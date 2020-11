Så blev ”Citizen Kane” filmhistoriens största sensation

”Citizen Kane” är filmhistoriens vildaste chansning:

Ett filmbolag gav en 24-åring som aldrig gjort film fria händer.

Det är även filmhistoriens mest lyckade chansning:

Han gav dem världens bästa film.

”Citizen Kane” (vars svenska titel ”En sensation” praktiskt taget fallit ur bruk) hamnade vid världsutställningen i Bryssel 1958 på en kritikerlista över alla tiders tolv bästa filmer. Från 1962 toppade den i decennier brittiska Sight & Sounds lista, som vart tionde år röstades fram av kritiker och regissörer från hela världen.

Det har gjort regissören Orson Welles ”Citizen Kane” från 1941 känd som världens bästa film. Att bli utnämnd till ”världens bästa” är att tigga stryk. Men på alla dessa år har epitetet inte börjat låta antikt och löjligt, vilket visar på en osannolik uthållighetskraft. ”Kane” är tidlös. I sin upptäckarglädje i förhållande till filmteknik och berättarteknik är den outslitligt inspirerande.

Så att alla genast ska fatta att här gör vi saker annorlunda börjar filmen från slutet. Charles Foster Kane (Orson Welles), tidningsmagnat, stenrik, känd över hela världen, dör i sitt palatsliknande hem. Han yttrar ett sista ord: ”Rosebud” (”Rosenknopp”). Ur hans hand faller en liten snöglob med en stuga i snöstorm. Den trillar ner några trappsteg från sängen och går i bitar.

Vad var Rosebud? En journalist får i uppdrag att finna svaret. Han ger sig i väg för att söka upp vänner, fruar, medarbetare och andra för att höra vad de vet om den stora mannen. Journalisten letar på nattklubbar efter stängningsdags såväl som på imponerande bankkontor.

Ur vittnesmålen framträder bilden av en sorglig man. Vid arton kommer han i besittning av en ofantlig förmögenhet. Av stora tillgångar är det som intresserar honom en sömnig liten tidning. Kane börjar sitt verksamma liv som idealist. Hans Inquirer kämpar för sanningen, avslöjar karteller och samvetslösa fastighetsägare.

Men det är bara sin egen röst han lyssnar till. Med sin järnvilja och hänsynslöshet stöter han bort alla han håller av. Han börjar använda sina tidningar för sina egna syften. Han ger sig in i politiken men misslyckas med att bli vald till guvernör.

Han försöker lansera sin andra fru (Dorothy Comingore) som operasångerska, fast hon inte har röst till det och försöker slippa. Han dör ensam, urgröpt, besegrad av sitt eget habegär.

När filmen fick premiär anklagade Welles fiender honom för att vara kommunist. Sedan han med framgång stämt en tidning som kallat honom marxist avtog de attackerna. Men ”Citizen Kane” är en mörk skildring av vad rikedom gör med en människa. Det säger en del att Welles, innan det blev ”Kane”, länge hade förberett en filmatisering av Joseph Conrads ”Mörkrets hjärta”, som berättar om den bestialiska elfenbenshandlaren Kurtz (och som sedan filmades av Francis Ford Coppola som ”Apocalypse now”).

Med tiden har ”Kane” blivit filmhistoriens främsta porträtt av Magnaten som typ. Idag är det lätt att se till exempel mediemogulen Rupert Murdoch eller Donald Trump i Welles rollfigur.

Charles Foster Kane var i verkligheten inspirerad av tidningskungen William Randolph Hearst.

När ”Citizen Kane” hade premiär den 1 maj 1941 hyllades den av kritikerna. De såg filmkonsten ta ett hisnande kliv framåt. Bara en sådan sak som att Orson Welles struntade i förtexterna! Endast ”A Mercury production by Orson Welles” och titeln, sedan slungades publiken rätt in i handlingen.

Inledningen är magnifik. Det första vi ser är en sliten skylt med ”TILLTRÄDE FÖRBJUDET”, på ett ståltrådsstängsel. Det är natt. Till dov och olycksbådande musik glider kameran uppåt, och uppåt. Stängslet tycks nå till himlen.

Kameran når krönet och börjar glida in över egendomen. Bilderna tonas över i varandra medan vi i dimmig natt passerar sådant som ett privat zoo och en lagun med en gondol förankrad. Så är vi framme vid det märkliga Törnrosaslott vi anat i dimmorna. Kameran söker sig mot ett fönster. Det är stort som om det satt i en kyrka. Plötsligt är vi innanför det och ser ut. En säng står framför fönstret.

Det är ”Citizen Kane” i ett nötskal: överflöd, makt, och en personlig tragedi som vi spårar bakåt i tiden genom en labyrint av bildgåtor.

Då börjar rummet tona bort. Fallande snö drar in i bilden. En liten stuga träder fram i snön. Är vi någon helt annanstans nu? Nej. Kameran drar sig tillbaka. Vi förstår att vi tittat in i en snöglob i den sängliggandes hand.

I nästa ögonblick fyller den sängliggandes läppar och mustasch hela bilden. Han viskar ”Rosebud!” och tappar globen.

Det är ”Citizen Kane” i ett nötskal: överflöd, makt, och en personlig tragedi som vi spårar bakåt i tiden genom en labyrint av bildgåtor.

Orson Welles hade skaffat sig ett rykte som ett dramatikens underbarn som skådespelare, regissör och en av grundarna av nyskapande The Mercury Theater i New York. Radion hade en storhetstid och Mercury excellerade även där. Halloweenhelgen 1938 bjöd de på en radioteateruppsättning av britten H G Wells ”Världarnas krig”. Det var upplagt som en radiorapportering om en pågående invasion från Mars. Många lyssnare blev uppjagade och undrade om det kunde vara sant. Stora tidningsrubriker: Panik i hela USA!

Överdrift, har det senare visat sig. Men händelsen gjorde Welles ännu hetare i showbusiness. I Hollywood strödde filmbolagen mer socker på sina anbud.

I juli 1939, ett par månader efter att han fyllt 24, skrev Welles till sist kontrakt med filmbolaget RKO om att göra två filmer. Braskande rubriker igen: RKO gav valpen från New York full frihet att göra vad han ville.

Orson Welles: ”Alla säger att jag inte är något geni, men ingen har någonsin påstått att jag är det!”

RKO skulle godkänna storyn. Men när det väl var gjort låg alla andra beslut i Welles händer. Mest uppseendeväckande var att bolaget gav honom sista ordet om klippningen, det vill säga filmens slutgiltiga utformning. Inte ens branschens största fick ”final cut”.

Och det är väl här antipatin mot Orson Welles började gro. ”Alla säger att jag inte är något geni, men ingen har någonsin påstått att jag är det!” lär han senare ha sagt. Diskussionen om huruvida Orson Welles är överskattad började innan man filmat en meter av ”Citizen Kane”. Som teaterdirektör från New York blev Welles överväldigad när han såg ett stort filmbolags resurser: studior, teknik, verkstäder – snögloben tillverkades hos RKO – och högkvalificerad personal. ”Den största modelljärnvägssats någon pojke någonsin ägt”, sa han – Welles var en citatmaskin.

Han utforskade möjligheterna. Han såg en mängd film, ofta i sällskap med någon tekniker som fick förklara hur saker gjorts.

Welles hittade en själsfrände i fotografen Gregg Toland. När de träffades sa Welles att han inte visste något om hur man gör film; mycket bra, tyckte Toland. Han var en ivrig debattör av filmfoto och hans käpphäst var att det som kallades ”regler” för fotografi ofta endast var konventioner. Ju vildare, ju mer ogenomförbar en bildidé var, desto mer bestämd var Toland att den skulle förverkligas.

Under ett långt förberedelsarbete – också det en ovanlighet – planerade han och Welles för filmens speciella look. Det mest berömda resultatet av deras resonemang är djupskärpan. Vanligen nöjde man sig med att de centrala elementen i en scen var i skärpa. Det som var framför och bakom fick bli oskarpt.

Toland ville fotografera som ögat såg. I människans seende finns ingen oskärpa. Med stor möda skapade Toland med Welles stöd förutsättningarna för att fotografera så att det fanns skärpa från förgrund till bakgrund.

Skärpan som var som ögats, långa tagningar, och en del annat, skulle göra att tekniken inte syntes och att ”Citizen Kane” skulle kännas mer realistisk, tänkte Toland. Den uppgiften förvånar nog de flesta som sett filmen. De återkommande, dramatiska bilderna med något i förgrunden och något långt i bakgrunden känns tvärtom mycket speciella. ”Kane” är de stora salarnas och de överraskande perspektivens film. I samarbete med scenografen Perry Ferguson kunde Toland få en bild av den utsända journalisten där han sitter ensam vid ett bord i en sal och läser i en stor bok, medan ljus faller från takfönster högt upp, att bli en visuell thriller.

”Citizen Kane” handlar om jakten på en undanglidande sanning. Passande nog är mästerverket i sig svårt att nagla fast i filmhistorien. Å ena sidan är det en hårdkokt skildring av en man som gapar över för mycket. Å andra sidan finns där ett starkt melodramatiskt drag. Kane är en besynnerlig figur; hans fixa idé att hustrun ska bli operastjärna är det som orsakar hans slutgiltiga fall. ”Kane” talar mycket om ensamhet, åldrande och förlust.

Är ”Kane” mest intressant som en sorts sensationsfilm? Kriget mellan Hearst och RKO är en del av filmhistorien. Hearst mobiliserade sina tidningar för att få stopp på projektet, när det började sippra ut att han var föremål för ett porträtt. Hearst levde ihop med, och backade, skådespelerskan Marion Davies, och deras förhållande karikeras grymt i ”Kane”. Det finns till och med ett envist rykte om att ”Rosebud” i verkligheten var Hearsts namn på Davies klitoris. Den storyn tycks dock tillagd decennier efter premiären.

Man kan inte se ”Citizen Kane” utan att tänka på likheterna mellan Charles Foster Kanes öde och Welles eget.

Eller fängslar ”Citizen Kane” mest som portal till myten Orson Welles? Man kan inte se ”Citizen Kane” utan att tänka på likheterna mellan Charles Foster Kanes öde och Welles eget. Han fick aldrig samma totala kontroll igen. Det filmetablissemang som från början var misstänksamt till Welles, släppte aldrig in honom. ”Citizen Kane” nominerades till nio Oscar, men vann bara för bästa manus. Han åt och drack för mycket, svällde upp, och blev någon sorts geni-sevärdhet som exploaterade sin image i reklamknäck. På Youtube kan man se honom berusad försöka ta sig igenom en reklamfilm för vin.

Är det experimenterandet och leken med konventionerna man mest ska uppmärksamma? Med sin radiovana gjorde Welles även ljudbilden till en upplevelse i sig. Ljudeffekterna var i särklass. Skådespelarna kom nästan alla från Mercury-teatern, deras röster och färdigheter när det kom till dialekter togs tillvara.

Man glömmer inte Everett Sloanes långsamma knarrande när han som åldrad Kane-medarbetare talar med filmens reporter:

”Old age. It's the only disease, mr Thompson, that you don't look forward to being cured of (”Åldrande. Det, mr Thompson, är den enda sjukdom man inte ser fram emot att botas från.”).

Man kan också följa hur det vridits och vänts på frågan om vem som skrev manuset? Welles skrev ”Kane” ihop med Herman J Mankiewicz (1897–1953). Han var en av Hollywoods högst betalda manusförfattare, smart, kvick, alkoholiserad. Han var bror till Joseph, också ett snille, mest känd för regi och manus till ”Allt om Eva” (1950).

På 1950-talet började ”Kanes” rykte växa. Då lyftes den fram som belägg för auteurteorin, den av de franska nya vågen-kritikerna lanserade idén att regissören är en films ”författare”, verkets mest betydande person. Orson Welles och hans fantastiska ”Citizen Kane” var ett lysande exempel. Mankiewicz ägnades föga intresse.

Influerad av auteurteorin skrev den amerikanska kritikern Andrew Sarris 1956 en essä om ”Kane” som blev en hörnsten i filmens och regissörens legendstatus. Under 1960-talet tilltog uppmärksamheten då den blev en sorts filmens ”Mona Lisa”.

Den briljanta kritikern Pauline Kael hade en annan filmsyn än Sarris. Hon tyckte att auteurteorin löjligt överskattade regissörens roll. När manuset till ”Citizen Kane” gavs ut 1971, skrev Kael ett essälångt förord där hon tonade ner Welles betydelse. I stället berättade hon utförligt och beundrande om Mankiewicz.

Man kan se Kaels text som ett försök att avmystifiera ”Kane”, ett hugg mot genikulten. Ha, sa motståndarna, förgudade inte hon, med ensidigt utvalda fakta, sin idol Herman J Mankiewicz?

Ja, en av bieffekterna av Pauline Kaels essä var att hon gav alla filmnördar en ny romantisk hjälte. Var hemligheten med ”Citizen Kane” i verkligheten Herman J Mankiewicz, New York-journalisten som blev en Hollywood-insider, söp och var vanvördig, och fann det så osannolikt enkelt att håva in pengar i manusbranschen att han telegraferade efter kompisarna hemma: ”Här kan man tjäna miljoner och enda konkurrensen är idioter. Berätta inte för andra!”?

Det skrivs och skrivs om ”Citizen Kane”. ”Den mest omskrivna av alla filmer”, kallade Robert L Carringer den i ”The making of Citizen Kane”. Plötsligt kommer till och med en film om Mankiewicz, David Finschers premiäraktuella ”Mank”. Det kommer aldrig att ta slut. ”Kane” är som en buffé med allt en filmälskare älskar och det är omöjligt att bestämma vad som är bäst.

Det lilla snöglobsdramat? Den perfekta fejkade journalfilmen som i början berättar om Kanes död? Bilderna där Comingmore som den olyckliga andra hustrun sitter i Kanes palatslika, ödsliga Xanadu och festklädd lägger pussel? Den chockartade åsynen av Welles som Kane mot slutet, när hjässan är kal och han ser ut som en stor, ond docka?

”Citizen Kane” är den ena oförglömliga bilden efter den andra, en film det är omöjligt att bli färdig med.

