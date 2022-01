Så blev Claire Denis den internationella filmvärldens hemliga idol

Det började inte bra. Claire Denis marscherade argt framför mig i trappan på Hotel Riverton vid Järntorget medan hon muttrade bistra oneliners i mungipan till sin favoritskådespelare Alex Descas som lunkade tyst bredvid. Hon tyckte vädret i Göteborg var hemskt. Allt var fel. Jag var definitivt fel.

Det var inte världens bästa start på en intervju. Men när vi hunnit prata en stund om hennes seriemördarfilm ”Jag är inte sömnig” lämnade den lilla seniga, blonda fransyskan sitt buttra skal för en stund. Bland annat genom att citera Joyce Carol Oates uttalande om seriemördaren som ”den siste romantiske hjälten på vita duken”.

– Det är skrämmande om det verkligen är så, men förmodligen ligger det något i det, lade hon nådigt till.

”Jag är inte sömnig” (”J'ai pas sommeil”, 1994), en av de få Claire Denis-filmer som fått vanlig biopremiär i Sverige, kretsar kring den så kallade mormorsmördaren Thierry Paulin som chockade Frankrike i mitten av 80-talet. Den udda seriemördaren hann ta död på ett tjugotal äldre damer i en sjaskig del av Paris innan han greps. Medierna gick i spinn över en brottsling som inte bara vara svart invandrare utan även homosexuell och dragshowartist i Paris nöjesvärld.

Filmen återberättar det makabra dramat på ett lågmält suggestivt sätt utan att demonisera brottslingen. Vid sidan av den mordiska Camille (Richard Courcet) återfinns också en ung litauisk invandrarkvinna (Yekaterina Golubeva) som söker lyckan som skådespelare och blir förälskad i en fransman (Alex Descas).

– Det var inte fallet i sig som intresserade mig till en början, snarare vilka politiska effekter det fick på samhällsdebatten i Frankrike. Paulin blev en lämplig syndabock för de konservativa krafter som vill stänga gränser och begränsa invandringen. När det ekonomiska läget är ansträngt är det praktiskt för politikerna att få folk att intressera sig för annat. Seriemorden gjorde att det var fritt fram att kritisera socialisterna för att de skapat stora och otrygga städer, förklarade Denis i samma intervju.

”Jag är inte sömnig”. Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

”Jag är inte sömnig” är ett tidigt exempel på hur Claire Denis under sin karriär gärna intresserat sig för genrefilm men alltid gjort det på sitt eget tystlåtna, sökande men ibland också explosiva sätt. Bland hennes dussin långfilmer finns till exempel den erotiska skräckisen ”Trouble every day” (2001) som blev brutalt utbuad i Cannes. En mardrömslik men fascinerande mix av begär, kontroversiell forskning och kannibalism, kostymerad av Agnès B och med den hippa amerikanska indiestjärnan Vincent Gallo i huvudrollen. Även värd att se för den lakoniska, atmosfärrika Parisskildringen som tar tittaren med såväl till ett klassiskt lyxhotell som ut till en av alla de tättbyggda villaförorterna med toppiga tegelhus.

Än mer hårdkokt är dock den iskalla noirthrillern ”Svinen” (2013), ett familjedrama med Vincent Lindon och Chiara Mastroianni i centrum som kretsar kring trasig överklass, maktspel och förskräckliga sexuella övergrepp bland näringslivstoppar. Hennes hittills enda försök till romantisk komedi, ”Let the sunshine in” (2017), är tämligen drastisk den med, med en pratglad Juliette Binoche i högform som medelålders singel på jakt i den parisiska dejtningsdjungeln.

Denis första engelskspråkiga film, sci fi-dramat ”High life” med Robert Pattinson, har formen av en våldsam värstingresa i yttre rymden men låter allt väsentligt utspela sig i den amerikanska stjärnans vackra ansikte.

Claire Denis började dock lite mjukare när hon långfilmsdebuterade först i 40-årsåldern. Innan dess hade hon kuskat runt som rollsättare och assistent åt alla möjliga från Andrej Tarkovskij och Jacques Rivette till Costa-Gavras. Och, inte minst, jobbat med och påverkat 80-talsklassiker som Wim Wenders ”Himmel över Berlin” och Jim Jarmuschs ”Down by law”.

Isaac de Bankolé och Cecil Ducasse i ”Chocolat”. Foto: Alamy

Hennes första egna film ”Chocolat” (1988) blev en succé, en komplex och laddad skildring av en ung fransyska som minns sin barndoms relation till husets svarta betjänt (Isaac de Bankolé). En berättelse med stark bäring på regissörens egen uppväxt i Kamerun och det som senare blev Burkina Faso och Djibouti. Själv har hon varit noga med att påpeka att hennes egen familj inte levde något kolonialt herrskapsliv utan snarare var djupt engagerade i avkoloniseringen av det franska Afrika.

Drygt tjugo år senare gjorde Denis en systerfilm till ”Chocolat”. I ”White material” (2009) spelar Isabelle Huppert i total högform en sturig kolonialdam som vägrar lämna sin kaffeplantage i ett namnlöst afrikanskt land, trots att ett inbördeskrig rasar allt närmare.

Kritiken blev blandad, vissa anklagade Denis för att behålla en kolonial blick medan andra såg ett mästerverk. Bland dem DN:s Eva af Geijerstam som gav filmen högsta betyg. ”I en thriller utan thrillerns konventionella mekanik, i ett psykologiskt drama utan traditionella psykologiska förklaringsmodeller gör Claire Denis det hon är allra bäst på. Med hjälp av ansikten, gester och en nästan kvävande sinnlighet koreograferar och formulerar hon i bilder de svåraste frågor men överlämnar tillsammans med filmens skeenden svaren till åskådaren”, skrev af Geijerstam i en bra sammanfattning av det specifika med Claire Denis filmkonst.

Isabelle Huppert i ”White material”. Foto: Drakenfilm

”White material” (titeln syftar på slang för illegalt importerade varor) gjorde att en allt större internationell publik, särskilt i USA, fick upp ögonen för Denis särpräglade filmiska visioner.

Kanske fungerade det som en humörhöjare. När jag träffade henne i ett vintersoligt Paris 2010 i samband med filmens svenska biopremiär hade hon ett helt annat stämningsläge än i 90-talets Göteborg. Över en kopp Ceylonte talade Denis entusiastiskt om samarbetet med Isabelle Huppert och den prisade fransk-senegalesiska författaren Marie NDiaye. Lite skämtsamt liknade hon deras trio med titeln på NDiayes succébok ”Tre starka kvinnor” och tillade:

– Vi liknar nog varandra alla tre väldigt mycket, alla har ett slags inre drivkraft, är målinriktade, gillar det skarpa och konturfasta och kan nog på ytan verka hårda utan att vara det.

Några månader senare hamnade vi båda i jurygruppen för Un certain regard under filmfestivalen i Cannes. Claire Denis var ordförande och lyckligtvis upptäckte jag snabbt att hennes hårdkokta skal rymde en känslig och ofta lite ömsint person. När vi skulle fotograferas på röda mattan – en rätt omtumlande upplevelse att plötsligt själv stå framför hundra skrikande fotografer – kände jag plötsligt hennes torra lilla hand ömsint krama min kallsvettiga handflata. Senare gav hon mig råd om ett långt liv – ”ett glas dyrt portvin varje dag” – och kom med plötsliga snabblektioner i konsten att uppskatta den franska bakelsetraditionen under juryfikat.

Cannes 2010 Kim Dong-Ho, DN:s Helena Lindblad, Claire Denis, Serge Toubiana, Patrick Ferla. Foto: Zuma Press, Inc/Alamy Stock Photo

Men framför allt briljerade hon som en av de mest filmhistoriskt bevandrade regissör jag någonsin träffat. Dessutom verkade hon ha sett allt nytt i filmvärlden och kunde prata omkull hela juryn utan att darra på manschetten. Självklart blev det hon som fick skratta sist när vi ”enades” om att prisa sydkoreanen Hong Sang-soos trixigt pratglada komedi ”Hahaha”.

Claire Denis estetiskt sammanhållna, ofta tystlåtna och tematiskt äventyrliga filmografi passar förstås som handen i handsken i Cinematekets exiltema. Samtidigt handlar hennes filmer mycket om hemhörighet, igenkännande. Varje film, oavsett historia, länkas samman i ett oemotståndligt flöde där tidlösa ämnen som kolonialism, främlingskap, genus och makt hela tiden avlöser varandra. Liksom vänsterkollegan Robert Guédiguian jobbar Denis gärna med skådespelare som ständigt återkommer, liksom en löst ihopfogad teatergrupp; Alex Descas, Vincent Lindon, Béatrice Dalle, Juliette Binoche med flera. Musiken görs alltid av Stuart Staples från Tindersticks, men har ett eget ”Denis”-sound. Agnès Godard står oftast för bilderna och faiblessen för dröjande närbilder av vardagliga föremål som blir betydelsebärande och uttrycksfulla ansikten är ett annat starkt igenkänningstecken.

Det har inte regnat särskilt mycket priser över den nu 74-åriga Claire Denis, det har inte ens blivit några inhemska Césarstatyetter (hon har bara varit nominerad en gång). Ändå har hennes betydelse växt snabbt i filmvärlden under det senaste decenniet. Filmteoretiker har plockat fram den stora analyslådan och spottat ur sig böcker om hennes verk.

Även samtida amerikanska kollegor sjunger hennes lov, framför allt ”Moonlight”-regissören Barry Jenkins. I en storartad hyllning i amerikanska The New Yorker (”The fearless cinema of Claire Denis”) säger Jenkins att hans Oscarsbelönade genombrottsfilm aldrig hade sett ut som den gör om han inte upptäckt Denis. Han talar framför allt om ”Beau travail” (1999) som fick svensk biopremiär så sent som förra året.

”Beau travail” Foto: Moviestore/REX

Det handlar om ett erotiskt laddat triangeldrama som utspelar i en extremt manligt kodad värld bland främlingslegionärer i Afrika. I sin recension kallade DN:s Wanda Bendjelloul filmen för ”ett maskulint allkonstverk”. Löst baserad på Herman Melvilles novell ”Billy Budd” kretsar filmen mellan två ärrade veteraner (åttiotalsikonen Denis Lavant och Michel Subor) och en vacker nykomling (Grégoire Colin).

Iscensättningen är makalös. Det karga, saltimpregnerade landskapet under en brännande sol har en märklig skönhet som kontrasteras mot de uttråkade soldaterna och deras tröstlösa rutiner i den ruffiga förläggningen. Med jämna mellanrum bryts monotonin och Denis låter männens övningar bli alltmer intrikat koreograferade och dansanta. Till slut blommar det upp på riktigt i 90-talets märkligaste slutscen där Lavant tokdansar ensam på ett dansgolv som om det gällde livet till eurodiscolåten ”The rhythm of the night”.

Bland andra stora Denisfans finns lite otippat också Greta Gerwig som sagt att ”Beau travail” fick henne att vilja bli filmregissör, liksom Josh Safdie som bland annat gjort den briljant nerviga ”Uncut gems” med Adam Sandler.

Alex Descas i ”35 rhums”. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

För mig är Denis alltjämt mest älskvärda film ”35 rhums” (2009) som inledde Cinemateket stora retrospektiv tidigare i veckan. Det stillsamt Ozudoftande dramat har stark bäring på en amerikansk generation av filmskapare som vill ge en mer nyanserad och aktuell bild av svart liv och svart historia. ”35 rhums” utspelar sig i dagens Paris i en community med rötterna i Karibien och har i princip bara svarta skådespelare, men utan att varken skildra utanförskap eller kriminalitet.

I centrum står den ensamstående, lätt melankoliska pendeltågsföraren Lionel (Alex Descas) och hans snart vuxna dotter Josephine (Mati Diop som senare blev regissör och gjorde ”Atlantics”). De har länge levt i en varm symbios men står nu inför ett naturligt uppbrott som skakar dem båda i grunden. Det är i princip hela historien, men kan vara en av de finaste skildringarna av en far-dotter-relation som någonsin gjorts.

Parisskildraren Claire Denis är också ett kapitel för sig. Få kan som hon skildra staden bortom turistklichéerna, som till exempel i den impressionistiska ”Vendredi soir” (2002) som delvis utspelar sig i en typisk parisisk trafikstockning, utan att stan förlorar ett uns av sin magi. Har man väl gett sig in i hennes egensinniga värld i ständig rörelse, med hårda kanter och mjukt inre, finns det ingen återvändo. En resa som leder både bort och hem.