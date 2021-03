Så blev en lågmäld kinesisk indieprinsessa Hollywoods hetaste regissör

Hon växte upp i Peking på 80-talet. Inga mobiler, inget internet, knappt vanliga telefoner, få höghus och väldigt lite trafik men mycket frihet och plats för barn att leka, drömma, klättra i träd.

– Jag kallar min uppväxt för ”oskuldens tid”, men allt det där är borta nu i Kina. Det var som att trycka på en knapp, säger Chloé Zhao på Zoom med en liten udd ironi i rösten.

Hon är i grön mjukiströja, ungefär samma avslappnade klädstil som när hon ödmjukt tackade för dubbla statyetter (bästa film, bästa regi) på Golden Globe-galan för några veckor sedan. En historisk vinst för en kvinnlig regissör i USA med rötterna i Asien, den första. Men en inte okomplicerad händelse för hennes gamla hemland Kina – vi återkommer till det.

Den unga Chloé Zhao, eller Zhào Tíng som hon hette då, var en rastlös själ. Oppositionslustan (och en välbetald far i det statliga näringslivet) gjorde att hon redan som 14-åring, lämnade hemlandet. Första stoppet var en internatskola i London och sedan mer studier i USA. Först statsvetenskap. Men politiken lockade inte, längtan efter att berätta historier tog över: ”Jag var egentligen inte bra på något konstnärligt som att måla eller göra musik. Det blev film för där kan man alltid kalla in experter på det man inte kan själv”, har hon sagt. Att få Spike Lee, ”galen men alltid brutalt uppriktig”, som filmlärare i New York avgjorde saken.

De nostalgiska minnena av den tekniklösa barndomen i Kina har hon burit med sig in i livet som filmskapare. Djupgående erfarenheter som format henne och gjort att hon hela tiden har sökt sig till ett utanförskaps-USA.

Chloé Zhaos första två långfilmer utspelar sig i ett svindlande vackert men utfattigt och socialt utsatt South Dakota. Den starka och vackra debuten ”Songs my brothers taught me” (2015) är ett familjedrama som utspelar sig bland den amerikanska ursprungsbefolkningen från Lakotanationen i reservatet Pine Ridge. Den lyriska uppföljaren ”The rider” kretsar kring en rodeoryttare i närliggande trakter – också med Lakota-ursprung – som motvilligt tvingas byta liv efter en allvarlig hjärnskada.

Bild 1 av 2 Jashuan St John och John Reddy i ”The songs my brothers taught me”. Foto: Courtesy Everett Collection Bild 2 av 2 Brady Jandreau i ”The rider”. Foto: Caviar/Highwayman Films/Kobal/REX Bildspel

Två tystlåtna men känslostarka dramer burna av icke-professionella skådespelare från trakten. Ingen jättepublik kan man lugnt säga, men filmer som i alla fall tog festivalvärlden med storm. Tredje filmen ”Nomadland” delar dna med hennes tidigare verk. En känd, älskad och Oscarsbelönad stjärna, Frances McDormand, i huvudrollen för första gången, men ändå: lågbudget, socialrealism, fokus på social utsatthet, prekariat, mycket tystnad, naturlyrik, amatörer.

Frances McDormand har fått sin sjätte Oscarsnominering för rollen i ”Nomadland”. Foto: Entertainment Pictures/Alamy Stock Photo

Men plötsligt slog det till. Chloé Zhao blev årets hetaste regissör mitt under pandemin, har vunnit de flesta stora priserna hittills och är en urstark Oscarsfavorit. Förra årets succéregissör Bong Joon-ho (”Parasit”) har utsett henne till en av världens mest spännande regissörer. Hon har dessutom redan hunnit regissera superhjältefilmen ”Eternals” som är en provkarta på representation med allt från homosexuella till döva superhjältar. Vad var det som hände?

– Jag har alltid känt mig dragen till outsiders, till periferin, förmodligen för att jag är det själv på många sätt. Det är min grej som historieberättare. Det var så jag hamnade i South Dakota från början, och det var så jag hittade till ”Nomadland”, berättar Chloé Zhao lågmält med en mjuk brytning som anar hennes ursprung men också med spår av vårdad brittisk engelska.

Egentligen skrev hon på ett manus om unga människor på drift i USA, delvis inspirerad av sitt eget kringflackande liv. Det gick så där. När hon blev erbjuden att titta på journalisten Jessica Bruders reportagebok ”Nomadland: Surviving America in the twenty-first century” från 2017 som en möjlig filmidé, blev det en lättnad. Bruder följde under flera år kringflackande pensionärer som påverkats starkt av den ekonomiska krisen 2008 och som inte har mycket att leva på.

Frances McDormand i ”Nomadland”. Foto: Lifestyle pictures/Alamy Stock Photo

De har lämnat sina dyra hem, bor i sina ofta hembyggda små husbilar och söker tillfälliga påhugg. En tillvaro som blandar nöd och frihetslängtan, men som är så långt ifrån den tidigare så populära hashtaggen #vanlife som man kan komma, med dockskåpsliv i bohemmysiga folkabussar där tjusiga influerarkvinnor yogaposerar i solnedgången på taket.

– När jag läste boken kände jag: ”yes!” – det är ju den här generationen, delvis babyboomers, som jag skulle berätta om. Det kändes mycket mer här och nu, och så relativt lite skildrat. Bruders bok fångar en avgörande period i vår samtid otroligt starkt, samtidigt som det fanns så många individuella och spännande människoöden att följa, säger Zhao.

Att Frances McDormand var kopplad till projektet och var intresserad av mig, efter att ha sett mina mina filmer var en dröm, och hjälpte mig att skriva manus.

Hon berättar hur glad hon blev över att så många av Bruders färgstarka intervjupersoner gick med på att spela sig själva i filmen, andra personer knöts till projektet under resans gång. Zhaos vana trogen är väldigt få professionella aktörer, det är egentligen bara McDormand och David Strathairn som var rutinerade.

Frances McDormand och David Strathairn i ”Nomadland” Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

– Det var verkligen en fråga om ett livsviktigt samarbete här. Hur sjutton skulle jag kunna veta hur det kändes att vara en 75-åring som bor i sin bil och behöver varenda dollar han eller hon kan skrapa ihop?

– Boken var som att komma till en stor buffé där jag kunde välja och vraka mellan olika rätter och där jag blev fri att skapa en fiktiv karaktär som kunde binda ihop berättelsen. Det jag lärt mig av mina tidigare erfarenheter är att det är viktigt att ha en person som både fungerar som ett ankare, som publiken kan haka fast vid och som någon som driver historien framåt. Att Frances McDormand var kopplad till projektet och var intresserad av mig, efter att ha sett mina mina filmer var en dröm.

Vi behöver både verklighet och poesi i våra liv.

På frågan om hur hon balanserar mellan det dokumentära och det fiktiva svarar Zhao:

– Vi behöver både verklighet och poesi i våra liv. Ibland kan fakta berätta sanningen, ibland är poesin bättre. Nästan alla dokumentärer som jag älskar kombinerar fakta och poesi, det är nästan alltid nödvändigt för att man ska nå fram till en känslomässig kärna.

Frances McDormands rollfigur Fern, en änka som lämnar arbetslösheten i den döende industristaden Empire i Nevada och ger sig ut på vägarna, fanns dock inte med i boken. Men även om Fern är en fiktiv karaktär i en dokumentär kontext finns det en stark verklighetsförankring när duon byggde upp McDormands rollfigur tillsammans.

– Vi lekte mycket fantasilekar som bygger på tankar som Frances själv faktiskt har haft om att skippa Hollywood, lämna allt och dra ut på vägarna med en flaska whisky i handskfacket, ha ha. Vi körde en sådan här ”tänk om...”-lek. Tänk om Frances McDormand, liksom Fern, hade träffat en Beau istället för en Joel och flyttat till Empire istället för att bli skådespelare, säger Zhao om Frances McDormand som i verkligheten är gift med filmregissören Joel Coen – ena halvan av brödraduon som gav henne sin första Oscar som höggravid mordutredare i ”Fargo” (1996).

Frances McDormand i ”Nomadland”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

Chloé Zhao hade tankar på att ta det ännu längre genom att låta Joel Coen förekomma i filmer på bilder som skulle föreställa Ferns döde make. Men där drog McDormand gränsen. Däremot spelar McDormands bästa barndomsväninna Ferns syster i filmen.

– Mycket av Ferns rollfigur kommer inifrån Frances själv, allt från hur hon valde namnet på karaktären till hur hon bidrog till att skapa Ferns stil och uttryck men också hennes ensamhet och sökande. En nyckel för mig är hur Frances gestaltar Ferns sökande efter sig själv.

Efter pandemiåret känns idén om sjuttioplussare utan fasta hem skrämmande. Filmen spelades in innan viruset slog till i USA. Men hur är det för dem nu, frågar jag.

– De har som alla haft det jobbigt med pandemin, men på vissa sätt mindre än andra på grund av livsstilen. De håller sig för sig själva, är mycket ute. Men visst har jag varit orolig. De äldre är rätt lätta att nå, de svarar i alla fall i telefon och på meddelanden. Det är svårare med de yngre, de tycker att jag är som en jobbig morsa.

Chloé Zhao berättar också att hon lyckats hålla kontakt med många av personerna från filmen sedan de skildes åt, via en hemlig grupp på sociala medier. Sista gången som hela teamet möttes var vid en drive in-visning av filmen på Telluride filmfestival i höstas.

”Nomadland” är som titeln antyder en film som utspelar sig på vägarna i USA, i det gamla västernlandskapet, från Nevada till Arizona och North Dakota. Platser där Fern parkerar sitt rullande hem, platser där hon jobbar med att packa Amazon-paket, plocka betor eller serva turister i en nationalpark. Kritiken mot ett bristande välfärdssystem i USA vilar under ytan hela tiden.

Chloé Zhao. Foto: Pat Martin

Chloé Zhao pratar dock inte partipolitik eller Donald Trumps gräsrötter, hon väljer snarare en existentiell infallsvinkel.

– Jag har själv tillbringat mycket tid på vägarna som indiefilmare med låga budgetar och bott i min bil, min kära Subaru. Jag kan känna igen mig i den där längtan efter frigörelse från ekorrhjulet, som också finns i ”Nomadland”. Att frigöra sig från behovet av att ständigt skaffa nya saker, konsumera för att inte ekonomin ska kollapsa. Det gör oss inte lyckliga i längden. Det är en sak jag känt länge och på det sättet kom den här filmen väldigt lägligt för mig. Särskilt efter att ha suttit kedjad framför en datorskärm i nästan ett år, säger hon suckar djupt.

– Jag har hört folk säga att de upplever något trösterikt i ”Nomadland” och Ferns resa just nu. Det gör mig extra glad att den uppenbarligen slår an en ton.

Chloé Zhao berättar att hon känner ett ökat behov av minimalism även i det filmiska arbetet. Hon och fotografen Joshua James Richards, som filmat hennes tre senaste långfilmer och som också är hennes livskamrat, utformade sitt eget privata lilla Dogma-manifest inför filminspelningen.

– Vi bestämde oss för att bara använda tre olika linser och bara filma under vissa tider på dagen för att maximera upplevelsen av naturen. Klipplandskapen till exempel, ser helt olika ut under olika ljusförhållanden... sådana saker blev väldigt viktiga.

Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

En annan nödvändig regel för Chloé Zhao är att alltid titta på Wong Kar-wais bitterljuvt homoerotiska kärleksdrama ”Happy together” – om två unga män från Hongkong på drift i Buenos Aires – inför varje filminspelning, liksom att visa den för teamet.

– ”Happy together” är ju ingen roadmovie direkt men jag tycker att den innehåller grundläggande element om att att känna sig främmande i en kultur. En annan film som inspirerat mig är Agnès Vardas ikoniska åttiotalsfilm ”Vagabond” om en ung kvinna på luffen i ett vinterkallt södra Frankrike.

Hon säger att hennes egen resa som regissör handlar om att tvinga sig besöka främmande platser och att upptäcka nya sidor hos sig själv. Den största skräcken är att bli för bekväm.

Hon skrattar åt frågan om det är därför hon plötsligt kastade sig från nedtonade, socialrealistiska indiefilmer till den stjärnspäckade superhjältefilm ”Eternals”, om odödliga aliens som är en del av Marvels ständigt expanderande universum.

– Det handlar faktiskt delvis också om min barndom. Som liten älskade jag verkligen japansk manga och drömde om att bli mangatecknare, även om jag var för dålig på att rita. Och jag har alltid älskat Marvelvärlden. Men det handlar också om mycket jag tycker om att bygga världar. Jag har utforskat de intima, realistiska världarna – nu är det spännande att pröva ett mer fantasifullt, allegoriskt berättande. Egentligen var det mycket mer främmande och svårt att ge sig i kast med rodeovärlden som jag gjorde med ”The Rider”.

När en kollega under intervjun refererar till hennes som ”Asian-American” och snabbt sedan ändrar till ”en kinesiskfödd” regissör så rättar hon blixtsnabbt.

– Nej, nej, jag är en kinesisk regissör. Punkt, säger hon med adress till hemlandet Kina som reagerat snurrigt nationalistiskt på hennes plötsliga framgångar.

Efter Golden Globe-vinsterna var stämningen god och medierna hyllade henne. Men snart blev det en total backlash. Någon grävde fram gamla intervjuer i en australisk nättidskrift där Chloé Zhao förklarade att ”USA är mitt land”. Det visade sig var ett fel, det skulle ha varit ett ”inte” före ”mitt land”. Sajten rättade men skadan var redan skedd.

Än värre var att Zhao en gång i Filmmaker Magazine refererade till sin tidiga tonårstid och ”att befinna sig på en plats där det är lögner överallt”. Det blev uppenbarligen för tufft för den auktoritära regimen och ledde till att referenser till ”Nomadland” spöklikt bara försvann från internet i Kina. Chanserna för Zhaos landsmän att se både ”Nomadland” och kommande storfilmen ”Eternals” ser inte riktigt lovande ut.Med tanke på hur stor den kinesiska filmmarknaden är, är det en betydande motgång. Men också en händelse som säger en hel del om hur stort inflytande världens största diktatur har över Hollywood.

Slagläge för ”Nomadland” inför Oscarsgalan

Chloé Zhao Foto: Pat Martin