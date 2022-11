Så blev en sagostund en politisk stridsfråga

När jag var liten låg Kalmar stadsbibliotek i ett rött tegelhus. Jag minns sackosäckar, serietidningar och en sagostund med Anki och Pytte. 25 år senare har biblioteket tagit över det gamla postkontoret. Byggnaden, med utsikt över Systraströmmen, högt i tak och ett stort vitt lektält i mitten, slog upp portarna 2020.

Under hösten har stadsbiblioteket hamnat i centrum för en intensiv kulturdebatt, om både bibliotekens utbud och armlängds avstånd mellan politik och kultur.

Allt började – och slutar – med en sagostund. I somras blev Kalmar stadsbibliotek nämligen hbtqi-certifierat. Som en del i det arbetet bokade man evenemanget ”Drag story hour”, en sagostund där dragshowartisterna Lady Busty och Miss Shameless läser normkreativa böcker för barn.

Det fick den lokala sverigedemokraten Jonathan Sager att reagera.

”Sverigedemokraterna ser motbjudande på detta event och anser att det inte är något annat än indoktrinering och sexualisering av barn som är känsliga och lättpåverkade”, skrev han inför ett sammanträde, och frågade kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) om hon tänkte stoppa evenemanget.

Hon svarade nej, och snart hade debatten i kommunfullmäktige fått spridning långt utanför kommungränsen.

Kalmars bibliotek blev hbtqi-certifierat i somras. Foto: Suvad Mrkonjic

Under veckorna som gått sedan dess har stadsbiblioteket blivit nerringt. Bibliotekschefen Caroline Arvill berättar att ”aggressiva kommentarer” flödat in via alla kanaler, att folk har ringt hennes privata telefon och att hon polisanmält ett brev med obehagligt innehåll.

– Man tror att alla vet vad ett bibliotek gör och står för men så är det uppenbarligen inte, säger hon. Det är tankeväckande att det finns folk som på riktigt tror att vi på ett svenskt bibliotek skulle ägna oss åt något annat än en sagostund när vi läser sagor för barn. Det kommer så absurda anklagelser, om alltifrån pedofili till sexuella aktiviteter, att man blir mörkrädd.

Första gången vi pratar är det fortfarande ett par dagar kvar tills evenemanget ska äga rum, den 26 november. Trots att reaktionerna varit många och i vissa fall hårda bedömer Caroline Arvill säkerhetsläget som under kontroll. Åtgärder har vidtagits. Sagostunderna är fullbokade. Hon ser fram emot lördag.

Jonathan Sager (SD), ledamot i kommunfullmäktige i Kalmar, vill att kommunen förbjuder evenemang som ”Drag story hour”. Foto: Matilda Källén

I en vindlande våning i ett 1700-talshus i centrum har kaféet Kullzénska huserat så länge jag kan minnas. På gymnasiet var det här vi dödade tid under håltimmarna, drack obegränsat med påtår, skvallrade.

Jonathan Sager vinkar när han kommer upp för den knaggliga trappan. Den 20-åriga sverigedemokraten har en kort men händelserik politisk karriär bakom sig. Förutom att han är ny ledamot i kommunfullmäktige och aktiv i Ungsvenskarna har han de senaste veckorna blivit ett namn även utanför lokalpolitiken. I intervjuer och debatter har han upprepat samma budskap: Sagostunden är olämplig och borde ställas in.

– Jag vill inte bara att den ska ställas in, säger han när vi träffas, en vecka före evenemanget. Utanför kaféets buckliga fönster faller årets första snö.

– Jag vill också att liknande evenemang ska ställas in i Kalmar. Det här är ett event där man pratar om sexuella identiteter och normkritik med barn som inte har något med det att göra. De läser böcker som ”Jag är Linus, en pojke med snippa”. Empiriska studier visar att små barn inte förstår saker som könsidentitet och då är det olämpligt att prata med dem om det. Faran är att man förvirrar barnen, fortsätter Jonathan Sager, som också uppger att han har besökt ”Drag story hour” i Malmö.

”Jag är Linus, en pojke med snippa” finns inte med i listorna över böcker som ”Drag story hour” brukar läsa och som kommunen och biblioteket tagit del av på förhand. Men Jonathan Sager vänder sig inte bara mot böckerna utan också mot artisternas namn och bakgrund.

Under sagostunden i Kalmar läste dragshowartisterna bland annat böckerna ”UppfinnarJohanna” och ”Konrads klänning”. Duon läser ofta böcker från förlaget Olika, som har en uttalad ambition att utmana stereotyper och normer. Foto: Suvad Mrkonjic

– Det här är två dragqueens som gjort reklam för erotiska ritböcker där en naken vuxen man slickar på en docka, säger han. Gör någon reklam för något som sexualiserar barn ska de inte tillåtas vara nära barn.

Boken som Jonathan Sager syftar på är en erotisk ritbok för vuxna av illustratören Magnus Fredriksen, som Lady Busty tipsade om på Vertigo förlags Instagram 2020. Bilden i fråga finns inte med i just den boken utan i en annan ritbok för vuxna av samma författare.

Bilden har likväl fått stor spridning på nätet, där diskussionerna om sagostunderna stundvis har gränsat till hot. När ”Drag story hour” skulle anordnas i Olofström i Blekinge i slutet av oktober beslutade man sig för att ställa in av säkerhetsskäl och i stället anordna ett digitalt evenemang. Kort därefter riktades dödshot mot en anställd på stadsbiblioteket i Malmö. Och i Kalmar är bibliotekspersonalen nerringd.

Jonathan Sager fördömer den typen av beteende. Samtidigt menar han att stadsbiblioteket borde ha tagit till sig av den legitima kritiken.

Hans ställningstagande har också fått medhåll. Inte bara på sociala medier utan också av bland andra partikamraten Björn Söder – även om SD centralt inte tagit ställning. Andra politiker har markerat mot hans inspel. Dit hör kulturminister Parisa Liljestrand (M). ”Jag tycker inte att politiker vare sig på nationell eller lokal nivå ska styra över innehållet i kulturutbudet, exempelvis sagostunder”, säger hon i en kommentar till TT.

Men Jonathan Sager menar att principen om armlängds avstånd inte gäller när det handlar om barns säkerhet.

– Armlängds avstånd från kulturen försvinner när man inte längre har armlängds avstånd från barn. Det är inte rimligt att detaljstyra vilka böcker eller sektioner biblioteket ska ha, men det här gäller ett större skattefinansierat event för barn. Att låta en extrem wokekultur gå före barns säkerhet och god uppfostran är absurt.

På Kalmar stadsbibliotek anordnade Lady Busty och Miss Shameless från ”Drag story hour Sweden” två sagostunder efter varandra, en för barn i åldrarna 2–4 och en för barn i åldrarna 4–7. Foto: Peter Frennesson/Sydsvenskan/TT

Lady Busty och Miss Shameless beskriver själva sina sagostunder som en stund då de pratar om ”kärlek, vänskap, acceptans och att tro på sig själv, att familjer ser olika ut”. De menar att SD sprider desinformation från nättroll.

”Detta är väldigt allvarligt då man hotar vårt demokratiska rum där alla är välkomna... Att vara källkritisk i dag innan man sprider information är viktigt, speciellt för politiker”, skriver duon i en kommentar till DN.

I Kalmar styrs kommunen av S, V och C. Maia Dahlberg, socialdemokrat och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, sjunker ner i en snurrstol. Hon säger att Jonathan Sager förstås får ha vilka åsikter han vill.

– Om han tycker att det här är motbjudande så får det stå för honom, vi lever i en demokrati. Men han ligger på gränsen när han beskriver ”Drag story hour” med lögner. Man verkar också ha svårt att förstå att man i vissa sammanhang kan vända sig till en vuxen publik och ändå stå på ett helt annat ben när man läser sagor för barn.

”Det är ju grunden i kommunal demokrati att politikerna inte ska gå in och bestämma vilka program biblioteket lägger”, säger Maia Dahlberg (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande i Kalmar kommun. Foto: Privat

Maia Dahlberg menar att sagostunden går i linje med den överenskomna lokala biblioteksplanen, där det står att biblioteket ska jobba med mångfaldsfrågor.

– Här finns dessutom ganska breda majoriteter kring att vi ska jobba med hbtqi-frågor, det finns det också mål kring. Enda gången jag som politiker skulle kunna stoppa ett evenemang är om det går emot målen, säger hon och fortsätter:

– Vill man stoppa sådant här får man väl skriva en motion om att biblioteksplanen ska ändras. Det här sättet är inte rätt, det visar på okunskap och en nonchalans mot vår demokrati. Det är ju grunden i kommunal demokrati att politikerna inte ska gå in och bestämma vilka program biblioteket lägger, där finns utbildad personal som vet vad de gör.

Kritik mot svenska sagostunder med dragshowartister är inte helt nytt – 2020 hotades två föreställningar med ”Bland drakar och dragqueens” av NMR – men Maia Dahlberg är inte förvånad över att debatten blossat upp igen just nu.

– Att ge sig på hbtqi-personer följer en mall som man kan känna igen från andra länder. Vi är många som inte håller med SD, men det finns ändå anledning att känna oro för det som händer.

När den omtalade lördagen väl kommer har snön smält bort. Föräldrar med barn strömmar in genom stadsbibliotekets entré för att komma i tid till sagostunderna, först en för barn mellan 2–4 år och sedan en för barn mellan 4–7 år. De får höra böcker som ”Konrads klänning” och ”UppfinnarJohanna”. En civil säkerhetsvakt är på plats och media får inte komma in i sagorummet, bibliotekschefen Caroline Arvill menar att det blir bäst så, under sagostunderna ska fokus ligga på barnen.

Efter att den sista boken lästs konstaterar hon att evenemanget blev lyckat.

– De som hade varit på sagostunden verkade väldigt nöjda och det var målet med hela, säger hon.

”Vi behöver ha en utvärdering så att vi är bättre rustade i det här hårdare klimatet”, säger Caroline Arvill, bibliotekschef i Kalmar. Foto: Caroline Arvill

Även Jonathan Sager var på plats. Efter evenemanget säger han till Barometern att han fortfarande anser att det är olämpligt. Före evenemanget uppgav han att han tänkte väcka misstroendeförklaring mot Maia Dahlberg om det blev av:

– Efter hennes fundamentala misslyckande med att skydda våra barn vill vi att alla i nämnden ska ta ställning till om man har förtroende för henne eller inte. Sedan får vi arbeta framåt, för att se till att sådana här evenemang inte händer igen. Det handlar om att få till en bra skrivelse och lägga fram förslag. Utgångspunkten är att KD, M och L stödjer oss i det och det utgår jag ifrån.

När jag kontaktar de övriga partierna i Kalmar kommun framträder en annan bild. Ingen av de lokala företrädarna håller med om att politiken ska arbeta för att hindra evenemang som ”Drag story hour” från att anordnas på kommunens bibliotek (se partiernas svar i sin helhet nedan).

Maia Dahlberg avfärdar å sin sida Jonathan Sagers hot om misstroendeförklaring som ”löjligt”.

– Så går det inte riktigt till i en kommun.

Är det inte positivt att bibliotekets uppdrag och utbud diskuteras?

– Bra debatter om vad samhället ska göra och stå för är förstås bra, men här har det inte blivit bra. Pressen som tjänstepersoner har utsatts för är inte okej, säger Maia Dahlberg.

Det är lördagskväll och Caroline Arvill är på väg hemåt. Hon ser inga hinder för biblioteket att boka ”Drag story hour” igen.

– Men vi behöver ha en utvärdering så att vi är bättre rustade i det här hårdare klimatet. Vi var inte beredda på floden med hat.

Fakta. Detta har hänt 17 oktober: Jonathan Sager (SD) kritiserar sagostunden ”Drag story hour” som ska anordnas på Kalmar stadsbibliotek den 26 november. När han i kommunfullmäktige frågar Maia Dahlberg (S), ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd, om hon planerar att stoppa eventet svarar hon att hon inte har några sådana planer. Debatten får uppmärksamhet i både lokala, riktäckande och, framför allt, sociala medier. 22 oktober: En planerad sagostund med ”Drag story hour” på biblioteket i Olofström i Blekinge ställs in efter hot. I stället anordnas evenemanget digitalt. 29 oktober: En sagostund med ”Drag story hour” på stadsbiblioteket i Malmö övervakas av väktare som en säkerhetsåtgärd efter händelserna i Olofström. 9 november: SD Kalmar meddelar på Facebook att de kommer att väcka misstroendeförklaring mot Maia Dahlberg om sagostunden blir av. 16 november: SVT rapporterar att en anställd på stadsbiblioteket i Malmö fått dödshot på grund av sagostunderna. 26 november: ”Drag story hour” anordnar två sagostunder på stadsbiblioteket i Kalmar. Visa mer

Fakta. ”Drag story hour” ”Drag story hour”, tidigare ”Drag queen story hour”, är ett koncept där dragshowartister läser sagor för barn på bibliotek. Det startades av författaren Michelle Tea i San Francisco 2015. I Sverige har Lady Busty och Miss Shameless hållit i ”Drag story hour” i fem år. Sagostunderna startade i Malmö och har anordnats på bibliotek i flera svenska kommuner. 2022 tilldelades duon Malmö I love you-priset. Enligt information från Malmö bibliotek är syftet med sagostunderna att ge barn ”glamorösa, positiva och normkreativa förebilder”. Sagorna som läses ska finnas i bibliotekens ordinarie sortiment och rikta sig till de aktuella åldrarna (2–4 år eller 4–7 år). Exempel på böcker som brukar läsas är ”Var är pappas skor?”, ”Konrads klänning”, ”Varför är mamman arg?” och böckerna om UppfinnarJohanna. Visa mer

Fakta. Så tycker övriga partier i Kalmar Vad anser ni om ”Drag story hour”? Ska stadsbiblioteket anordna detta, och liknande, evenemang? Christopher Dywik (KD):

”KD har länge kämpat för att våra bibliotek – och andra kulturinstitutioner – både ska vara fria ifrån ideologisk, politisk eller religiös censur eller tendenser till att reducera sig själv till att bli ett redskap för maktens politiska propaganda. Det är en ständig avvägning för verksamheten, men vi förutsätter och litar på att personalen agerar professionellt och inte låter egna politiska agendor överskugga verksamhetens kvalitet och lämplighet för den aktuella åldersgruppen.” Johan Krantz (M):

”Vår utgångspunkt är dels att politiken inte ska detaljstyra kulturutbudet och så länge det är frivilligt att besöka så ska inte politiken gå in och förbjuda den här typen av evenemang. Det hade varit en helt annan sak om det varit ett obligatoriskt moment under skoltid till exempel, då presenteras en rad pedagogiska och moraliska utmaningar man kan resonera kring. Sen kan man förstås ha synpunkter på att skattemedel används till omdiskuterade evenemang, men när det kommer till kulturen så är ju sällan allt för alla, så är verkligheten.” Lotta Wahlmino (L): ”Kultur ska vara fri och vår uppgift som politiker är inte att detaljstyra den. Vi har gett biblioteket ansvaret, förtroendet och resurserna och litar på deras kompetens på området. Jag har stort förtroende för vår bibliotekspersonal och litar på att de fattar kloka beslut kring vilken verksamhet de vill erbjuda våra kommuninvånare. Som Liberal står jag för allas rätt att få bli sitt bästa jag, att olikheter berikar och att vi behöver öka kunskapen kring många saker i samhället, även hbtqi-frågor.” Erik Ciardi (C): ”Politiken ska hålla sig på armlängds avstånd från kulturen och vi har fullt förtroende för kulturförvaltningen. Om politiken börjar detaljstyra kulturevenemang så befinner vi oss på ett sluttande plan. Det är inget som något demokratiskt parti bör eftersträva. Centerpartiet tycker att 'Drag queen story hour' är en av flera delar i ett rikt kulturliv. Hbtqi-perspektiv har länge saknats i det offentliga rummet och vi tycker att det är bra att fler evenemang av den här typen kommer till Kalmar. Det ska finnas något för alla i Kalmar kommun och vill man inte ta del av evenemanget så behöver man inte gå dit.” Annika Carlsson Wistedt (MP): ”Diskussionen om att 'Drag story hour' skulle vara stötande och olämplig är klåfingrig och transfobisk. Människor får klä sig som de vill, och det är bara bra att barn lär sig det. Biblioteket har i uppdrag att anordna ett brett utbud av kulturaktiviteter och ska inte behöva bli överprövade av politiker när dom gör just det. De som väljer att gå på sagostunden ska förstås få göra det utan att politiker lägger sig i det. Den som inte vill gå är fri att låta bli.” Liselotte Ross (V): ”Självklart ska biblioteket anordna 'Drag queen story hour' och andra liknande evenemang. Det är helt i linje med kommunens hbtqi-plan som är antagen i fullmäktige och som just nu är under revidering. Som hbtqi-ansvarigt kommunalråd ser jag mycket allvarligt på att SD är inne och petar i de frågor som ska hanteras av tjänstepersoner. Som majoritetsparti delar vi tillsammans med C den uppfattning som S via ordförande i kultur- och fritidsnämnden framförde i KF som svar på ”enkel fråga” från SD. Det är nu kanske viktigare än någonsin att vi står upp mot de starka krafter som vill ha ett annat samhälle. Att vi tillsammans fortsätter att arbeta för ett öppet, inkluderande, jämställt samhälle.” Visa mer

