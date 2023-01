Så blev det kontroversiella postkoloniala actiondramat ”RRR” en indisk världsuccé

Golden Globe-filmnomineringar 2023 i urval

Bästa icke-engelskspråkiga film: ”RRR”, ”Decision to leave”, ”Close”, ”All quiet on the western front”, ”Argentina, 1985”.

Bästa film (drama): ”Avatar: The way of water”, ”Elvis”, ”The Fabelmans”, ”Tár”, ”Top gun: Maverick”

Bästa film (komedi/musikal): ”The banshees of Inisherin”, ”Everything everywhere all at once”, ”Glass onion: A Knives out mystery”, Triangle of sadness”.

Bästa regissör: James Cameron (”Avatar: The way of water”), Daniel Kwan, Daniel Scheinert (”Everything everywhere all at once”), Baz Luhrmann (”Elvis”), Martin McDonagh (”The banshees of Inisherin”), Steven Spielberg (”The Fabelmans”)

Bästa kvinnliga skådespelare (dramafilm): Cate Blanchett (”Tár”), Olivia Colman (”Empire of light”), Viola Davis (”The woman king”), Ana de Armas (”Blonde”), Michelle Williams (”The Fabelmans”)

Bästa manliga skådespelare (dramafilm): Austin Butler (”Elvis”), Brendan Fraser (”The whale”), Hugh Jackman (”The son”), Bill Nighy (”Living”), Jeremy Pope (”The inspection”)

Bästa kvinnliga skådespelare (musikal eller komedi): Lesley Manville (”Mrs Harris goes to Paris”), Margot Robbie (”Babylon”), Anya Taylor-Joy (”The menu”), Emma Thompson (”Good luck to you, Leo Grande”), Michelle Yeoh (”Everything everywhere all at once”)

Bästa manliga skådespelare (musikal eller komedi): Diego Calva (”Babylon”), Daniel Craig (”Glass onion: A knives out mystery”), Adam Driver (”White noise”), Colin Farrell (”The banshees of Inisherin”), Ralph Fiennes (”The menu”).

Årets Golden Globe-gala äger rum i Los Angeles natten till onsdagen (11/1 svensk tid) och sänds av NBC i USA

”RRR” finns på engelskspråkiga Netflix.