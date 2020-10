Så blev ”Gudfadern” ett erbjudande vi inte kunde motstå

I veckan kallade president Trump sin corona-consiglieri för ”idiot”. Den tålmodige smittskyddsexperten doktor Fauci svarade sin boss med ett citat från ”Gudfadern”: ”Det är inget personligt, bara affärer.”

Ett halvt sekel efter att Francis Ford Coppolas biovältare drabbade världen har ”Gudfadern” fortfarande en alldeles särskild plats i vårt kollektiva medvetande. Det handlar inte bara om att rabbla odödliga repliker om att sova med fiskar och erbjudanden man inte kan motstå. Det är som om den lika brutala som intima sagan om maffiafamiljen Corleone för alltid etsat sig fast i vår kollektiva hjärnbark.

Coppola första möte med ”Gudfadern” ägde rum en söndag våren 1969 i San Francisco. Den då 31-åriga regissören satt och bläddrade igenom New York Times när han plötsligt fastnade för en annons som visade en svart bok med en marionetthand och texten ”'Gudfadern' av Mario Puzo”. Coppola blev fascinerad: ”Jag trodde att Puzo var en italiensk intellektuell och boken en avhandling om makt och Machiavelli, en avantgarde-roman av någon Robbe-Grillet-liknande europeisk författare, sånt jag älskar.”

Samma eftermiddag fick han oväntat besök av producenterna Al Ruddy och Gray Fredricksen som råkade befinna sig på en inspelning i San Francisco. Mitt under visiten ringde Marlon Brando för att tala om att han ville tacka nej till att spela huvudrollen i Coppolas ”Avlyssningen”. Som en ödets ironi skulle de alla fyra snart jobba tillsammans med ”Gudfadern” och förändra filmhistorien.

Coppola berättar om dessa märkliga sammanträffanden i ”The Godfather notebook” (2016), en innehållsrik coffeetable-bok som ger en unik inblick i filmens innersta skapelseprocess. När man ser Coppolas minutiösa anteckningar efter att ha dissekerat Mario Puzos bok, bit för bit, får man en förklaring till varför filmatiseringen blev ett mästerverk. Av bara farten skulle den rädda Hollywood ur den djupa ekonomiska och kreativa svackan och bana väg för New Hollywood Cinema, 70-talets mer auteurdrivna filmer med efterföljare som ”Chinatown”, ”Taxi driver” och ”The deer hunter”.

Ändå höll hela projektet på att kollapsa före inspelningen. Eller som regissören Barry Levinson sammanfattar det: ”Ur en galen produktion och mot alla odds, så uppstod en klassisk film.” Inom kort drar han i gång inspelningen av metafilmen ”Francis and the Godfather” som framför allt kretsar kring konflikten mellan den då 31-åriga Francis Ford Coppola (Oscar Isaac) och filmens exekutiva producent Robert Evans (Jake Gyllenhaal), som var en av Hollywoods största excentriker.

Robert Evans var en B-skådespelare som hade halkat in i Hollywood på grund av sin skyhöga hunkfaktor. I mitten av 1960-talet anställdes han hastigt och lustigt som producent på Paramount som hade köpts upp av oljebolaget Gulf & Western. Detta blev början på en av Hollywoods mest mytomspunna och färgstarka karriärer som Evans berättar om i sin sanslöst underhållande självbiografi ”The kid stays in the picture”. Förutom de två första ”Gudfadern”-filmerna skulle Evans också komma att producera klassiker som ”Chinatown” och ”Maratonmannen”.

Robert Evans med Faye Dunaway under premiären för ”Chinatown” 1974. Foto: The Print Collector / Alamy Stock Photo

På tröskeln till 1970-talet var Paramount illa ute precis som resten av Hollywood. Televisionen och den nya tidsandan hade försatt den gamla filmindustrin i djup kris. Varken det gamla studiosystemet eller dess beprövade framgångsrecept fungerade längre. Paramount hade just floppat med bland annat gangsterdramat ”The brotherhood” med Kirk Douglas och var på desperat jakt efter en publiksuccé. Påpassligt nog hade bolaget köpt option på rättigheterna till ”Gudfadern” redan 1967 när Mario Puzo endast hade skrivit 60 sidor. Tanken var att Paramount skulle tjäna snabba cash genom att skjuta en gangsterfilm från höften. I slutändan fick de rättigheterna i en budgivningsfajt med Burt Lancaster som suktade efter att spela Vito Corleone.

Evans ville att filmen skulle regisseras av en italiensk-amerikansk regissör, men hade tvingats bita i det sura äpplet. Hans förstahandsfavorit, spagettivästernkungen Sergio Leone, hade redan börjat planera för sin egen gangsterfilm; ”Once upon a time in America”. Evans hade även fått nobben av ytterligare ett dussin högprofilerade regissörer, däribland Elia Kazan, Peter Bogdanovich, Arthur Penn, Peter Yates, Richard Brooks, Costa-Gavras, Otto Preminger och Fred Zinnemann.

Till slut kontaktade han Coppola, bara några veckor efter den söndagen då regissören såg annonsen i New York Times. Vid denna tidpunkt hade Coppola flyttat till San Francisco och grundat American Zoetrope tillsammans med George Lucas. Coppolas amerikanska dröm handlade om att bli oberoende regissör som ägnade sig åt små, personliga konstfilmer. Han öppnade ändå Puzos kiosklitterära bladvändare med stor entusiasm, men orkade knappt läsa färdigt. Han tyckte att boken var ”slipprig och kommersiell”. Ändå var det ett erbjudande han inte kunde tacka nej till. Som småbarnspappa med studieskulder och ett konkursfärdigt bolag var han i desperat behov av pengar. Han pressades också av kompanjonen Lucas som kallt konstaterade: ”Tiden hade kommit för oss att stiga ner i livbåtarna.”

Vid en noggrann omläsning upptäckte Coppola plötsligt nya saker i Puzos verklighetsbaserade gangstersaga: ”Boken förbleknade och fram trädde en metafor för amerikansk kapitalism i form av en berättelse om en kung och tre söner.” Coppola var beredd att göra filmen med låg budget och till en relativt låg lön. Den 28 september 1970 undertecknade Coppola ett kontrakt som förutom 125 000 dollar (knappt 8 miljoner i dagens penningvärde) skulle ge honom sex procent av filmens intäkter.

Sedan började konflikterna. Det började med en kamp om var och när filmen skulle utspela sig. För att modernisera manuset och sänka inspelningskostnaderna hade Robert Evans flyttat handlingen till 1970-talets Kansas City ”med hippies och andra element”, som Coppola noterade. Regissören insisterade på att ”Gudfadern” skulle spelas in på plats i New York och följa bokens tidsperiod från 1945 till 1955.

Ur askan i elden. En ännu större strid tornade upp sig kring rollbesättningen. I dag är Brando för evigt förknippad med Vito Corleone. Men från början tryckte Paramount på för att den brittiska Shakespearekungen Laurence Olivier skulle spela den ikoniska rollfiguren. Coppola litade helt på författarens instinkt, i ett brev till Brando hade Mario Puzo skrivit att han var den enda skådespelare som kunde spela Gudfadern. Bolagsbossarna såg Brando som en bångstyrig föredetting. ”Som boss kan jag säga dig att Marlon aldrig kommer att vara i en Paramountfilm!” röt vd:n Charles Bluhdorn som en gång hade det tvivelaktiga omdömet att föreslå att de borde göra en film med Dustin Hoffman ”där Sitting Bull träffar Hitler”.

När Coppola vägrade vika ner sig svarade Paramount med tre benhårda krav: Brando skulle provfilma för rollen, arbeta gratis och tvingas betala en miljon dollar i vite om han bidrog till att filmen sinkades. Regissören bokstavligen lurade in stjärnan i filmen genom att åka hem till Brando med en kamera och låtsas att de tillsammans skulle leka fram rollfiguren. Brando hade noterat att maffiasnubbarna såg ut som bulldoggar. Coppola fick bevittna Vito Corleones födelse när Brando stoppade bomullstussar i kinderna, strök mörk skokräm i håret och rullade sin krage medan han laborerade med den karaktäristiskt väsande rösten. Till och med Charles Bluhdorn blev mållös och kapitulerade.

Marlon Brando i sminklogen under inspelningen av ”Gudfadern” 1971. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

Med Brando på plats började nästa dragkamp om vem som skulle spela Vito Corleones arvtagare. I början av filmen är yngste sonen Michael Corleone den laglydiga krigshjälten som förgäves försöker att distansera sig från sin kriminella familj. I takt med att han dras in i de blodiga familjeangelägenheterna förlorar han sin själ och muteras till ett iskallt maktmonster.

Eftersom Michael är lång och blond i boken så hade filmbolaget satt upp namn som Robert Redford och Ryan O’Neal på önskelistan. När Warren Beatty tackade nej testades även James Caan, Martin Sheen, Dustin Hoffman, David Carradine och Robert De Niro (som senare vann en Oscar genom att spela Vito Corleone som ung i ”Gudfadern 2”).

Diane Keaton och Al Pacino i ”Gudfadern”. Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

Coppola, å sin sida, insisterade på att ge rollen till en oprövad teaterskådespelare som bara hade hunnit spela i filmen ”The panic in Needle Park”. Förutom Coppola trodde ingen på Al Pacino. Inte ens Pacino själv, som själv föreslog att han skulle spelade den hetlevrade storebrodern Sonny – en roll som gick till James Caan.

Bild 1 av 2 Francis Ford Coppola, Marlon Brando och Al Pacino under inspelningen av ”Gudfadern”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo Bildspel

Efter hård kamp fick Coppola bolaget att gå med på chansningen. Med namn som Puzo, Coppola och Pacino i spetsen kunde Paramount marknadsföra filmen som Hollywoods ”första italienska gangsterdrama som gjordes av italienare”. Alla var inte förtjusta i filmbolagets plötsliga intresse för identitetspolitik. De italienskättade amerikanerna var dödströtta på att alltid utmålas som samhällets fiender nummer 1. I ”Gudfadern”, som också kan ses som ett universellt invandrardrama med klantema, skildras också fördomarna mot italienare med skällsord som ”spagettiligister” och ”italienska dregos”.

Det förekom gatuprotester för att stoppa filmen. En New Yorks ledande maffiafamiljer dödshotade till och med Robert Evans och sprängde porten till Paramount Studios i Hollywood. Den nystartade italiensk-amerikanska medborgarrättsrörelsen, som styrdes av New York-maffian Colombo, accepterade till slut filmplanerna i utbyte mot att orden ”maffia” och ”Cosa nostra” ströks ur manuset.

Ironiskt nog, innebar ”Gudfadern” en pr-effekt för den italienska minoriteten. I boken ”The Godfather effect” (2012) hävdar Tom Santopietro att filmen ”slutgiltigt förändrade hur italienare framställdes på film. Den fick italienare att framstå som hela människor och inte stereotyper”. En annan som för första gången kände sig representerad på bioduken var David Chase som inspirerades att senare skapa tv-klassikern ”Sopranos” med James Gandolfini. ”Det kändes som om jag såg min familj på bioduken för första gången.”

På inspelningsplatsen började det genast dyka upp nyfikna mafiosos. Brando fick tallektioner av en medlem från Bufalino-familjen medan James Caan (Sonny Corleone) blev nära vän med Carmine ”The Snake” Persico, som kort efter filmens premiär blev boss för Colombofamiljen fram till sin död 2019 (de sista 31 åren från fängelset där han avtjänade ett straff på 139 år). Till rollen som torpeden Luca Brasi anlitade Coppola den forna brottaren Lenny Montana när han dök upp som livvakt till sin maffiaboss på inspelningen. Samma familj ”tipsade” producenten Al Ruddy om att anlita deras hantlangare, Gianni Russo, som fick spela Vito Corleones hustrumisshandlare till svärson.

James Caan råkade bryta flera revben på Gianni Russo i scenen där Sonny Corleone straffar sin svåger för att han misshandlat hans syster Connie Corleone. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Coppola var hela tiden under konstant press från Paramount. Han hade 53 dagar på sig att spela in den tre timmar långa filmen. Ändå använde han hela den första inspelningsdagen till en stor familjemiddag där alla skådespelare var tvungna att vara i sina rollfigurer. Tumskruvarna kring Coppola drogs åt ytterligare när cheferna på Paramount såg dagstagningarna. De klagade på att Brando mumlade, att kameran var felplacerad, att filmen var för mörk, för långsam och hade för lite action. Särskild missnöjda var de med Al Pacinos insats. När studion hotade med att sparka Coppola svarade Brando och Pacino med att de också var beredda att hoppa av i solidaritet med regissören.

Scenen på Louis restaurant där Michael Corleone skjuter ihjäl rivalen Sollozzo. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

Nyckelscenen på Louis restaurant i Bronx där Michael Corleone hämnas mordförsöket på sin far skulle ändra allt. Det kallblodiga mordet på en maffiarival och ett korrupt polisbefäl förseglade både tronföljden i familjen Corleone och Al Pacinos fortsatta öde. Paramountbossarna älskade den våldsamma mixen av blod och pasta i tomatsås. Resten av inspelningen flöt på så bra att Coppola var färdig före utsatt tid.

Konflikterna flyttade istället in i klipprummet. Robert Evans var så missnöjd med Coppolas första klippversion att han sköt upp filmens premiär. Under omklippningen stod Robert Evans bokstavligen och hängde över axeln på sin regissör. Något som gav upphov till skvaller om att Evans inte respekterade unga filmskapare. I förordet till ”The kid stays in the picture” skriver redaktören och producenten Peter Bart, dåvarande vice chef på Paramount, att det i verkligheten var precis tvärtom: ”Jag bevittnade hur en utsökt inspelad men klumpigt klippt film förvandlades till ett mästerverk.” Exakt hur det låg till får vi aldrig veta. Eller, för att citera, Robert Evans: ”Det finns tre sidor av varje historia: din, min och sanningen.”

Francis Ford Coppola och Marlon Brando under inspelningen av bröllopsscenen som öppnar ”Gudfadern”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

Det som är odiskutabelt är att filmen blev just den kommersiella jackpott som bolaget hade hoppats på – under tre år bar ”Gudfadern” tungviktsbältet som historiens mest inkomstbringande film. De lysande recensionerna och de 11 Oscarsnomineringarna blev också ett kvitto på att filmens också var en konstnärlig triumf. ”Gudfadern” var en cynisk och brutal betraktelse över den brustna amerikanska drömmen i en tid då USA genomled Vietnam och Watergate. Men bortom alla blodiga hästhuvuden, bilbomber och skjutningar framträder också ett djupt existentiellt familjedrama med livsvisdomar. Vito Corleone satt visserligen på ett obehagligt våldskapital men bäddade också för en mjukare machotyp som hyllade familjen: ”De enda rikedomen i den här världen är barn, mer värda än alla pengar och all makt på jorden.”

”Gudfadern” har också varit som en gammal familjeangelägenhet för Coppola. Vid 81 års ålder är det som om han slutligen vill sätta punkt och klara upp sina yrkesmässiga affärer en gång för alla. Lagom till 30-årsjubileet för finaldelen ”Gudfadern 3” (som hade världspremiär den 20 december 1990) försöker han ge sin episka familjesaga ett mer värdigt slut. Den 8 december släpps ”Mario Puzo's The Godfather, coda: The death of Michael Corleone”, en omklippt version med ny början, nytt slut, några nya scener och andra som har stuvats om.

Francis Ford Coppola och dotter Sofia på inspelningen av ”Gudfadern 3” 1990. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Och för regissören handlar det denna gång inte bara om affärer, utan också om något personligt. När ”Gudfadern 3” hade premiär fick Sofia Coppola svidande kritik för sin insats som Mary Corleone. Nu hoppas pappa Coppola återupprätta sin dotters heder:

– Jag tror att den nya klippningen kommer att få hennes framträdande som 19-årig tjej att bli mer rörande och göra henne rättvisa.

”Gudfadern” (1972) Regi: Francis Ford Coppola Skådespelare: Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan, Robert Duvall, Talia Shire, Richard S. Castellano, John Cazale, Sterling Hayden m fl Manus: Mario Puzo, Francis Ford Coppola Producenter: Al Ruddy Foto: Gordon Willis Musik: Nino Rota Klippning: William Reynolds, Peter Zinner Speltid: 2 timmar 55 minuter Biopremiär: Amerikansk premiär den 24 mars 1972, svensk premiär 27 september samma år. Budget: cirka 6-7 miljoner dollar (37-44 miljoner dollar i dagens penningvärde). Intäkter: 245 miljoner (cirka 1 526 miljoner dollar i dagens penningvärde). Priser: ”Gudfadern” nominerades till 11 Oscar och vann 3 – bästa film, manliga huvudroll (Marlon Brando) och manus efter förlaga. Filmen även fem Golden globe i dramaklassen: bästa spelfilm, manliga huvudroll (Marlon Brando), regi, manus och filmmusik. ”Gudfadern” är tvåa efter ”Nyckeln till frihet” på IMDB:s lista över filmhistoriens högst rankade filmer. Filmen är också tvåa efter ”Citizen Kane” på kritikersajten Metacritic. Uppföljare: ”Gudfadern II” (1974) och ”Gudfadern III” (1990). Visa mer