med hans mått mätt filmades boken också med blixtens hastighet. Regissören tog ”endast” ett halvår på sig att spela in filmen. Delvis för att visa att han faktiskt kunde hålla sig till en inspelningsplan sedan budgeten för ”2001: ett rymdäventyr” hade skenat bortom all kontroll.

Ovanligt var också att han spelade in filmens exteriörer på noggrant utvalda platser i London som gav rätt sorts futuristisk sci-fi känsla; experimentella lägenhetskomplex med brutalistisk design, förfallna casinon och moderna hem och barer som stajlats med fingertoppskänsla med hjälp av skulptörer och hippa popkonstnärer.

Kubrick hade också draghjälp av romanens fantasieggande, påhittade Nadsat-slang. Lingvisten Burgess skildrade ett Storbritannien under rysk inflytande långt innan London blev en lekplats för stenrika oligarker och föremål för politiska påverkanskampanjer under brexitcirkusen. Nadsat är bland annat ett hemkok på bland annat ryska och rhyming slang. När den svagbegåvade droogisen Dim sätter sig upp mot ledaren Alex gör han det med repliken: ”Stora bolsjevikballar på dig!” I filmen gödslar Alex med glosor som ”ultravåld”, ”skräckskönt”, ”rassoodocks” (hjärna), ”gulliver” (huvud) och så vidare.

Till en början hade Kubrick stora problem med att hitta rätt skådespelare till huvudrollen. Det löste sig när han såg den karismatiska Malcolm McDowell i Lindsay Andersons samhällskritiska satir ”If…” där han spelar en ung rebell som ockuperar sin privatskola. ”Vi har hittat vår Alex”, sa regissören till sin fru.

Det visade sig också vara tidernas lyckokast. Med sina genomträngande polarblå ögon, sin starka karisma och sin hotulla, nervösa energi skulle McDowell bli den perfekta psykopaten – en ambivalent, livsfarlig och mörkt komiska antihjälte som också visade sig kunna vinna sympatier och medlidande när han uppträdde sårbar och mänsklig.

Bild 1 av 2 Malcolm McDowell i ”If...” Foto: Alamy Bild 2 av 2 ”If...” Foto: Alamy Bildspel

Ironiskt nog, skulle rollen bli en kvarnsten om halsen på McDowell. Under resten av sin karriär blev han för alltid förknippad med den ikoniska Alex. ”Allt annat mättes mot ‘A clockwork orange’, vilket blir lite konstigt. Men så är det när man arbetar med giganter”, säger McDowell i en färsk intervju med The Guardian och konstaterar samtidigt att Kubrick var ”för brutal” för att de skulle bli nära vänner. Han glömmer aldrig scenerna där Alex genomgår aversionsterapi.

Under inspelningen gled de vassa metallåsen av från ögonlocken så att hornhinnan repades: ”Jag hade så ont att jag stångade huvudet mot väggen, men Stanley var mest bekymrad över när han kunde göra nästa tagning”, berättar McDowell som under under scenerna riskerade att bli blind.

Malcolm McDowell i ”A clockwork orange”.

Med undantag för vissa detaljer är Kubrick i stort sett boken trogen hela vägen. Filmen följer den amerikanska utgåvan där Burgess tjugoförsta och sista kapitel har dumpats. Filmen slutar med att Alex efter ett misslyckat självmord ligger helkroppsgipsad med stödkrage i en sjukhussäng och låtsas vara ett pr-vapen för politiker som vill bli omvald till varje pris.

Inför ett pressuppbåd poserar politikern tillsammans med Alex som ger tummen upp, samtidigt som han dagdrömmer om en sexorgie och tänker högt med sarkastisk ironi: ”Så visst blev jag botad alltid.” Romanen erbjuder läsaren ett mer optimistiskt och renande slut där Alex verkligen har gjort upp med sin inre sociopat av fri vilja och förvandlats till en anständig medborgare som pratar om bebisar.

”A clockwork orange” slog ner som en popkulturell bomb när den hade världspremiär i USA, december 1971. De flesta amerikanska kritiker var positiva: ”Ett briljant och farligt verk, men det är farligt på ett sätt som briljanta saker ibland är”, konstaterade New York Times kritiker. Också i Sverige var mottagandet mestadels entusiastiskt: ”Om ni bara tänker se en enda film under 70-talet så måste det bli ’A clockwork orange’.”, skrev DN:s legendariska filmkritiker Mauritz Edström.

Även om många provocerades av de mest obehagliga scenerna blev filmen en publiksuccé. Bara i Nordamerika spelade filmen in mer än tio gånger så mycket som den hade kostat att göra – budgeten låg på cirka 150 miljoner i dagens penningvärde. Med 7,2 miljoner sålda biobiljetter blev ”A clockwork orange” den mest sedda biofilmen i Frankrike 1972.

Samtidigt utlöste filmen en moralpanik som på många sätt kom att förebåda 80-talets videovåldsdebatt. Katoliken Burgess fick försvara sig mot anklagelser att ha en fascistisk agenda och gjorde mer eller mindre fruktlösa försök att förklara den kristna moraldiskussion som han ansåg fanns i filmens undertext. Själv hade han blandade känslor inför filmen, men älskade McDowell och konstaterade att sättet att använda musik var briljant, ”så briljant att det till och med kunde vara farligt”.

Han fick dessvärre rätt. Kort efter filmens premiär gruppvåldtogs en holländsk flicka av män som sjöng ”Singing in the rain”. Filmen inspirerade också till flera andra så kallade copycat-våldsdåd.

Bild 1 av 2 Foto: Alamy Bild 2 av 2 Foto: Alamy Bildspel

Stanley Kubrick var både frustrerad och besviken över vissa av reaktionerna. Efter att ha fått ta emot hotbrev och protester utanför sitt hem bad han filmbolaget Warner att dra tillbaka ”A clockwork orange” från biograferna 1973. Ett beslut som gjorde det svårt att se filmen i Storbritannien ända fram till regissörens död 1999.

Det hindrade inte att filmen fick ett enormt genomslag i kulturen. Till exempel började den trendkänsliga David Bowie använda Beethovens nionde symfoni som ett intro på sina konserter under sin Ziggy-period. ”A clockwork orange” hade till och med effekt på den spanska mästarregissören Luis Buñuel: ”Efter att ha sett den inser jag att det är den enda filmen som verkligen speglar kärnan i den moderna världen.”

Buñuel har fortfarande en poäng. Även om filmen har åldrats i vissa avseenden sedan jag såg den med uppspärrade ögon första gången betyder det inte att den har förlorat sin relevans. Tvärtom. Många av de asociala fenomen som Kubrick skildrade i filmen har blivit värre – oprovocerat våld, gruppvåldtäkter, förnedringsrån, överbefolkade fängelser har skärpt diskussionen om brott och straff och huruvida det går att reformera förhärdade våldsverkare. Inför en stundande framtid med robotar och artificiell intelligens har filmen också en del att säga om vad som gör oss till människor – och inte maskiner.

Kanske mer överraskande är att filmen pluggar rakt in i den pågående debatten om hotet mot demokratin och framväxten av auktoritära krafter. Även i den fria världen finns det numera gott om despotiska ledare som drömmer om att deras underlydande skulle vara som ”apelsiner med urverk” än kritisk tänkande medborgare med fri vilja.

Om inte annat lär filmen för alltid leva vidare i popkulturen. I sitt musikaliska testamente, sista albumet ”Blackstar” återanvände Bowie Nadsat-slang i texten till ”Girl loves me”: ”Cheena so sound, so titty up this malchick, say / Party up mood, naddy vellocet round on Tuesday...”.

Något som till och med skulle få den förhärdade Alex att spärra upp sina blåa ögon lite extra.

”A clockwork orange” visas på Bio Capitol (1, 5 och 21/10) och Bio Rio (4 okt) i Stockholm.

”A clockwork orange” Bygger på Anthony Burgess roman från 1962. Stanley Kubrick skrev manus och regisserade filmen som spelades in i Londontrakten mellan september 1970 och april 1971. Budget: 2,2 miljoner dollar Filmen hade världspremiär i New York i december 1971. I rollistan: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, Adrienne Corri, Carl Duering, Paul Farrell, Clive Francis med flera. Visa mer

Läs mer:

”The shining” 40 år: Därför blir vi fortfarande bländade av Kubricks hypnotiska skräckklassiker