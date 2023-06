Så blev Disneys lilla sjöjungfru nya måltavlan i kulturkrigets ankdamm

Disneys urspårade varumärkesplundring får en nästan att glömma den historia av originella, handritade pärlor som en gång kännetecknade den 100-årsfirande studion. De senaste Marvelfilmerna, den tredje säsongen av ”The Mandalorian” och mycket annat vittnar om ett akut servicebehov, vilket snart även lär märkas av på strömningstjänsten Disney+ som står inför en pengasparande storrensning av innehåll.

Håller Musse Pigg-fabriken på att förlora sin magiska touch?

Inte om man ser till den amerikanska och svenska biotoppen, där musikalesset Rob Marshalls ”Den lilla sjöjungfrun” ligger etta. Ännu en remake, ja, men där vissa saker har gjorts om så mycket att somliga verkar ha drabbats av svindel. I synnerhet för att rollen som Ariel, sjöjungfrun som gör en deal med ondskefulla Ursula för att bli människa, getts till den svarta skådespelerskan Halle Bailey.

Vad representerar filmen egentligen? Vår tids idéskrala återvinning av gamla historier? Eller en mer tidstypisk vilja att skriva om historien?

För några år sedan hade det varit svårt att föreställa sig Ariel, krabban Sebastian och fisken Blunder skapa vågor i kulturkrigets ankdamm. Men där är vi nu. Om det är något som kan upplevas kränkande i filmen skulle jag hellre klandra de likstela människoinsatserna mot det motbjudande skärmsläckarhavet av plastiga animationer. Inte för att bildspråkets brister kommer som en stor överraskning – vad gäller själlös varumärkesprofitering är det få produkter som kan mäta sig med de remakes av animerade klassiker som Disney spytt ut de senaste decennierna. Putsväck är känslan av konstformens etymologiska rötter, latinska animare: ”att ge liv åt”.

”Den lilla sjöjungfrun” (1989). Foto: Disney/TT

Annat kan sägas om de livliga rollsättningreaktionerna. Mest har det alltså bråkats om Ariel, den rödhåriga blekfisen från Ron Clements och John Muskers ”Den lilla sjöjungfrun” (1989) som nu blivit svart.

Halle Bailey i ”Den lilla sjöjungfrun” (2023). Foto: Disney/TT

Det är ett exempel på så kallad ”racebending”, där en rollfigur byter etnicitet. Vilket gjort somliga så upprörda att de av respekt för sina barndomsminnen uppmanat till bojkott av det förmodade pk-barbariet. Filmen symbolvärde är så laddat att filmens dåliga besökssiffror i Kina tolkats som rasism.

Dessutom bråkas det om den kommande nyversionen av Hawaiifirande ”Lilo & Stitch” (2002). Även här har reaktionerna på rollsättningen varit häftiga, men då på grund av motsatt etnicitetsbyte – så kallad ”whitewashing”. Både Sydney Agudong och Kahiau Machado, i rollerna som Lilos storasyster Nani respektive hennes kärleksintresse David, anses vara för ljushyade. Sedan det första offentliggörandet har Machado ersatts av Kaipo Dudoit, då den förra ska ha uttryckt sig problematiskt på sociala medier. Är det en slump att ersättaren till sin hudfärg är mer lik förlagan? Nej, troligare ett bevis på Disneys lyhörda krishantering.

Även senare års praktexempel på hollywoodsk whitewashing har sina rötter i tecknat: ”Ghost in the shell” (2017), en filmatisering av Masamune Shirows stilbildande cyberpunkmanga. Huvudrollen gjordes av Scarlett Johansson.

Bild 1 av 2 Scarlett Johansson i ”Ghost in the shell” (2017). Foto: Paramount/Dreamwork/TT Bild 2 av 2 ”Ghost in the shell”. Foto: TT

För att verkligt problematisera problematiken skulle man här kunna påtala att många mangafigurer ser västerländska ut, eller peka på att manipulationer av biologi är helt i linje med genrens transhumanistiska teman. Fast låt oss spara den infekterade diskussionen till ett annat tillfälle.

Frågan om vem som helst kan spela vad som helst är hur som helst ständigt aktuell. Tidigare i år kritiserades exempelvis Helen Mirren för att ha tagit sig an rollen som Golda Meir, Israels första kvinnliga statsminister. Varför?

Helen Mirren som Golda Meir i ”Golda” som har svensk biopremiär i höst. Foto: Jasper Wolf/Bleeker Street Media/TT

För att Mirren inte är judinna. Och för några månader sedan hatröstades Netflixminiserien ”Drottning Kleopatra” (2023) ner till bottenbetyget 1.0 av 10, vilket antas ha att göra med att titelrollen spelas av den svarta skådespelerskan Adele James.

Adele James som Kleopatra i ”Drottning Kleopatra”. Foto: Netflix

Varför anses då det ena sortens etnicitetsbyte som progressivt i vissa läger? Och det andra som rakt av problematiskt? Är det inte två sidor av samma mynt?

Det enkla svaret: för att det så länge har varit så enfärgat i Hollywood. Man behöver knappast ha doktorerat i politisk korrekthet för att se överskottet av vita i den engelskspråkiga filmens historia. Ändå rasar många över varje försök till nyansering.

Om en representationsmedveten satsning går snett övergår dock ilskan snabbt i skadeglädje. ”Go woke, go broke!” är en av klagokörens favoritramsor, som bland annat hördes när den animerade Scooby Doo-spinoffen ”Velma” (2023) fick premiär tidigare i år. I den barnförbjudna metavarianten nytolkas mysteriegängets vita glasögonorm som bisexuell sydostasiat-amerikan, spelad av komikern Mindy Kaling. Som gjort för att provocera, alltså. Och mycket riktigt blev publikresponsen på IMDB och Rotten Tomatoes brutal.

”Velma” (2023) Foto: HBO/TT

Så varför ens envisas med att ge kända ansikten från förr så radikala makeovers? Varför inte bara skapa nya rollfigurer? Nya historier?

I antologin ”Neo-Disneyism. Inclusivity in the twenty-first century of Disney’s magic kingdom” (2022) diskuteras det inkluderings- och representationsarbete som sysselsatt Disney alltmer under 2000-talet. Som beskrivet i förordet har företaget – i egenskap av 1900-talets kanske största auktoritet för samtida sagoberättande – format miljontals människors identitet, begär och subjektivitet. Med andra ord: gjort enorma avtryck på allmänhetens fantasi – i synnerhet barns.

Vare sig figurerna är handritade, 3D-animerade eller mänskligt gestaltade märks detta avtryck även utanför biosalongen. Exempelvis i form av leksaker, barnutklädslar av olika slag och på Disneys många parker där utklädd personal hör till inredningen. Den kontroversiella journalisten Andy Ngo, som aldrig är sen med att sniffa till sig kulturkrigets krutrök, twittrade häromdagen ut en video från Parisbaserade Walt Disney Studio Park. Där skymtades en sprillans ny version av Ariel, spelad av en svart kvinna i ljusblå klänning.

Tweeten i sig var inte särskilt laddad, men den eldiga responsen ger en bra inblick i hur starka känslor en så till synes harmlös video kan väcka.

När minoriteter förr i tiden fick spelrum i Disneys produktion kunde det ske i form av etniskt kodade djur, som i ”Djungelboken” (1967) och ”Aristocats” (1970). Kulturella stereotyper som åldrats mindre bra. Än viktigare då, kan tyckas, att bredda stallet med strålkastarljusförärade Disneyprinsessor. Vilket Disney också gjort med bland andra Jasmine i ”Aladdin” (1992), Pocahontas och Mulan i filmerna med samma namn, samt nyare tillskott som Tiana från ”Prinsessan och grodan” (2009) och titelfiguren i ”Vaiana” (2016).

Bild 1 av 3 Foto: Walt Disney Pictures Bild 2 av 3 ”Mulan” Foto: Disney/TT Bild 3 av 3 ”Prinsessan och grodan”. Foto: Disney/TT

Med uttrycket ”neo-Disneyism”, inspirerat av det neo-viktorianism – ett slags historieomskrivning genom nya skildringar av den viktorianska tiden – diskuterar litteraturvetarna Ayres och Maiers i boken hur det förflutna kan justeras på kreativa vis. I det kan man också skåda en viss sanering av den egna bolagsprofilen, då ju självaste Walt Disney med åren ska ha svängt kraftigt mot höger. Något som författarna ser som en del av en större kulturimperialistisk cementering av en konservativ, patriarkal och heterosexuell världsordning.

Vilket rimmar mindre väl med dagens representationsarbete. Numera har till exempel Disney försett vissa katalogtitlar på sin strömningstjänst med varningsflagg. Berörda filmer och serier, däribland ovan nämnda ”Djungelboken” och ”Aristocats”, inleds med en text om att programmet innehåller ”negativa skildringar och/eller oacceptabel behandling av människor och kulturer. Stereotyper som dessa var fel då, och de är fel nu. I stället för att ta bort innehållet vill vi medge att det har skadliga effekter, lära oss av det och inspirera till samtal så att vi skapar en mer inkluderande framtid tillsammans.”

Desto positivare skildringar har setts i Disneys nyproduktioner – i allt från afrofuturistiska ”Black Panther” (2018) och den muslimska titelhjältinnan i ”Ms. Marvel” (2022) till den colombianska sagobubblan i ”Encanto” (2021) och det kinesisk-kanadensiska fokuset i ”Röd” (2022).

Bild 1 av 2 ”Encanto” Foto: Disney/TT Bild 2 av 2 Letitia Wright i ”Black Panther” (2018). Foto: Moviestore/REX

Fast bevisligen nöjer sig Disney inte där. Med sitt nya innehåll – och framför allt: nytolkningar av gammalt innehåll – har studion i viss mån kunnat korrigera det förflutna. Som vi nu kan se när den berömda Disneyprinsessan Ariel får nytt liv.

Som antytt av ”neo” i begreppet neo-Disneyism kan detta verka som något nytt och typiskt för vår tid. Kanske beslut fattade av kommersiella intressen, om man ska vara cynisk. Fast konstnärligt, då? Där finns betydligt äldre exempel på Disneys sinne för det föränderliga, rotade i animationens ontologiska kärna. För vilka är egentligen de konstformsspecifika egenskaper som levandegörs i live-action-processen?

Några spännande tankefrön såddes av Sergej Eisenstein. ”Pansarkryssaren Potemkin”-regissören är mest känd som det intellektuella montagets främsta teoretiker och utövare, men han var också ett stort fan av Walt Disney. Ett intresse kom till uttryck i flera teoretiska texter, vilka finns samlade i boken ”Eisenstein on Disney” (1986). I dessa kan man bland annat läsa om hur Walt själv stod modell för tidiga Musse Pigg-filmer, ett arbetssätt som naturligt ledde till rotoscopetekniken i ”Snövit och de sju dvärgarna” (1937) där filmat skådespeleri används som underlag för att teckna realistiska rörelser.

Bild 1 av 2 Walt Disney Foto: Pressens bild Bild 2 av 2 Foto: Pressens Bild/TT

Mest imponerad var Eisenstein av Disneys allsmäktighet: magin i att bryta samhällsbojor med linjer, färger och fantasi. En lyrisk frigörelse från det amerikanska samhällets onda cirkel av bördor och orättvisor, menade Eisenstein. ”Detta rop på optimism kunde enbart tecknas”, skriver han och låter ”Alice i Underlandet” (1951) exemplifiera Disneys förmåga att överskrida fysiska lagar.

Töja ut, krympa, trotsa stabilitet. För dessa kroppar är ingen form omöjlig. ”Poesis princip är att förvandla”, skriver Eisenstein. Med det i åtanke kan rollsättningen av Ariel ses som ett kreativt val i Disneys anda, där racebending blir en nyckel till frihet. Sedan är Eisensteins tankar om fysisk flexibilitet givetvis extra tacksamma att applicera på historier om förvandling, som i fallen Ariel och Alice. Än mer krystat blir det kanske att kräva motsvarande metamorfoser från de mänskliga delarna av rollgalleriet i ”Lilo & Stitch”.

”Lilo & Stitch”. Foto: Disney/TT

Oavsett vilka figurer det gäller, eller hur man förhåller sig till racebending och whitewashing, kan man i de åsiktssplittrade kritikerlägren ana en beröringspunkt – den delade vurmen för det fotorealistiska idealet. Många önskar större likhet mellan original och remake. Det är som en omvändning av den traditionella relationen mellan konstverk och verklighet, fast där det nu i stället är motivet som förväntas stå modell för modellen.

Trots mina estetiska invändningar mot ”Den lilla sjöjungfrun” – och tro mig, de är många – erbjuder den nya versionen åtminstone nya bilder.

Fotografen Annie Leibovitz lekte runt på besläktat territorium med sin fotoserie ”Disney dream portrait series” (2007–2014) där kändisar poserande som Disneyfigurer. Visst förekom där en del typecasting, men vi fick också Queen Latifah som Ursula, Jessica Biel som Pocahontas (hur hade det tagits emot i dag?), Penélope Cruz som Belle och Marc Anthony som Aladdin.

Rätt oväntade val där det tänkts utanför lådan.

För det mest nedslående i mycket av kritiken mot rollsättningarna, från båda åsiktslägren, är att den så ofta tar sig så fyrkantiga proportioner. Intresset för film och form lyser med sin frånvaro. Trots mina estetiska invändningar mot ”Den lilla sjöjungfrun” – och tro mig, de är många – erbjuder den nya versionen åtminstone nya bilder.

Och med det ett smakprov av det som Eisenstein i en av sina texter kallade ”gulddrömmar”: en plats att fly till, där allt är annorlunda. En optimistisk dagdröm om en framtid som kan sätta färgsprakande fyr på publikens svartvita fantasi.

Nu behövs bara studior och filmskapare som är visionära nog att leda oss dit.

Mickey Rooney som Mr Yunioshi i ”Frukost på Tiffany's” (1961). Foto: Rights Managed

7 historiska exempel på kontroversiell rollsättning ”Broken blossoms” (1919): I D W Griffiths klassiska melodram gör Richard Barthelmess rollen som Lillian Gishs kinesiske kärleksintresse. ”Fiesta” (1947). Technicolor-musikaldrama med Esther Williams som mexikanska med matadordrömmar. ”Frukost på Tiffany's” (1961): Mickey Rooney tar till löständer och yellowface i rollen som huvudpersonens excentriska japanske hyresvärd. ”Othello” (1965): Laurence Olivier spelar Shakespeare i blackface. ”Brännpunkt Djakarta” (1982). Amerikanskan Linda Hunt belönades med en Oscar för sin birollsinsats som manlig kinesisk-australisk fotograf. ”Prince of Persia” (2010): Spelfilmatisering med Jake Gyllenhaal i titelrollen som persisk prins. ”Exodus: Gods and kings” (2014): Bibliskt epos med Christian Bale som Moses och Joel Edgerton som farao Ramses II. Visa mer Visa mindre

